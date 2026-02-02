最高の焼き上がりを妥協なき上質な使い心地で。独自のハニカムプロテクト構造と高品質セラミックコーティングが融合した「アルティメット プロフィレジスト」フライパンシリーズが新発売！

株式会社グループセブジャパン

株式会社グループセブ ジャパン（本社：東京都港区／代表取締役社長：ジュリアン・メジャー）は、ドイツの No.1 キッチン＆テーブルウェアブランド WMF（ヴェーエムエフ）から、独自のハニカムプロテクト構造と高品質セラミックコーティングのコンビネーションにより、こびりつきにくく、美しい焼き上がりを実現する「アルティメット プロフィレジスト」フライパンシリーズを、2026年3月より公式オンラインショップ、全国の百貨店、専門店にて発売いたします。

ドイツNo.1(※)キッチン＆テーブルウェアブランドWMF (ヴェーエムエフ)(※)ユーロモニターインターナショナル調べ 2024年ドイツにおけるキッチン用品部門、小売販売額 (2025年度版)

「アルティメット プロフィレジスト」は、独自のハニカムプロテクト構造と高品質セラミックコーティングのコンビネーションにより生まれた、食材がこびりつく心配なく、ステンレスフライパンならではの美しい焼き目とカリっとした最高の焼き上がりを実現するフライパンシリーズです。

表面の独自のハニカムプロテクト構造と高品質セラミックコーティングによって、こびりつきにくさがより長く続き、金属ヘラの使用も安心してお使いいただけます。さらに、耐久性と熱伝導性の高い多層構造の本体と、特許技術の底面ウルトラフラット設計により、油がフライパン全体に素早く広がり、焼きムラのない美しい焼き色を実現。薄焼き卵やソテーなど、繊細な火加減が求められる調理も美しく仕上げることができます。

ラインナップは、片手フライパン（24cm／28cm）と両手フライパン（24cm）の全3アイテムを展開。最高の焼き上がりと、妥協なき上質な使い心地を兼ね備え、永く愛用いただけるフライパンです。

製品特徴

■WMF独自のハニカムプロテクト構造

フライパン表面に施されたステンレスのハニカムプロテクト構造と高品質セラミックコーティングにより、美しい焼き目と、カリっとした最高の焼き上がりを実現します。さらに、こびりつきにくさが長く続き、金属製キッチンツールも安心してお使いいただけます。

■高品質セラミックコーティング

高品質なセラミックコーティングは、ハニカム構造によってより長くこびりつきにくさが続きます。

■特許技術の底面ウルトラフラット設計

WMF特許技術の底面ウルトラフラット設計により、油がフライパン全体に均一にすばやく広がり、美しい焼き色を実現します。少ない油でも焼きムラなく調理ができます。

■耐久性と熱伝導の高い多層構造

フライパン本体は、耐久性と熱伝導に優れた多層構造になっているので、IHでもガスでも熱を全体に均一に伝えます。オーブン調理にも対応します。（耐熱温度250℃）

■上質なステンレスマット仕上げと洗練されたハンドルデザイン

上質なステンレスマット仕上げと、手になじむ洗練されたハンドルデザインを採用。調理中も、収納時も美しい佇まいです。

アルティメット プロフィレジスト」フライパンシリーズ

※オーブン使用可

※WMFのフライパンは、PFOA・鉛・カドミウム不使用。

※記載の希望小売価格は参考価格であり、再販売価格を拘束するものではありません。

ドイツNo.1キッチン＆テーブルウェアブランド、WMF（ヴェーエムエフ）

伝統の品質とものづくりの精神が息づく、ドイツで誕生したキッチン＆テーブルウェアブランド「WMF （ヴェーエムエフ）」は、1853年の設立以来、最上の品質と洗練されたデザインのキッチンウェアおよびテーブルウェアをトータルにご提供するブランドとして、世界約90カ国でご愛用いただいております。2024年に、ドイツにおけるキッチン用品部門 (※1)のNo.1ブランドに10年連続で選ばれています。(※2)

（※1）キッチン用品: 調理器具・皿・テーブルウェア・カトラリー・ドリンクウェア・その他キッチン用品含む。

中古・アンティーク品を除く。

（※2）ユーロモニターインターナショナル調べ 2024年ドイツにおけるキッチン用品部門、小売販売額 （2025年度版）