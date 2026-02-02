CDL TOKYOより、LOVECHROMEコラボ第二弾となる限定コームが登場。月光のように輝く限定モデル、CDL TOKYO公式ショップで2/6(金)より販売開始。

株式会社YC・Primarily

ØMI氏がプロデュースを手がけ、“Clair De Lune（月の光）”をコンセプトに、色や香りを通して日常のクオリティ・オブ・ライフを豊かに彩るライフスタイルブランド「CDL TOKYO（シー・ディー・エル トウキョウ）」より、ヘアケアブランド「LOVECHROME(R)（ラブクロム）」とのコラボレーションヘアコームが、2月6日(金)に発売いたします。

第二弾となる本コラボレーションでは、CDL TOKYO が大切にしてきた“Clair De Lune（月の光）”の世界観を映し出すような、「ラブクロム K24GPツキ ゴールド」のヘアコームを採用。月光のように凛とした輝きを放つゴールドのコームには、CDL TOKYO の特別ロゴをあしらいました。

持ち運びに便利な専用ケースが付属し、バッグやベルトループに取り付けられる仕様に。日々のスタイルに寄り添いながら、アクセサリーのように身につけて楽しめるデザインに仕上げています。

ラブクロム K24GPツキ ゴールドは、純金(K24)をふんだんに使用し、しなやかさを実現したラブクロム上級シリーズです。

「【LOVECHROME x CDL TOKYO】K24GP TSUKI GOLD」は、2026年2月6日(金)よりCDL TOKYO 公式オンラインショップにて販売開始。

※ラブクロムでの販売はございません。

■製品情報

製品名：【LOVECHROME x CDL TOKYO】K24GP TSUKI GOLD

価格：18,700円(税込)

発売日：2026年2月6日(金)

販売場所：CDL TOKYO 公式オンラインショップ

※ラブクロムでの販売はございません。

●ご使用方法

毛先からやさしく絡まりをほぐし、梳かしてください。コームの端の「取り分け刃」は、頭頂や髪の分け目を整える際にご使用いただけます。外出時のお直し用としてもおすすめです。

■ LOVECHROME(R)（ラブクロム）とは

2011年より美容師をはじめ美髪を求めるプロフェッショナルに支持を受ける美髪コーム。

特殊加工（JP CHROME-TECH(R)）による極めてなめらかな表面により摩擦を抑え、静電気を吸着拡散。髪をやさしく解きほぐします。また、刃の先端は球状で頭皮へのダメージを削減。髪にも頭皮にもやさしい美髪道具として多くのご支持を頂いています。

【LOVECHROME〈ラブクロム〉公式HP / SNS】

公式HP：https://www.lovechrome.jp

Instagram：＠lovechrome_tokyo (https://www.instagram.com/lovechrome_tokyo/)

Facebook：lovechrome.jp (https://www.facebook.com/lovechrome.jp/)

【会社概要】

会社名：株式会社YC・Primarily（ワイシー・プライマリー）

本社：〒107-0062 東京都港区南青山4-17-2 YC.P building