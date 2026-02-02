三井住友カード、2月1日よりVポイントサービスを拡充！

三井住友カード株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員 CEO：大西 幸彦、以下「三井住友カード」）は、2026年2月１日（日）より、さらに多くのお客さまに日常生活でのお得感をお届けできるよう、各種ポイントサービスの拡充を実施いたします。また、一部ポイントサービスの改定を行いますのでお知らせいたします。

1．対象のコンビニ・飲食店にてOliveのクレジットモードで 最大8%還元！

対象のコンビニ・飲食店にて、Oliveフレキシブルペイ クレジットモードのご利用で、ご利用金額200円（税込）につき、最大8%のポイント還元いたします。また、Oliveフレキシブルペイ デビットモードのご利用で、ご利用金額200円（税込）につき、最大1.5%ポイント還元いたします。

▼「対象のコンビニ・飲食店で最大8％還元！」のサービス詳細ページはこちら

https://www.smbc-card.com/mem/cardinfo/cardinfo9001629.jsp

また、「セブン‐イレブン最大11%」サービスにおいてもポイント還元率を改訂いたします。詳しくは以下をご確認ください。

▼「セブン‐イレブン最大11％還元」のサービス詳細ページはこちら

https://www.smbc-card.com/camp/seven-eleven_vpoint/index.html

※「最大11％還元」は、Oliveフレキシブルペイ（クレジットモード）での取引のみ対象で、「対象のコンビニ・飲食店で最大8％還元」に加えて3％が付与された合計還元率です。その他のクレジットカードでの取引は「最大10％還元」であり、「対象のコンビニ・飲食店で7％還元」に加えて3％が付与された合計還元率です。いずれの場合も、「3％」のうち0.5％は、お支払い時のセブン‐イレブンアプリの会員コード提示によって付与されたセブンマイルです。セブンマイルはVポイントに交換できます。

■還元率改定の条件・スケジュール

2026年1月31日（土）までは、三井住友カードが発行する対象のクレジットカードにおいて、対象のコンビニ・飲食店でのご利用で、最大7％を還元しておりましたが、今回の拡充により、2026年2月1日（日）以降、Oliveフレキシブルペイのご利用でさらにお得にポイントが貯まります。

２．Vポイントアッププログラム 対象サービス改定

以下の通りＶポイントアッププログラムの対象サービスを改定いたします。

（1）「円預金」サービスの追加

2026年2月1日（日）より、Vポイントアッププログラムの対象サービス「円預金」を追加します。Oliveアカウントご契約口座の円預金月末残高に応じて、Vポイント還元率が上がります。

詳しくは以下をご確認ください。

https://www.smbc.co.jp/kojin/vpoint-up/yokin/?aff=CP04605_o_gcSMCC_CT49561_img&utm_source=gc&utm_medium=SMCC&utm_campaign=CP04605_o_gcSMCC_CT49561_img(https://www.smbc.co.jp/kojin/vpoint-up/yokin/?aff=CP04605_o_gcSMCC_CT49561_img&utm_source=gc&utm_medium=SMCC&utm_campaign=CP04605_o_gcSMCC_CT49561_img)

※別ウィンドウで株式会社三井住友銀行のウェブサイトへリンクします。

（2）「アプリログイン」サービスの改定

これまでOliveアカウントをお持ちのうえ、三井住友銀行アプリもしくはVpassアプリへ月に1回以上ログインすると、対象のコンビニ・飲食店のご利用時のVポイント還元率が＋1％でしたが、2026年2月28日（土）をもって終了となります。

なお、2026年2月1日（日）より、Oliveフレキシブルペイで決済された場合は、「アプリログイン」の適用対象となりません。

詳しくは以下をご確認ください。

https://www.smbc-card.com/mem/cardinfo/26/cardinfo4030033.jsp

▼「Vポイントアッププログラム」のサービス詳細ページはこちら

https://www.smbc-card.com/mem/wp/vpoint_up_program/index.jsp

3. 25歳以下の会員向けポイントサービス 「リワードアップ U25」開始

「学生ポイント」のサービスを改定し、「リワードアップ U25」にリニューアルいたします。対象会員の条件を「学生会員」から「25歳以下の方」へ拡大し、さらにお得となるサービスを追加いたしました。

リワードアップ U25では、以下サービスをご提供いたします。

■改定内容※リニューアル後の「４.分割手数料全額還元」は、引き続きご職業を「学生」とご申告いただいている25歳以下のお客さまのみ対象となります。

▼「リワードアップ U25」のサービス詳細ページはこちら

https://www.smbc-card.com/mem/wp/youth_point/index.jsp