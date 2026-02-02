2月7日（土）浦安D-Rocks戦にてGIRLS DAY開催！

株式会社クボタ（クボタスピアーズ船橋・東京ベイ）

クボタスピアーズ船橋・東京ベイは、2月7日(土)に行われるNTTジャパンラグビーリーグワン2025-26 第7節 浦安D-Rocks戦において、GIRLS DAYを開催いたします。

GIRLS DAYとはいえど、ご来場いただくすべての皆さまに楽しんでいただける当日限定のイベントやグルメなどをご用意しています。ぜひ「スピアーズえどりくフィールド」にお越しください！

試合概要

NTTジャパンラグビーリーグワン2025-26 第7節

クボタスピアーズ船橋・東京ベイ vs 浦安D-Rocks

日時：2026年2月7日(土) 14時30分 キックオフ

会場：スピアーズえどりくフィールド（東京都江戸川区清新町２丁目１－１）

チケットはこちら

https://ticketrugby.jp/team/spears

第7節浦安D-Rocks戦特設サイト

https://www.kubota-spears.com/landing_page2025-26/game_20260207/

■スピメン（スピアーズ推しメン）総選挙

スピメン総選挙を実施します！

あなたの推しメンはだれ？会場でQRを読み込んで投票！

投票で決まったTOP5は、3月14日（土）埼玉パナソニックワイルドナイツ戦で会場限定グッズとなって販売されます。

■オリジナル推しうちわ作成コーナー

世界に一つだけのオリジナル応援うちわが作れる特設ブースが、えどりくに初出店します。

制作時間はたっぷり約30分！ 工作が苦手な方も、楽しみながらこだわりの1枚を仕上げていただけます。 完成したうちわは、試合中のスタンドからはもちろん、試合前や試合後など、選手が近くを通るタイミングでたくさん振ってアピールしてください。

■平成レトロ・プロフィール帳

平成に流行した“プロフ帳文化”をテーマに、懐かしさとトレンド感が融合した新しい“推し活フォトスポット”が登場！

プロフ帳には、選手の好みや関係性、プライベートな一面が見え隠れする項目もあり、SNSでは語られない“選手の魅力”を身近に感じることができる絶好の機会です。

■フードはスイーツ推し！

GIRLS DAYのスタジアムグルメは「スイーツ」が主役。可愛くておいしいスイーツが大集合！

思わず写真を撮りたくなる、とっておきの甘い時間をどうぞ！

その他にも浅野杏奈さんがスペシャルゲストとして出演するほか、小学生女子を限定としたスキルセッション「第7回スピアーズガールズデイキャンプ」などを開催します。詳細は特設サイトをご覧ください。