DMM GAMESの放置型アイドルRPG『STELLAR IDOL PROJECT』桜井リリカの新衣装が登場！

合同会社EXNOA ( 本社：東京都港区、CEO：東條 寛) が運営するDMM GAMESにおいて、『STELLAR IDOL PROJECT』は新衣装「桜井リリカ【フルーツマジック】」を実装したことをお知らせいたします。

また、期間限定イベント「バレンタイン応援合戦2026」及び「Discordウェルカムキャンペーン」も好評開催中です。

公式サイト：https://siprj.com(https://siprj.com)

公式X：https://x.com/s_i_project(https://x.com/s_i_project)

公認Discordサーバー：https://discord.gg/nBZMajUnkQ

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@STELLARIDOLPROJECT(https://www.youtube.com/@STELLARIDOLPROJECT)

■新衣装「桜井リリカ【フルーツマジック】」登場！

2026年2月1日（日）より、桜井リリカ【フルーツマジック】が新たに登場いたしました。



HPが高く高耐久なタンク役！

複数の相手にトラブルを高頻度で与え、元気の解除を行う！

才能開花を行うことで、一時的に自身のパワーとスピードを大幅にアップ！



桜井リリカ【フルーツマジック】の登場を記念して、期間限定のステップアップガチャと期間限定スペシャルセレクトガチャも開催中です。

開催期間：実施中～2026年2月14日（土）23:59

■期間限定イベント「バレンタイン応援合戦2026」開催中！

開催期間：実施中～2026年2月14日（土）23:59

2月1日（日）より期間限定イベント「バレンタイン応援合戦2026」が開催中です。

ゲームプレイを通じて「バレンタインハート」を集め、参加者の「推しユニット」にプレゼントすることで「応援ポイント」を獲得し、様々な報酬を獲得できる全サーバー横断型イベントです！

個人で集めた応援ポイントが一定に到達すると菜々美なつきのバレンタイン限定メモリーや限定インテリアが獲得できる他、応援ポイントランキング1位になったユニットを応援していたプロデューサー全員にオリジナルデザインのアイコンフレームと限定インテリアをプレゼント！

■Discordウェルカムキャンペーン開催中！

開催期間：実施中～2026年2月28日（日）23:59

2月1日（日）よりDiscordウェルカムキャンペーンを開催中です。

期間中に公認Discordへ参加すると抽選で30名様に最大1万円分のDMMポイントがその場で当たります。他にもDiscord連動施策を開催中！この機会にぜひご参加ください！

公認Discordサーバー：https://discord.gg/nBZMajUnkQ

▼製品概要

タイトル：STELLAR IDOL PROJECT

ジャンル：放置型アイドル育成RPG

プラットフォーム：PC（ブラウザ版）／PC（DMM GAMES PLAYER版）／スマートフォン（DMM GAMES STORE版）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

権利表記：(C)2025 EXNOA LLC