ソ・イングクの最新ライブ！「2025 SEO IN GUK CONCERT TOUR IN JAPAN [SIGNAL]」2月8日(日)テレビ初放送！CS衛星劇場
(C)THE STAR E&M
CS放送「衛星劇場」では、2025年11月7日に東京ガーデンシアターで行われた「2025 SEO IN GUK CONCERT TOUR IN JAPAN [SIGNAL]」を、2月8日(日)午後7時よりテレビ初放送します。
歌手、俳優としても活躍するソ・イングクの約2年ぶりとなるコンサートから、東京公演の模様をお届け。ソ・イングク自ら演出や楽曲のアレンジに携わり、全曲をオールバンドセッションで届けた特別なステージ。ソ・イングクは、Special Mini Album「IRO」の曲やドラマのOSTなど多彩な楽曲を披露し、会場に集まったファンを魅了しました。
3月には、ソ・イングク JAPAN FAN CONCERT TOUR 2024［Heart UTOPIA］＜名古屋公演＞＜神戸公演＞も放送しますので、あわせてお楽しみください！
2025 SEO IN GUK CONCERT TOUR IN JAPAN [SIGNAL]
★CS衛星劇場にて、2月8日(日)午後7:00～テレビ初放送！
2025年11月7日/東京ガーデンシアター
[出演]ソ・イングク
2009年、Mnetの歌唱コンテスト『スーパースターK』で72万人の頂点に輝き、現在は歌手、そして俳優としても多方面で活躍するソ・イングク。絶大な人気を誇る彼の約2年ぶりとなるコンサート「2025 SEO IN GUK CONCERT TOUR IN JAPAN [SIGNAL] 」。その中から、東京公演の模様をテレビ初・独占放送！
彼の音楽的才能をより深く感じられるよう全曲をオールバンドセッションでお届けする、特別なステージをお楽しみに。
ソ・イングク JAPAN FAN CONCERT TOUR 2024［Heart UTOPIA］＜名古屋公演＞
★CS衛星劇場にて、3月15日(日)午後8:00～放送！
2024年11月4日 名古屋国際会議場センチュリーホール
[出演]ソ・イングク
ソ・イングク JAPAN FAN CONCERT TOUR 2024［Heart UTOPIA］＜神戸公演＞
★CS衛星劇場にて、3月22日(日)午後8:00～放送！
2024年11月5日 神戸国際会館こくさいホール
[出演]ソ・イングク
「ソ・イングク JAPAN FAN CONCERT TOUR 2024［Heart UTOPIA］＜名古屋公演＞」(C)THE STAR E&M
