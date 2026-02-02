K-POP多国籍ガールズグループtripleS(トリプルエス)のYooYeon(ユヨン)&Mayu(マユ)がカラコンブランド『OOHA（オハ）』のミューズに就任！

株式会社ANW

株式会社ANW（本社:東京都港区 代表取締役：清水 正 、以下ANW）は、韓国発カラーコンタクトレンズブランド『OOHA（オハ）』のブランドミューズに、K-POP最多となる24人組での多国籍ガールズグループとして注目されているtripleS（トリプルエス）のYooYeon（ユヨン）&Mayu（マユ）が就任致しました。




『OOHA（オハ）』は若年層の感性に寄り添いながら、日常のワンシーンを特別な時間へと引き上げることを目指す韓国発のカラーコンタクトブランドです。


毎日使いたくなる可愛さと、安心して選べる品質、どちらも妥協しないアイビューティーとしての価値を大切にしています。


tripleS(トリプルエス)のYooYeon(ユヨン)&Mayu(マユ)の可愛らしさと大人っぽさ両方の魅力を引き出し、レンズごとに異なる世界観を“アイドルらしい表情”で表現。各色の魅力たっぷりなビジュアルもお楽しみください。


一人ひとりの毎日に寄り添いながら、一日の始まりに少しのときめきを。日常の中にアイドルのような輝きを。


毎日を主役にしてくれる瞳を『OOHA（オハ）』がお届けします。


●　BRAND CONCEPT



【OOHA（オハ）】公式SNS


■公式Instagram：https://www.instagram.com/ooha_official


■日本公式Instagram：https://www.instagram.com/ooha_jp


● COLOR LINEUP

Dew e Dew（デューイデュ）


◆Choco　(チョコ)


DIA：14.2mm｜着色直径：13.5mm｜BC：8.6mm


ウォームトーン×チョコが


立体感を与えてくれる抜け感たっぷりの


うるうるモテカラーで瞳をくりっと演出




◆Charcoal　(チャコール)


DIA：14.2mm｜着色直径：13.5mm｜BC：8.6mm


今っぽチャコールカラーと


馴染みの良い青みグレーが


大優勝の褒められ瞳


Coco Mio（ココミオ）


◆Pink　(ピンク)


DIA：14.2mm｜着色直径：13.5mm｜BC：8.6mm


子猫のようにきゅるんとした


愛されツヤっぽピンクの


あざと可愛いモテeye




◆Gray　(グレー)


DIA：14.2mm｜着色直径：13.5mm｜BC：8.6mm


宝石のように輝く


ミステリアスな色っぽグレーが


アンニュイで神秘的なまなざし




◆Beige　(ベージュ)


DIA：14.2mm｜着色直径：13.5mm｜BC：8.6mm


水彩画のようにじゅわっと溶け込む


クリーミーなベージュと


ブラウンフチで清楚eye




◆Roze Brown　(ロゼブラウン)


DIA：14.2mm｜着色直径：13.5mm｜BC：8.6mm


繊細な薔薇のような


甘かわロゼ×王道ブラウンが


ふわっと発色する愛らしい瞳


◆OOHAレンズラインナップ



●　ミューズ就任記念キャンペーン



tripleS(トリプルエス)のYooYeon(ユヨン)&Mayu(マユ)のミューズ就任を記念して、期間限定で実質20％OFFキャンペーンを実施いたします。



■キャンペーン実施期間


　～2月9日(月) 23:59まで


■キャンペーン価格・内容


キャンペーンは、各販売店舗によって異なりますが、いずれも実質20％OFFでお買い求めいただけます。


【Qoo10】


Qoo10 MEGA POINT期間中、メガポクーポン利用&ポイント還元で実質最大20％OFF


【Amazon】


ポイントDEAL対象商品として、20％ポイント還元


【楽天/Yahooショッピング/PONPISH本店】


20％OFFクーポンを配布


通常価格 1箱1,738円(税込)→クーポン適用後価格 1箱1,391円(税込)


※他クーポンと併用不可


※お1人様1回限り。


■ 実施店舗


・PONPISH本店： https://ponpish.jp/brand/ooha-1day


・PONPISH Qoo10店： https://www.qoo10.jp/g/1133020083


・PONPISH Amazon店： https://www.amazon.co.jp/dp/B0DN5H4NZC


・PONPISH 楽天店：https://item.rakuten.co.jp/jpcontacts/ooha1d10


・PONPISH Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/colorpara/ooha1d10.html


●　tripleS（トリプルエス）YooYeon（ユヨン）&Mayu（マユ）PROFILE

日本人4人を含む総勢24人の多国籍ガールズグループtripleS(トリプルエス)のメンバーとして活動する、YooYeon(ユヨン)&Mayu(マユ)。


tripleS(トリプルエス)はこれまでになかった、ファン参加型アイドルとして所属事務所MODHAUSが開発したアプリCOSMOを通じて’Gravity’と呼ばれるファン投票システムでユニットメンバーやタイトル曲決めなどの投票に参加できるほか、’Objekt’（デジタルトレーディングカード）の販売など独自のサービスやコンテンツを提供しており注目を集めている。


また、YooYeon(ユヨン)&Mayu(マユ)は、共に日本選抜ユニットtripleS ∞!（トリプルエスハッチ！）として、2025年10月にファーストEPをリリースしたことで大きな話題となった。



YooYeon(ユヨン)


2001年2月9日生まれ。tripleS(トリプルエス)の韓国出身メンバーで、2021年にオーディション番組『放課後のときめき』に出演後、2022年にtripleSのメンバーとしてデビュー。


大人びた雰囲気と洗練されたビジュアルで韓国のみならずグローバルファンから支持を集めています。







Mayu(マユ)


2002年5月12日生まれ。tripleS(トリプルエス)の日本出身メンバーとして、2023年にデビュー。


日本活動のために作られたユニットtripleS ∞!（トリプルエスハッチ！）ではリーダーを務めた。ドールライクな見た目で名門大学に通った経歴を持つ。ピュアで親しみやすい雰囲気と柔らかな表情で、国境を越えて多くのファンを魅了しています。





●　製品概要

■販売名：ANWワンデー　イブ


■一般的名称：単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ


■承認番号：22700BZX00143A02


■使用期間：1日


■取り扱い度数：0.00、-0.75～-5.00（0.25ステップ）、-5.50～-8.00（0.50ステップ）


■含水率：38.5%


■メーカー希望小売価格：1箱10枚入り 1,738円（税込）


■製造販売業者：株式会社ANW



■販売チャネル


・PONPISH本店： https://ponpish.jp/brand/ooha-1day


・PONPISH Qoo10店： https://www.qoo10.jp/g/1133020083


・PONPISH Amazon店： https://www.amazon.co.jp/dp/B0DN5H4NZC


・PONPISH 楽天店：https://item.rakuten.co.jp/jpcontacts/ooha1d10


・PONPISH Yahoo!ショッピング店： https://store.shopping.yahoo.co.jp/colorpara/ooha1d10.html


・PONPISH Shoplist店： https://shop-list.com/women/ponpish/ooha1d10


・PONPISH ZOZOTOWN店：https://zozo.jp/brand/ooha/


・PONPISH メルカリShops店：https://jp.mercari.com/shops/profile/a9bbSJt8r52MTqfF8GSymR/section/2JKz9FbCvApEkAxwwfsxP2


●　会社概要

商号：株式会社ANW


代表取締役：清水 正


所在地：東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ森JPタワー27階


事業内容：医療機器の卸業及び販売業、商品企画、広告企画


URL：https://anwjapan.com/



2016年よりカラーコンタクトレンズ業界に参入し、自社ブランドの企画・制作を中心に事業を展開してきました。


中国市場で高い人気を誇る「envie（アンヴィ）」をはじめ、IVEのREIがイメージモデルを務める「rom’u（ロミュ）」、ENHYPENのHEESEUNGがイメージモデルを務める「Qrsessed（クラセスト）」、D2Cコンタクトブランド「OvE（オヴィ）」、みちょぱプロデュースの「GROVI（グロヴィー）」、RIEHATAプロデュースの「OH（オー）」、KIHOプロデュースの「Mifee（ミフェ）」など、多彩なブランドを展開しています。


また、韓国カラコンブランド「URIA（ユリア）」「OOHA（オハ）」を日本国内で独占販売するなど、海外ブランドの展開にも注力し、事業を拡大しています。


さらに、カラコンに特化したシェア買いECサイト『PONPISH（ポンピッシュ）』の運営や、日本国内ブランドとしては初となる単独常設店舗『envie GINZA』のオープンなど、オンライン・オフラインの両面で幅広く事業を展開。国内にとどまらず、韓国の人気ブランドも取り扱いながら、高い満足度を提供するサービスを実現してきました。


●　お問い合わせ先

【報道関係者様お問い合わせ先】


株式会社ANW（担当：金）


TEL：03-6407-1669（平日10:00~19:00）


E-mail：toiawase@anwjapan.com