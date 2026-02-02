河合郁人さんとボル恋アプリの特別コラボレーション企画第3弾「天下統一恋の乱 Love Ballad」「王子様のプロポーズ Eternal Kiss」2月1日(日)より開催

株式会社ボルテージ

株式会社ボルテージ（本社：東京都渋谷区 代表取締役：津谷 祐司）は、「ボル恋」シリーズのアンバサダー・河合郁人さんと当社が提供中の「天下統一恋の乱 Love Ballad」および「王子様のプロポーズ Eternal Kiss」による特別なコラボレーション企画を、2月1日(日)より開催していることをお知らせいたします。

「ボル恋」は、現代を生きる女性に癒しと楽しみを提供するボルテージの恋愛ドラマシリーズの総称で、現在100タイトル以上を配信しております。2025年10月に河合郁人さんが「ボル恋」シリーズのアンバサダーに就任することを発表し、多くの反響をいただきました。

河合郁人さんとのコラボレーション企画は、「ボル恋」6タイトルにて段階的に実施しております。第1弾は「幕末維新 天翔ける恋」「誓いのキスは突然に Love Ring」の2タイトルにて、続く第2弾は「鏡の中のプリンセス Love Palace」「魔界王子と魅惑のナイトメア」にて実施いたしました。

そして2月1日(日)より、第3弾として「天下統一恋の乱 Love Ballad」「王子様のプロポーズ Eternal Kiss」のコラボレーション企画を開始いたしました。河合郁人さんが登場する限定ストーリーイベントや、河合郁人さん考案のコーディネートが登場するアバターガチャなど、特別企画が盛りだくさんとなっております。

この機会に、本コラボレーションならではの特別な内容をぜひお楽しみください。

河合郁人×ボル恋 コラボ特設サイト：https://products.voltage.co.jp/volkoi-collabo-2025/(https://products.voltage.co.jp/volkoi-collabo-2025/)

「ボルテージの恋愛ドラマシリーズ #ボル恋」公式X（＠volkoi_official）：https://x.com/volkoi_official(https://x.com/volkoi_official)

「天下統一恋の乱 Love Ballad」コラボレーション企画を紹介！

企画１.：限定ストーリーイベント

「君愛でる一日 ～溢れる愛で溶かされて～」を開催

本コラボレーションを記念して、 「天下統一恋の乱 Love Ballad」(以下、「恋乱LB」)では、河合さんと恋愛できる限定ストーリーイベントを開催中です。

毒見役として仕えることになった相手は、戦国武将・河合郁人！

「全部が可愛くてたまらない」城主と毒見役、禁断の恋が始まる─

ここでしか読めない限定ストーリーをお見逃しなく♪

さらに、本イベントでは、ヒロインアバターと並べられるアバター「等身大の河合郁人」や、河合さんのボイスが楽しめる「物語」、河合さんの美麗イラストが楽しめる「特別絵巻」など、コラボ限定の豪華な特典をご用意しております。

このコラボレーションならではの特別企画を存分にお楽しみください。

【開催期間】

2月1日（日） 16:00 ～ 2月10日（火） 15:59

企画２.：2種類のコラボガチャが登場！

本コラボレーションを記念して、恋乱LBでは2種類の特別ガチャが登場。

今しか手に入らない特別なアイテムとなっております。

河合郁人さんせれくと(ハート)ときめき推し活コレクション

河合さんが、形や色をセレクトしたドレスがメインの推し活コーデが手に入るコレクションです。ファンサする河合さんのミニサイズアバター「ちびカレ」や、あなたの横に寄り添うアバター「等身大の河合郁人」も登場いたします。河合さん推しのコーデでお部屋を飾ってお楽しみください♪

※華の章・月の章の両方で着用可能です。

河合郁人さんとお揃い(ハート)でーとこーで殿コレクション / 忍コレクション

河合さんとお揃いの衣装を着た恋乱キャラクターのアバターが手に入るコレクションです。メッセージ入りのうちわを持ってアピールする姿が可愛い「ちびカレ」をぜひお迎えしてください♪

あわせてアプリ内では「お着物こんてすと」も開催しております。推し活コーデで着飾ってぜひご参加ください。

【開催期間】

2月1日（日） 16:00 ～ 2月15日（日） 23:59

企画３.：愛の告白きゃんぺーんを開催

本コラボレーションを記念した特別企画「愛の告白きゃんぺーん」を開催中です。

アプリをプレイして手に入る、きゃんぺーん専用のアイテム「恋文」を集めて、想いを寄せる殿方に贈ると、贈った「恋文」の数に応じて、限定アバターやアイテムを獲得することができます。

豪華なドレスや、河合郁人さんのでかぬいやマイ殿も登場いたしますので、ここでしか手に入らない特別な特典をお見逃しなく！

【開催期間】

2月1日（日） 16:00 ～ 2月10日（火） 15:59

企画４.：お着物こんてすと「～推し活こーで～」を開催

「お着物こんてすと」は、出題されるコーデテーマに合わせてアバターを着せ替えて、アプリ内で投稿し、「輝き（ポイント）」を集めてアバターなどの特典を手に入れるイベントです。

河合さんとのコラボとなる今回のコーデテーマは「推し活こーで」。お気に入りのこーでに着替えて投稿にご参加ください♪

たくさんの“いいね”をもらって「輝き」アイテムを集めると、集めた「輝き」の数に応じて、「河合郁人さんと一緒♪思い出ふれーむ」をはじめとしたさまざまな特典をプレゼント。

この機会にお着物こんてすともあわせてお楽しみください。

【開催期間】

2月10日（火） 16:00 ～ 2月15日（日） 23:59

企画５.：コラボ記念ログインボーナスを実施

本コラボレーションを記念して、ログインボーナスを実施中です。

期間中、アプリにログインしてマイページにアクセスすると「恋乱LB」をより楽しめる様々なアイテムをプレゼント！

河合さんモチーフの限定アバターや様々なアイテムをご用意しておりますので、ぜひ毎日ログインして、アイテムをお受け取りください。

【実施期間】

2月1日（日） 12:00 ～ 2月15日（日） 23:59

「王子様のプロポーズ Eternal Kiss」コラボレーション企画を紹介！

企画１.：ボイス付きストーリーが手に入る！

ロイヤルラウンジを開催

本コラボレーションを記念して、アプリではロイヤルラウンジを開催中です。

期間中、「王子様のプロポーズ Eternal Kiss」 (以下、「王子様EK」)をプレイすることで手に入る「マカロン」を集めると、王子様になった河合郁人さんが登場する「コラボ限定ストーリー」や河合郁人さんのミニサイズアバター「ちびカレ」、ヒロインアバターと同頭身のアバター「でかカレ」 を獲得することができます。

ストーリーにはボイスが収録されておりますので、ここでしか聞けない胸キュンセリフもぜひお楽しみください(ハート)

【マカロン獲得期間】

2月1日（日）12:00～2月12日（木）23:59



【マカロン使用期間】

2月1日（日）12:00～2月15日(日)23:59

企画２.：2種類のコラボガチャが登場

本コラボレーションを記念して、王子様EKでは2種類の特別ガチャが登場。

今しか手に入らない特別なアイテムとなっております。

河合郁人さんセレクト◆お忍びデートcollection

河合さんが形や色をセレクトしたドレスや、河合さんの「でかカレ」が手に入るコレクションです。

お揃いのデートコーデでお忍びデートをお楽しみください♪

河合郁人さんデートコーデ◆お揃いちびcollection

河合さんセレクトのデートコーデに身を包んだ河合さんの「ちびカレ」が手に入るコレクションです。

さらに、河合さんとお揃いの衣装を着た王子様EKの王子たちの「ちびカレ」も登場しますので、ぜひどちらもお迎えしてお楽しみください。

【開催期間】

2月1日（日） 12:00 ～ 2月15日（日） 23:59

企画３.：ミッションキャンペーンを開催

本コラボレーションを記念して、アプリではミッションキャンペーンを開催中です。

期間中に「王子様EK」 をプレイして、ミッション条件を達成すると、河合さんの「ちびカレ」「でかカレ」限定アバターなど、さまざまな特典が手に入ります。

【開催期間】

2月1日（日） 12:00 ～ 2月15日（日） 23:59

企画４.：コラボ記念ログインボーナスを実施

本コラボレーションを記念して、ログインボーナスを実施中です。

期間中、アプリにログインしてマイページにアクセスすると「王子様EK」をより楽しめる様々なアイテムをプレゼント！

ぜひ毎日ログインして、アイテムをお受け取りください。

【実施期間】

2月1日（日） 12:00 ～ 2月15日（日） 23:59

企画５.：コラボ記念セットアイテムを販売

本コラボレーションを記念して、コラボを楽しむのに役立つアイテムをお得に手に入れられるセットを販売中です。

コラボ期間中に活用して、この特別な機会を存分にお楽しみください♪

【販売期間】

2月1日（日） 12:00 ～ 2月15日（日） 23:59

2月16日（月）からは今回コラボを開催した6タイトルにて後夜祭を開催！

引き続き河合さんとボル恋のコラボをお楽しみください♪

ボル恋アンバサダー 河合郁人さん

抜群のトークセンスなど、アイドルとしての枠におさまらない多彩な魅力で多くのファンを魅了し続ける河合さんを、2025年10月より「ボル恋アンバサダー」にお迎えしております。

2026年1月1日より順次、皆様に楽しんでいただける企画をお届けいたします。

河合郁人さん プロフィール

1987年10月20日生まれ

東京都出身 A型

STARTO ENTERTAINMENT所属

2022年～「サタデーファンキーズ」（岩手めんこいテレビ 毎週土曜10:50～）MC

2023年 YouTubeチャンネル「かわいたちチャンネル～Purple Rain～」と公式Instagramを開設

「天下統一恋の乱 Love Ballad 」について

当社が提供するボル恋タイトル。戦国時代を舞台に、乱世を生き抜く武将や忍との“命懸けの恋”をお楽しみいただけます。

個性豊かな戦国武将達との華やかで情熱的な恋を描いた「華の章」と、武将に仕え暗躍する忍との時代に翻弄される恋を描いた「月の章」の2つのストーリーがあります。

「天下統一恋の乱 Love Ballad」公式サイト：https://products.voltage.co.jp/tenka/(https://products.voltage.co.jp/tenka/)

「天下統一恋の乱 Love Ballad」公式X（@koi_game_koiran）：https://x.com/koi_game_koiran(https://x.com/koi_game_koiran)

「天下統一恋の乱 Love Ballad」YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCGStfq-n_APwcfOjibkzDuQ(https://www.youtube.com/channel/UCGStfq-n_APwcfOjibkzDuQ)

「天下統一恋の乱 Love Ballad 」

■料金体系 ：基本プレイ無料（アイテム課金制）

■対応機種 ： iOS 11.0以上／Android OS 7.0以上

※機種によりご利用いただけない場合がございます。

■権利表記 ： (C)Voltage

「王子様のプロポーズ Eternal Kiss」について

「王子様のプロポーズ」は、王子様たちとのドラマチックな恋愛が体験できる、世界が羨むロイヤルラブストーリーです。

2010年に第1作目を配信開始して以来、多くのファンの皆さまに支えられ、2011年にソーシャルアプリ版、2013年に「王子様のプロポーズII」を配信、（2023年にタイトルを「王子様のプロポーズ Eternal Kiss」に変更）、2016年に「王子様のプロポーズ Eternal Kiss」を配信しております。

「王子様のプロポーズ Eternal Kiss」では、ソーシャルアプリ版から50年後の世界でのストーリーを描いています。

「王子様のプロポーズ Eternal Kiss」公式サイト： https://products.voltage.co.jp/apps/ouji2/(https://products.voltage.co.jp/apps/ouji2/)

「王子様のプロポーズ Eternal Kiss」公式X（@official_oujiek）： https://x.com/official_oujiek(https://x.com/official_oujiek)

「王子様のプロポーズ Eternal Kiss」

■料金体系 ：基本プレイ無料（アイテム課金制）

■対応機種 ： iOS 11.0以上／Android OS 7.0以上

※機種によりご利用いただけない場合がございます。

■権利表記 ： (C)Voltage

版権表記：

(C) 河合郁人

(C) Voltage

※ 記載されている会社名・商品名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。

ボルテージ会社概要

社名：株式会社ボルテージ

所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー28階

代表取締役社長：津谷 祐司（つたにゆうじ）

『ボル恋』について

『ボル恋』は現代を生きる女性に癒しと楽しみを提供するボルテージの恋愛ドラマシリーズの総称です。

好みのシチュエーション、好みのイケメンを選び、自分が主人公の理想の恋愛ストーリーを体験することができます。『ボル恋』は、スマートフォンアプリやWEB・Nintendo Switch(TM)など様々なプラットフォームでお楽しみいただけます。

『ボル恋』紹介ページ： https://products.voltage.co.jp/volkoi/(https://products.voltage.co.jp/volkoi/)