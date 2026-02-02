【500万回再生突破】斎藤工出演・DR.STICKブランドムービー、公開から約1か月で大きな反響！

【DR.STICK × 斎藤工】ブランドムービー、再生回数500万回を突破

株式会社HAL[動画: https://www.youtube.com/watch?v=g0RGX971Vow ]

俳優・斎藤工さんが出演・ナレーションを務める

DR.STICKのブランドムービー「古い習慣を捨て、新たな旅路へ。」が

公開から約1か月で再生回数500万回を突破しました。

本ムービーは、DR.STICKが掲げる「手放す勇気と、選ぶ自由」というブランドメッセージを、

斎藤工さんの静かで力強い佇まいを通して描いた作品です。

公開後はSNSを中心に、

「世界観に引き込まれた」「何度も見てしまう」「印象に残る」といった声が寄せられ、

世代を問わず注目を集めています。

【ブランドメッセージ】

DR.STICKが大切にしてきたのは、 古い習慣に縛られず、自らの選択で未来を切り拓く姿勢。

時代が変わり、働き方や暮らし方、日々の習慣が見直される今、

DR.STICKが提示するのは、「手放す勇気と選ぶ自由」。

今回のブランドムービーには、 そのメッセージを“静かで力強く”届けたいという思いが込められています。

【出演・ナレーション】

斎藤 工

【 Music Credit】

Music：「忘却の空」セルフカバー版

作詞：清春

作曲：清春

JASRAC許諾番号：A-250929

【Staff（敬称略）】

Producer：原 糀

Creative Director：中田 太優

Director：小川 弾（NICE GUY）

Cameraman：大河原 真央

Lighting Director：沼田 章宏

Online Edit：朝田 洋介

Colorist ：伊藤 創太

Prop stylist：酒井 翼

Production Manager：平田 健人

Stylist：三田 真一

hair and makeup artist：赤塚 修二

【斎藤工（さいとう・たくみ）プロフィール】

1981年8月22日生まれ、東京都出身。俳優・映画監督。

モデル活動を経て2001年に俳優デビュー。『シン・ウルトラマン』『零落』『港のひかり』、Netflix映画『新幹線大爆破』など出演作多数。

2017年には齊藤工名義で監督した長編『blank13』が国内外の映画祭で8冠を獲得。以降も映像制作やドキュメンタリー作品のプロデュースを精力的に行う。

また、移動映画館「cinema bird」主宰や「Mini Theater Park」など社会的プロジェクトにも幅広く取り組んでいる。

DR.STICKとは？

DR.STICKは、シリーズPOD累計販売個数2,000万個を突破し、「電子タバコ売上3年連続No.1」を達成した次世代のブリージングデバイス(R)です。

イヤなニオイが残らない

職場・飲食店・車内など、場所を選ばず使用しやすい

ミニマルでスタイリッシュなデザイン

ニコチン・たばこ臭フリーでありながら「ガツン」とした吸い応えを実現し、多くの支持を集めています。

“吸う”行為に伴う不便さや周囲への気遣いを軽減し、満足感のある「ガツン」とした吸いごたえとスマートな使い心地を両立。 ミニマルでスタイリッシュなデザインと直感的な操作性で、どんなシーンにも自然にフィットします。

この機会にぜひお試しください。

DR.STICK typeXを見てみる :https://drstick.net/prtimes_typex

＼最新情報やキャンペーンはSNSで配信中！／

LINE登録でお得なクーポンも配信中！

LINE登録はこちら(https://halinc.ecai.jp/optin/1?ecaiad=mu5Wr9Dq)

公式Instagram(https://www.instagram.com/dr.stick_official/)

🐦 公式X（旧Twitter）(https://x.com/drstick0707)

【運営会社情報】

会社名：株式会社HAL

所在地：沖縄県那覇市真嘉比1丁目10－2 SUN・PLAZA・GINOZA 2階

代表者：座波 長

事業内容：通販事業

会社HP：https://hal.okinawa.jp/