株式会社ビーロット保有物件に、住んだ日数分で暮らせる家賃システム「リレント」を導入。二拠点居住向けサービスアパートメント「unito residence EBISU STATION North」を開業

株式会社Unito

株式会社Unito（本社：東京都目黒区、代表取締役：近藤佑太朗、以下当社）は、株式会社ビーロット（本社：東京都港区、代表取締役：宮内 誠、以下「ビーロット」）の保有物件に、当社特許取得済み（※1）である日数単位の家賃システム「リレント」を導入した賃貸住宅「unito residence EBISU STATION North（所在地：東京都渋谷区）を、2026年2月1日に開業しました。

「unito residence」シリーズは、月単位でご契約いただける家具・家電完備の賃貸住宅です（※2）。契約申込はオンライン・スマホアプリで完結し、最短即日入居が可能。入居時には電気・ガス・水道・Wi-Fi通信などのインフラ手続きが完了しています。入居後は、不在の日をオンラインで申請すると、申請日数分に応じて家賃が減額されます。（住民票取得可能）

unito residence EBISU STATION Northは、恵比寿駅から徒歩5分に位置し、代官山や中目黒、広尾駅にも徒歩圏内であることから、都心でグルメやショッピングなどを楽しみたい方に最適の立地です。「リレント」により不在の日は家賃を減額できるため、出張の多いビジネスパーソンや、都心との二拠点居住などのライフスタイルに合わせて、月額固定の家賃に縛られず柔軟な住まい方が可能になります。

■ 住んだ日数分だけで暮らせる家賃システム「リレント」について

「リレント」とは、当社が特許を取得して独自展開（※1）する、日数単位の家賃システムです。居住者が外泊する日をオンラインで申請すると、申請した日数に応じて家賃が減額される仕組みです。リレント時に当社が部屋を宿泊施設として提供することで、居住者は家賃を「住んだ日数分」に調節できます。

この「賃貸と宿泊の二毛作運営」により、居住者のフレキシブルな暮らしと、シーズン問わず安定的な高稼働率による収益を最大化したレジデンス経営の双方を実現しました。

「unito residence」シリーズは当社仕様の家具・家電を完備しており、居住者が外泊する際には、荷物を備え付けの鍵付き収納に保管することができます。リレント前後には、運営スタッフが清掃を行った上で部屋の貸し出しを実施。そのため宿泊利用者はもちろん、リレント後の「unito residence」入居者にも「ホテルのような快適な滞在体験」を提供します。

※1：リレントにおけるビジネスモデル特許「特許第6844050号」「特許第7504404号」

※2：リレント適用時は、初月に限り2カ月契約が条件となります

◼︎unito residence EBISU STATION Northについて

「unito residence EBISU STATION North」は恵比寿駅から徒歩5分に位置し、代官山や中目黒、広尾駅にも徒歩圏内でアクセス可能です。都内屈指のトレンドスポットが生活圏内にありながら、一歩路地に入れば落ち着いた住宅街が広がる、都心の二拠点居住にぴったりの住環境です。家具家電・インフラ完備、さらにはキッチン用品や生活備品を備えているため、入居したその日から新生活を開始できます。（電気・ガス・水道・Wi-Fi通信は、月々の家賃に含まれています）

＜物件概要＞

・所在地：東京都渋谷区東三丁目 16 番 5 号

・アクセス：JR山手線「恵比寿駅」 徒歩５分

：東急東横線「代官山駅」徒歩１０分

・運営者：株式会社Unito

・部屋数：5部屋（2つの部屋タイプからお選びいただけます）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/33908/table/184_1_3e405eab1b469c7b0d3d635f72058847.jpg?v=202602021251 ]

◼︎株式会社Unitoについて

予約はこちら :https://unito.life/property/16350

「暮らしの最適化の追求」をビジョンに掲げ、帰らない日は家賃がかからないホテル・サービスアパートメントの企画・開発・運営、そしてオンラインで契約完結・最短即日で住むことができる暮らしのプラットフォーム「unito」を開発・運営しています。支払う家賃が ”住んだ日数分” だけになる、当社独自のビジネスモデル「リレント（Re-rent）」を軸に、暮らしの最適化を追求していきます。

「unito」プラットフォームURL：https://unito.life/

＜会社概要＞

会社名：株式会社Unito（読み：ユニット）

所在地：東京都目黒区東山三丁目7番11号 大橋会館

代表者：代表取締役 近藤佑太朗

事業開始日：2020年2月25日

URL：https://unito.life/company

◼︎株式会社ビーロットについて

不動産投資・開発を軸に、不動産の取得・再生・開発・売却から、コンサルティング、アセットマネジメント、プロパティマネジメントまでを一気通貫で手がける不動産金融コンサルティング企業です。

収益不動産の価値向上を通じて、不動産オーナーや投資家の多様なニーズに応えるとともに、時代の変化を捉えた不動産活用を推進しています。

首都圏を中心に全国主要都市で事業を展開し、東証スタンダード市場上場企業として、安定した経営基盤と実績を強みとしています。

＜会社概要＞

会社名：株式会社ビーロット（東証スタンダード：３４５２）

所在地：東京都港区新橋１-１１-７ 新橋センタープレイス１０階

代表者：代表取締役 宮内 誠

設立日：2008年10月10日

URL：https://www.b-lot.co.jp/



【 報道関係者お問い合わせ先 】

・株式会社Unito 広報担当：平岡

MAIL：pr@unito.me