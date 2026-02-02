「スマスロ 攻殻機動隊」グッズ販売開始のお知らせ

株式会社サミーネットワークス

　株式会社サミーネットワークスは、2026年2月2日(月)より、サミー公式グッズショップの"サミー商店オンライン"にて「スマスロ 攻殻機動隊」グッズの販売を開始いたします。






■スマスロ 攻殻機動隊 図柄アクリルキーホルダー（赤7、青7、BA




「スマスロ 攻殻機動隊」の図柄アクリルキーホルダーが登場！ ダイカット仕様のアクリルキーホルダーです♪


※アクリル表面に薄いフィルムが貼付されていますので、剥がしてご使用ください。



販売価格：各1,100円（税込）




■スマスロ 攻殻機動隊 マルチマット





「スマスロ 攻殻機動隊」のマルチマットが登場！


インパクト大のマットを是非デスク周りでご使用ください♪



販売価格：3,980円（税込）








■スマスロ 攻殻機動隊 演出アクリルスタンド（10種ランダム）




「スマスロ 攻殻機動隊」の演出アクリルスタンドが登場！ランダム封入でどんなシーンが出るかは開けてからのお楽しみ♪


※全10種(内シークレット１種)になります。


※ランダム販売となるため、開封後の返品・交換の対応は致しかねます。


※アクリル表面に薄いフィルムが貼付されていますので、剥がしてご使用ください。



販売価格：1,100円（税込）




■スマスロ 攻殻機動隊 フルグラフィックＴシャツ（笑い男）





「スマスロ 攻殻機動隊」の笑い男フルグラフィックTシャツが登場！


笑い男マークが全面にプリントされています♪



販売価格：6,600円（税込）







■スマスロ 攻殻機動隊 タチコマ守





「スマスロ 攻殻機動隊」のタチコマのホログラムお守りが登場！



販売価格：1,320円（税込）








「スマスロ 攻殻機動隊」のランダムアクリルブロックが登場！


ランダム封入でどんなタチコマが出るかは開けてからのお楽しみ♪


※全5種になります。


※ランダム販売となるため、開封後の返品・交換の対応は致しかねます。


※アクリル表面に薄いフィルムが貼付されていますので、剥がしてご使用ください。



販売価格：1,100円（税込）







詳細ならびに購入に関するお問い合わせはサミー商店オンライン内の販売ページをご確認ください。




■サミー商店オンライン紹介




サミー商店オンラインは、サミー公式のパチンコ・パチスロ関連グッズやサミーオリジナルグッズを販売する通販サイトです。

▼ホームページ：https://www.sammy-shop.com/
▼公式X ：https://x.com/sammyshoponline




※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。