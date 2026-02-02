人気のロングセラー「水出しアイスティー」に新フレーバー3種が登場！

三井農林株式会社

日東紅茶ブランドを展開する、三井農林株式会社（所在地：東京都港区 代表取締役社長：藤井 洋 以下、当社）では、夏が長くなる昨今、手軽に楽しめる水出しアイスティーの需要が高まっていることを受け、「水出しアイスティー マスカット10袋入り」、「水出しアイスティー ストレート10袋入り」、「水出しアイスティー ピーチジャスミンティー10袋入り」を2026年2月23日（月）より発売いたします。

夏を彩る新商品「水出しアイスティー マスカット10袋入り」、「水出しアイスティー ストレート10袋入り」、「水出しアイスティー ピーチジャスミンティー10袋入り」のこだわり

1992年に発売したロングセラー「日東紅茶 水出しティーバッグ」シリーズは、長年にわたり日本の夏を彩り、暑い季節のご家庭での喉の渇きを潤してきた商品です。このたび、シリーズ商品のラインナップを拡充するとともに、パッケージデザインを一新いたします。

■日東紅茶 水出しアイスティーシリーズのこだわり

１.ティーテイスターが水出し用に仕立て、過熱水蒸気による気流式殺菌を施した茶葉を使用

２.タンブラーなどにぴったりの1ティーバッグ500ml用、ご自宅はもちろん、タンブラーなどに入れて外出すればいつでもどこでも手軽に簡単にお楽しみいただける商品

３.香りを逃がさず保存に便利なチャック付きアルミスタンドパウチ

●水出しアイスティー マスカット

紅茶とマスカットのみずみずしく爽やかな香り広がる味わいをお楽しみいただけます。

●水出しアイスティー ストレート

紅茶本来の香味を楽しみたい方におすすめ。素材の持ち味を活かした無香料のオリジナルブレンドです。

●水出しアイスティー ピーチジャスミンティー

桃の甘く華やかな香りが広がる、ジャスミン茶の味わいをお楽しみいただけます。

■パッケージデザインに込めた思い

新パッケージでは上質感・おいしさがより伝わるよう、デザインを強化しました。

１.水出しアイスティーの爽やかな魅力がひと目で伝わるよう、グラスとピッチャーの配置、容器内の水色や氷、グラスから飛び出すシズル感にこだわりました。

２.パッケージ中央にあった従来の帯型のモチーフから茶葉をシンボリックに表現したリーフ型に変更。気流式殺菌済み茶葉の使用や、アイテムごとにブレンドした茶葉へのこだわりとプライドを表現しました。

■「日東紅茶 水出しアイスティー マスカット10袋入り」に込めた思い

開発担当 商品企画・マーケティング部 本多 麻美 コメント

「水出しアイスティー」シリーズに、新フレーバーとして“マスカット”が加わります。

かねてよりお客様から「紅茶と組み合わせた新しい味わいを試したい」というご要望が数多く寄せられており、マスカットは人気の高いフレーバーのひとつです。

どなたにも親しまれる、みずみずしく爽やかなフルーティーな香りを引き立てるよう、香味にこだわって仕上げました。

日々のリフレッシュや暑い日のおもてなしにもぴったりな一品となっております。様々なシーンでお楽しみください。

■「日東紅茶 水出しアイスティー ストレート10袋入り」に込めた思い

開発担当 商品企画・マーケティング部 宮尾 浩司 コメント

水出しアイスティーシリーズに、待望の「ストレート」が仲間入りします！ 素材の持ち味を活かし、紅茶本来の味わいや香りをお楽しみ頂けます。ストレートでそのままお召し上がりいただくと、喉をすっきりと潤し、夏の暑さを忘れさせてくれる一杯となります。また、無香料だからこそ幅広いアレンジも可能です！新鮮なフルーツやハーブを加えたり、お好みのシロップで甘みを調整したりと、多様なオリジナルアイスティーをお楽しみいただけます。

■「日東紅茶 水出しアイスティー ピーチジャスミンティー10袋入り」に込めた思い

開発担当 商品企画・マーケティング部 藤橋 さやか コメント

水出しアイスティーシリーズの新商品として、茶葉のバリエーションをさらに広げ、より多くのお客様に楽しんでいただけるよう、自社調査でも紅茶に次いでご要望の多かったジャスミン茶を新たに発売いたします。ジャスミン茶の香味と桃の甘く華やかな香りがバランスよく調和するよう仕上げました。日々のリラックスタイムにぴったりな一杯です。是非、お楽しみください。

■商品概要

◆商品名：水出しアイスティー マスカット

◆内容量：3ｇｘ10袋

◆荷姿：（6）×4

◆希望小売価格：352円(税抜)

◆JANコード：4902831512218

◆商品名：水出しアイスティー ストレート

◆内容量：4ｇｘ10袋

◆荷姿：（6）×4

◆希望小売価格：352円(税抜)

◆JANコード：4902831512294

◆商品名：水出しアイスティー ピーチジャスミンティー

◆内容量：3ｇｘ10袋

◆荷姿：（6）×4

◆希望小売価格：352円(税抜)

◆JANコード：4902831512225

■「日東紅茶 水出しアイスティー」シリーズについて

タンブラーなどにぴったり500ｍl用三角ティーバッグ。さまざまなシーンや気分に合わせて、水出しでもお湯出しでも簡単に作れる水出しシリーズ。気分に合わせて個性豊かな味わいをお楽しみいただけます。

アールグレイ 10袋入り

ベルガモットが華やかに香る

アールグレイアイスティー。

トロピカルフルーツ 10袋入り

マンゴー、オレンジ、パインの

香りはじけるアイスティー。

アップルルイボスティー 10袋入り

りんごの甘くジューシーな香り広がる

アイスルイボスティー。ノンカフェイン。

マスカット 10袋入り

マスカットのみずみずしく爽やかな

香り広がるアイスティー。

ストレート 10袋入り

紅茶本来の香味が楽しめる

無香料のアイスティー。

ピーチジャスミンティー 10袋入り

桃の甘く華やかな香り広がる

アイスジャスミンティー。

アールグレイ 20袋入り

20袋入りの大容量タイプ。

ベルガモットが華やかに香る、

アールグレイアイスティー。

■日東紅茶について

『TEAの「もっと」を創り出そう。』

三井農林株式会社が展開する主力ブランド「日東紅茶」は、1927年（昭和2年）に日本で最初の国産ブランド紅茶「三井紅茶」として誕生しました。その後、「日東紅茶」に改称し、「紅茶の美味しさを、もっと多くの方に伝えたい。」、「安心の品質を、もっと手頃な価格でお届けしたい。」という思いから、国内への紅茶の普及に努めてまいりました。現在も時代の変化に合わせて、紅茶だけにとどまらない『TEA』の持つ多様性を活かし、次々と新しいラインナップを送り出しています。

※日東紅茶 公式ウェブサイト https://www.nittoh-tea.com/

■三井農林について

『Life Innovators～あなたの毎日に寄り添い、「もっと」こころ踊る未来のために、誠実に挑戦し続けます～』

1909年（明治42年）に設立した日本初の持株会社「三井合名会社」の山林課（のちの農林課）を起源とし、その後長年にわたりお茶製品を提供する事業を継続してまいりました。現在、食品事業では、家庭用紅茶・緑茶等の製造販売、ホテル・レストランチェーン、カップベンダー（自動販売機）への製品供給、および各種茶系飲料の原料供給を手がけ、機能性素材事業としては、茶抽出物／茶カテキンの研究・開発および原料供給・製品販売を展開しております。 静岡県藤枝市と山梨県北杜市に工場、静岡県藤枝市に食品総合研究所がございます。

※三井農林株式会社 公式ウェブサイト https://www.mitsui-norin.co.jp/