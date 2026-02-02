ソ・イングクの最新ライブ！「2025 SEO IN GUK CONCERT TOUR IN JAPAN [SIGNAL]」2月8日(日)テレビ初放送！CS衛星劇場

松竹ブロードキャスティング株式会社(C)THE STAR E&M

CS放送「衛星劇場」では、2025年11月7日に東京ガーデンシアターで行われた「2025 SEO IN GUK CONCERT TOUR IN JAPAN [SIGNAL]」を、2月8日(日)午後7時よりテレビ初放送します。

歌手、俳優としても活躍するソ・イングクの約2年ぶりとなるコンサートから、東京公演の模様をお届け。ソ・イングク自ら演出や楽曲のアレンジに携わり、全曲をオールバンドセッションで届けた特別なステージ。ソ・イングクは、Special Mini Album「IRO」の曲やドラマのOSTなど多彩な楽曲を披露し、会場に集まったファンを魅了しました。

3月には、ソ・イングク JAPAN FAN CONCERT TOUR 2024［Heart UTOPIA］＜名古屋公演＞＜神戸公演＞も放送しますので、あわせてお楽しみください！

2025 SEO IN GUK CONCERT TOUR IN JAPAN [SIGNAL]

★CS衛星劇場にて、2月8日(日)午後7:00～テレビ初放送！

2025年11月7日/東京ガーデンシアター

[出演]ソ・イングク

2009年、Mnetの歌唱コンテスト『スーパースターK』で72万人の頂点に輝き、現在は歌手、そして俳優としても多方面で活躍するソ・イングク。絶大な人気を誇る彼の約2年ぶりとなるコンサート「2025 SEO IN GUK CONCERT TOUR IN JAPAN [SIGNAL] 」。その中から、東京公演の模様をテレビ初・独占放送！

彼の音楽的才能をより深く感じられるよう全曲をオールバンドセッションでお届けする、特別なステージをお楽しみに。

ソ・イングク JAPAN FAN CONCERT TOUR 2024［Heart UTOPIA］＜名古屋公演＞

★CS衛星劇場にて、3月15日(日)午後8:00～放送！

2024年11月4日 名古屋国際会議場センチュリーホール

[出演]ソ・イングク

ソ・イングク JAPAN FAN CONCERT TOUR 2024［Heart UTOPIA］＜神戸公演＞

★CS衛星劇場にて、3月22日(日)午後8:00～放送！

2024年11月5日 神戸国際会館こくさいホール

[出演]ソ・イングク

「ソ・イングク JAPAN FAN CONCERT TOUR 2024［Heart UTOPIA］＜名古屋公演＞」(C)THE STAR E&M

