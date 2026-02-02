『囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期 王将戦七番勝負 藤井聡太王将 vs 永瀬拓矢九段』シリーズの行方を占う第3局をU-NEXTにてライブ配信！

株式会社 U-NEXT(C)囲碁・将棋チャンネル

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2026年2月3日（火）・4日（水）に開催される『囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期 王将戦七番勝負 藤井聡太王将 vs 永瀬拓矢九段』第3局をライブ配信いたします。

互いを知り尽くした両者が顔を合わせる今回の王将戦七番勝負。掛川城 二の丸茶室（静岡県掛川市）で行われた第1局は永瀬拓矢九段が、137手で勝利しました。続く伏見稲荷大社（京都府京都市）で行われた第2局では、111手で藤井聡太王将が勝利。シリーズ成績は1勝1敗と振り出しに戻り、第3局は今後の行方を占う節目の対局となります。

U-NEXTは、この注目の七番勝負をすべてお届け。ライブ配信はもちろん、見逃し配信もご覧いただけます。



『ALSOK杯 第75期 王将戦七番勝負』 第3局 配信概要

https://t.unext.jp/r/oushousen(https://t.unext.jp/r/oushousen)

【配信日時】2026年2月3日（火）・4日（水）08:40～ライブ終了まで

【見逃し配信】見逃し配信準備完了次第～2月18日 23:59

【視聴方法】ライブ配信のチケットを購入することで視聴可能

【価格】500円（税込）

※月額会員に付与される1,200ポイント、及び無料トライアルで付与されるポイントも利用可能

【チケット販売期間】2月16日 23:59まで

【会場】東京都立川市「オーベルジュときと」



U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど42万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技、テニスなど世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、124万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp

※GEM Partners調べ／2025年12月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。