【500万回再生突破】斎藤工出演・DR.STICKブランドムービー、公開から約1か月で大きな反響！

写真拡大 (全2枚)

株式会社HAL

【DR.STICK × 斎藤工】ブランドムービー、再生回数500万回を突破

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=g0RGX971Vow ]

俳優・斎藤工さんが出演・ナレーションを務める
DR.STICKのブランドムービー「古い習慣を捨て、新たな旅路へ。」が
公開から約1か月で再生回数500万回を突破しました。


本ムービーは、DR.STICKが掲げる「手放す勇気と、選ぶ自由」というブランドメッセージを、
斎藤工さんの静かで力強い佇まいを通して描いた作品です。


公開後はSNSを中心に、
「世界観に引き込まれた」「何度も見てしまう」「印象に残る」といった声が寄せられ、
世代を問わず注目を集めています。



【ブランドメッセージ】


DR.STICKが大切にしてきたのは、 古い習慣に縛られず、自らの選択で未来を切り拓く姿勢。


時代が変わり、働き方や暮らし方、日々の習慣が見直される今、


DR.STICKが提示するのは、「手放す勇気と選ぶ自由」。


今回のブランドムービーには、 そのメッセージを“静かで力強く”届けたいという思いが込められています。



【出演・ナレーション】


斎藤 工


【 Music Credit】


Music：「忘却の空」セルフカバー版


作詞：清春


作曲：清春


JASRAC許諾番号：A-250929


【Staff（敬称略）】


Producer：原 糀


Creative Director：中田 太優


Director：小川 弾（NICE GUY）


Cameraman：大河原 真央


Lighting Director：沼田 章宏


Online Edit：朝田 洋介


Colorist ：伊藤 創太


Prop stylist：酒井 翼


Production Manager：平田 健人


Stylist：三田 真一


hair and makeup artist：赤塚 修二





【斎藤工（さいとう・たくみ）プロフィール】


1981年8月22日生まれ、東京都出身。俳優・映画監督。


モデル活動を経て2001年に俳優デビュー。『シン・ウルトラマン』『零落』『港のひかり』、Netflix映画『新幹線大爆破』など出演作多数。


2017年には齊藤工名義で監督した長編『blank13』が国内外の映画祭で8冠を獲得。以降も映像制作やドキュメンタリー作品のプロデュースを精力的に行う。


また、移動映画館「cinema bird」主宰や「Mini Theater Park」など社会的プロジェクトにも幅広く取り組んでいる。


DR.STICKとは？



DR.STICKは、シリーズPOD累計販売個数2,000万個を突破し、「電子タバコ売上3年連続No.1」を達成した次世代のブリージングデバイス(R)です。


イヤなニオイが残らない


職場・飲食店・車内など、場所を選ばず使用しやすい


ミニマルでスタイリッシュなデザイン


ニコチン・たばこ臭フリーでありながら「ガツン」とした吸い応えを実現し、多くの支持を集めています。


“吸う”行為に伴う不便さや周囲への気遣いを軽減し、満足感のある「ガツン」とした吸いごたえとスマートな使い心地を両立。 ミニマルでスタイリッシュなデザインと直感的な操作性で、どんなシーンにも自然にフィットします。


この機会にぜひお試しください。


DR.STICK typeXを見てみる :
https://drstick.net/prtimes_typex

＼最新情報やキャンペーンはSNSで配信中！／


LINE登録でお得なクーポンも配信中！


LINE登録はこちら(https://halinc.ecai.jp/optin/1?ecaiad=mu5Wr9Dq)


公式Instagram(https://www.instagram.com/dr.stick_official/)


🐦 公式X（旧Twitter）(https://x.com/drstick0707)



【運営会社情報】
会社名：株式会社HAL
所在地：沖縄県那覇市真嘉比1丁目10－2 SUN・PLAZA・GINOZA 2階
代表者：座波 長
事業内容：通販事業
会社HP：https://hal.okinawa.jp/