読売新聞社・読売巨人軍・ドコモが、新たに「推しG」を開始

株式会社NTTドコモ

株式会社読売新聞東京本社（以下、読売新聞社）と株式会社読売巨人軍（以下、読売巨人軍）、株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、オフィシャルDX推進パートナー契約※1の取り組みとして、普段のお買い物がジャイアンツの応援に繋がる「推しG」を2026年2月2日（月）から開始します。

「推しG」では、ドコモが提供する「モバイルdポイントカード」の券面をジャイアンツのデザインにきせかえることで、街ナカやネットなどのお買い物で貯めたdポイント総額の5％が、ファンからの応援金としてジャイアンツに還元されます。応援金は、ジャイアンツを盛り上げるための施策に利用されます。

「応援するほど、もっと楽しく、もっと特別に」をコンセプトに、日常生活の中でジャイアンツを感じられる新しい応援スタイルを提供します。

■ジャイアンツの券面デザイン

＜マスコットVer.＞＜ユニフォームVer.＞＜キャップVer.＞

また、ドコモの会員基盤とd払いなどのデジタルサービスでファンの応援行動を可視化※2することで、ファンの嗜好に合わせた限定体験や特典などを提供します。

「推しG」についての詳細は、特設サイトをご確認ください。

＜「推しG」特設サイト＞

https://dpoint.docomo.ne.jp/kisekae/collabo_2/oshikatsu_giants_2601/index.html

読売新聞社、読売巨人軍、ドコモは、オフィシャルDX推進パートナー契約による様々な取り組みを通じて、球団におけるDXを加速しプロスポーツのさらなる発展に貢献してまいります。

※1 オフィシャルDX推進パートナーについてはこちら(https://www.docomo.ne.jp/info/news_release/2021/03/18_01.html)をご確認ください。

※2「GIANTS ID」と「dアカウント」の連携についてはこちら(https://www.docomo.ne.jp/binary/pdf/info/news_release/topics_240701_01.pdf)をご確認ください。

＊「dアカウント」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。