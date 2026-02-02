【500万回再生突破】斎藤工出演・DR.STICKブランドムービー、公開から約1か月で大きな反響！
【DR.STICK × 斎藤工】ブランドムービー、再生回数500万回を突破[動画: https://www.youtube.com/watch?v=g0RGX971Vow ]
俳優・斎藤工さんが出演・ナレーションを務める
DR.STICKのブランドムービー「古い習慣を捨て、新たな旅路へ。」が
公開から約1か月で再生回数500万回を突破しました。
本ムービーは、DR.STICKが掲げる「手放す勇気と、選ぶ自由」というブランドメッセージを、
斎藤工さんの静かで力強い佇まいを通して描いた作品です。
公開後はSNSを中心に、
「世界観に引き込まれた」「何度も見てしまう」「印象に残る」といった声が寄せられ、
世代を問わず注目を集めています。
【ブランドメッセージ】
DR.STICKが大切にしてきたのは、 古い習慣に縛られず、自らの選択で未来を切り拓く姿勢。
時代が変わり、働き方や暮らし方、日々の習慣が見直される今、
DR.STICKが提示するのは、「手放す勇気と選ぶ自由」。
今回のブランドムービーには、 そのメッセージを“静かで力強く”届けたいという思いが込められています。
【出演・ナレーション】
斎藤 工
【 Music Credit】
Music：「忘却の空」セルフカバー版
作詞：清春
作曲：清春
JASRAC許諾番号：A-250929
【Staff（敬称略）】
Producer：原 糀
Creative Director：中田 太優
Director：小川 弾（NICE GUY）
Cameraman：大河原 真央
Lighting Director：沼田 章宏
Online Edit：朝田 洋介
Colorist ：伊藤 創太
Prop stylist：酒井 翼
Production Manager：平田 健人
Stylist：三田 真一
hair and makeup artist：赤塚 修二
【斎藤工（さいとう・たくみ）プロフィール】
1981年8月22日生まれ、東京都出身。俳優・映画監督。
モデル活動を経て2001年に俳優デビュー。『シン・ウルトラマン』『零落』『港のひかり』、Netflix映画『新幹線大爆破』など出演作多数。
2017年には齊藤工名義で監督した長編『blank13』が国内外の映画祭で8冠を獲得。以降も映像制作やドキュメンタリー作品のプロデュースを精力的に行う。
また、移動映画館「cinema bird」主宰や「Mini Theater Park」など社会的プロジェクトにも幅広く取り組んでいる。
DR.STICKとは？
DR.STICKは、シリーズPOD累計販売個数2,000万個を突破し、「電子タバコ売上3年連続No.1」を達成した次世代のブリージングデバイス(R)です。
イヤなニオイが残らない
職場・飲食店・車内など、場所を選ばず使用しやすい
ミニマルでスタイリッシュなデザイン
ニコチン・たばこ臭フリーでありながら「ガツン」とした吸い応えを実現し、多くの支持を集めています。
“吸う”行為に伴う不便さや周囲への気遣いを軽減し、満足感のある「ガツン」とした吸いごたえとスマートな使い心地を両立。 ミニマルでスタイリッシュなデザインと直感的な操作性で、どんなシーンにも自然にフィットします。
この機会にぜひお試しください。
DR.STICK typeXを見てみる :
https://drstick.net/prtimes_typex
【運営会社情報】
会社名：株式会社HAL
所在地：沖縄県那覇市真嘉比1丁目10－2 SUN・PLAZA・GINOZA 2階
代表者：座波 長
事業内容：通販事業
会社HP：https://hal.okinawa.jp/