【調査レポート】「受験本番に不安なのは“かぜ”だけじゃない！腹痛・便秘・下痢に悩む受験生の実態調査」

オハヨー乳業株式会社

オハヨー乳業株式会社（本社：岡山市中区、代表取締役社長：藤本 篤）は、過去3年以内にお子さまが受験を経験した、または今年度（2025年度）に受験を控えている女性で、ご自身またはお子さまが花粉症を罹患している方を対象に、受験期における健康不安や対策に関するアンケートを行いました。

■調査方法及び調査内容

- 調査期間：2026/1/7- 調査機関：Freeasy- 調査対象：過去3年以内に子供が受験を経験した、または、今年度（25年度）に子供が受験を控えている女性 かつ 本人または子供が花粉症を罹患している- 有効回答数：400名- 調査方法：インターネット調査

■調査結果のポイント

■調査結果

■まとめ

- 受験当日に想定するトラブルとして、かぜ、インフルエンザが上位な中、5人に1人は下痢・腹痛といった「お腹のトラブル」を不安視している。- 実際に受験当日に発生してしまったトラブルとして、かぜ、インフルエンザに次ぎ、下痢・腹痛が挙げられる。- 受験当日に想定するトラブルを回避する予防として、かぜ、インフルエンザは4割に上る中、下痢・腹痛の予防をしていた人は1割にも満たない。

受験の敵として、またその予防として、「かぜ・インフルエンザ」は広く浸透している一方、「下痢・便秘」は、受験の敵として一定認知されるも予防・対策が十分でないことが分かりました。

■オハヨー乳業の取り組み

当社は「医と食のバランスを変える」をビジョンに掲げ、乳製品の開発のみならず、菌のチカラを活用した健康づくりに取り組んでいます。

