「スマスロ 攻殻機動隊」グッズ販売開始のお知らせ

株式会社サミーネットワークス

株式会社サミーネットワークスは、2026年2月2日(月)より、サミー公式グッズショップの"サミー商店オンライン"にて「スマスロ 攻殻機動隊」グッズの販売を開始いたします。

■スマスロ 攻殻機動隊 図柄アクリルキーホルダー（赤7、青7、BA

「スマスロ 攻殻機動隊」の図柄アクリルキーホルダーが登場！ ダイカット仕様のアクリルキーホルダーです♪

※アクリル表面に薄いフィルムが貼付されていますので、剥がしてご使用ください。

販売価格：各1,100円（税込）

■スマスロ 攻殻機動隊 マルチマット

「スマスロ 攻殻機動隊」のマルチマットが登場！

インパクト大のマットを是非デスク周りでご使用ください♪

販売価格：3,980円（税込）

■スマスロ 攻殻機動隊 演出アクリルスタンド（10種ランダム）

「スマスロ 攻殻機動隊」の演出アクリルスタンドが登場！ランダム封入でどんなシーンが出るかは開けてからのお楽しみ♪

※全10種(内シークレット１種)になります。

※ランダム販売となるため、開封後の返品・交換の対応は致しかねます。

※アクリル表面に薄いフィルムが貼付されていますので、剥がしてご使用ください。

販売価格：1,100円（税込）

■スマスロ 攻殻機動隊 フルグラフィックＴシャツ（笑い男）

「スマスロ 攻殻機動隊」の笑い男フルグラフィックTシャツが登場！

笑い男マークが全面にプリントされています♪

販売価格：6,600円（税込）

■スマスロ 攻殻機動隊 タチコマ守

「スマスロ 攻殻機動隊」のタチコマのホログラムお守りが登場！

販売価格：1,320円（税込）

■スマスロ 北斗の拳 転生の章2 キャップ

「スマスロ 攻殻機動隊」のランダムアクリルブロックが登場！

ランダム封入でどんなタチコマが出るかは開けてからのお楽しみ♪

※全5種になります。

※ランダム販売となるため、開封後の返品・交換の対応は致しかねます。

※アクリル表面に薄いフィルムが貼付されていますので、剥がしてご使用ください。

販売価格：1,100円（税込）

詳細ならびに購入に関するお問い合わせはサミー商店オンライン内の販売ページをご確認ください。

■サミー商店オンライン紹介

サミー商店オンラインは、サミー公式のパチンコ・パチスロ関連グッズやサミーオリジナルグッズを販売する通販サイトです。



▼ホームページ：https://www.sammy-shop.com/

▼公式X ：https://x.com/sammyshoponline

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。