「スマスロ 攻殻機動隊」グッズ販売開始のお知らせ
株式会社サミーネットワークスは、2026年2月2日(月)より、サミー公式グッズショップの"サミー商店オンライン"にて「スマスロ 攻殻機動隊」グッズの販売を開始いたします。
■スマスロ 攻殻機動隊 図柄アクリルキーホルダー（赤7、青7、BA
「スマスロ 攻殻機動隊」の図柄アクリルキーホルダーが登場！ ダイカット仕様のアクリルキーホルダーです♪
※アクリル表面に薄いフィルムが貼付されていますので、剥がしてご使用ください。
販売価格：各1,100円（税込）
■スマスロ 攻殻機動隊 マルチマット
「スマスロ 攻殻機動隊」のマルチマットが登場！
インパクト大のマットを是非デスク周りでご使用ください♪
販売価格：3,980円（税込）
■スマスロ 攻殻機動隊 演出アクリルスタンド（10種ランダム）
「スマスロ 攻殻機動隊」の演出アクリルスタンドが登場！ランダム封入でどんなシーンが出るかは開けてからのお楽しみ♪
※全10種(内シークレット１種)になります。
※ランダム販売となるため、開封後の返品・交換の対応は致しかねます。
※アクリル表面に薄いフィルムが貼付されていますので、剥がしてご使用ください。
販売価格：1,100円（税込）
■スマスロ 攻殻機動隊 フルグラフィックＴシャツ（笑い男）
「スマスロ 攻殻機動隊」の笑い男フルグラフィックTシャツが登場！
笑い男マークが全面にプリントされています♪
販売価格：6,600円（税込）
■スマスロ 攻殻機動隊 タチコマ守
「スマスロ 攻殻機動隊」のタチコマのホログラムお守りが登場！
販売価格：1,320円（税込）
■スマスロ 北斗の拳 転生の章2 キャップ
「スマスロ 攻殻機動隊」のランダムアクリルブロックが登場！
ランダム封入でどんなタチコマが出るかは開けてからのお楽しみ♪
※全5種になります。
※ランダム販売となるため、開封後の返品・交換の対応は致しかねます。
※アクリル表面に薄いフィルムが貼付されていますので、剥がしてご使用ください。
販売価格：1,100円（税込）
詳細ならびに購入に関するお問い合わせはサミー商店オンライン内の販売ページをご確認ください。
■サミー商店オンライン紹介
サミー商店オンラインは、サミー公式のパチンコ・パチスロ関連グッズやサミーオリジナルグッズを販売する通販サイトです。
▼ホームページ：https://www.sammy-shop.com/
▼公式X ：https://x.com/sammyshoponline
※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。