『ラブ・チェイン・ラブ・ジーン』大ヒット御礼！　池袋駅に巨大ポスター登場＆池袋エリアの対象書店限定で特製リバーシブルしおり（購入者特典）をプレゼント中!!

光文社のBLコミック『ラブ・チェイン・ラブ・ジーン』（ヱビノびすく）が発売以来絶好調！ おかげさまで10万部（紙＆電子 2026年1月末現在）を突破し、先日発表された「BLアワード2026」の目玉部門である、総合部門ノミネート作にも選ばれました!!

【“ラブチェ”大ヒット御礼企画！】

そこで、「“ラブチェ”大ヒット御礼企画！」として、2月2日より東京メトロ池袋駅に２面セット・ポスター広告を掲出いたしますので、お近くにお立ち寄りの際はぜひチェックしてみてください

掲出場所：池袋プレミアセット（サンシャイン60方面通路）

掲出期間：2/2（月）～ 2/8（日）

※本件に関しての駅や駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください

【池袋エリアの書店限定特典】

さらに今回の池袋駅でのポスター広告掲出を記念して、本日（2/2）より池袋エリアの対象書店限定で『ラブ・チェイン・ラブ・ジーン』特製リバーシブルしおり（購入者特典）をプレゼントいたします！

※駅ポスターのビジュアルを活かしたデザインのリバーシブルしおり（画像はしおり表面です）

＜対象書店＞

・旭屋書店 池袋店

・アニメイト 池袋本店

・アニメガ×ソフマップ 池袋店

・くまざわ書店 池袋店

・三省堂書店 池袋本店

・ジュンク堂書店 池袋本店

・とらのあな 池袋店

・メロンブックス 池袋店

※本日（2/2）より配布中。数に限りがあり、なくなり次第終了となります。配布方法は書店によって異なります。(2026年2月2日時点での情報です）

また光文社の公式ECサイト「kokodeブックス」でも本日（2/2）より特製リバーシブルしおり付きで販売します！

池袋に行けない方はぜひこちらをチェックしてください!!

https://books.kokode.jp/products/detail.php?product_id=4311393

【書誌情報】

書名: ラブ・チェイン・ラブ・ジーン

著者: ヱビノびすく

定価：979円（税込み）

発行:光文社

判型:B6判ソフトカバー

発売日:2025/9/5