新アイテムが出たけえ、使（つこ）うてみんさい！！映画『仁義なき戦い』×広島東洋カープ　夢の広島コラボから新アイテムが登場！

株式会社 スペースエイジ

この度、プロスポーツ関連、キャラクターIPグッズの企画、製造、販売を行う株式会社スペースエイジ（本社：広島県広島市、代表取締役：吉岡憲治）は、広島東洋カープと東映株式会社の下、東映映画の金字塔『仁義なき戦い』と広島東洋カープとの夢のコラボグッズから新アイテムを発売いたします！

キーワード：「仁義ある戦い」

広島を舞台に熱き男たちの意地と信念が交差する映画『仁義なき戦い』。

様々な欲望や裏切りが渦巻くヤクザ世界の中で己の“仁義”を貫き続けた孤高の主人公・広能昌三と、相手への敬意・チームの団結を忘れず信念をもって戦い抜くカープの姿を重ねたキーワード「仁義ある戦い」をコンセプトに唯一無二の商品を展開します。

新アイテムとして普段使いしやすいセカンドバック風巾着が登場！映画『仁義なき戦い』の世界観をイメージしたデザインのカープ坊やが水鉄砲を構える渋くも可愛いイラストがポイントです。

また、昨年発売時にご好評をいただいたアクリルキーホルダーにカープ愛溢れる応援にぴったりなメッセージが新ラインナップとして登場！熱い想いをユーモアたっぷりに楽しめる、カープファン心くすぐるアイテムです。

※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。

・広島東洋カープ マツダスタジアム内オフィシャルグッズショップ

・カープグッズお取り扱い店舗

・広島東洋カープ オフィシャルグッズショップ

▶https://www.shop.carp.co.jp/goods-news/25news0902-1.html

【著作権表記】

(C)東映

(C)HIROSHIMA TOYO CARP

※画像素材をご使用の際は必ずご掲載ください。