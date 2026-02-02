K-POP多国籍ガールズグループtripleS(トリプルエス)のYooYeon(ユヨン)&Mayu(マユ)がカラコンブランド『OOHA（オハ）』のミューズに就任！
株式会社ANW（本社:東京都港区 代表取締役：清水 正 、以下ANW）は、韓国発カラーコンタクトレンズブランド『OOHA（オハ）』のブランドミューズに、K-POP最多となる24人組での多国籍ガールズグループとして注目されているtripleS（トリプルエス）のYooYeon（ユヨン）&Mayu（マユ）が就任致しました。
『OOHA（オハ）』は若年層の感性に寄り添いながら、日常のワンシーンを特別な時間へと引き上げることを目指す韓国発のカラーコンタクトブランドです。
毎日使いたくなる可愛さと、安心して選べる品質、どちらも妥協しないアイビューティーとしての価値を大切にしています。
tripleS(トリプルエス)のYooYeon(ユヨン)&Mayu(マユ)の可愛らしさと大人っぽさ両方の魅力を引き出し、レンズごとに異なる世界観を“アイドルらしい表情”で表現。各色の魅力たっぷりなビジュアルもお楽しみください。
一人ひとりの毎日に寄り添いながら、一日の始まりに少しのときめきを。日常の中にアイドルのような輝きを。
毎日を主役にしてくれる瞳を『OOHA（オハ）』がお届けします。
● BRAND CONCEPT
● COLOR LINEUPDew e Dew（デューイデュ）
◆Choco (チョコ)
DIA：14.2mm｜着色直径：13.5mm｜BC：8.6mm
ウォームトーン×チョコが
立体感を与えてくれる抜け感たっぷりの
うるうるモテカラーで瞳をくりっと演出
◆Charcoal (チャコール)
DIA：14.2mm｜着色直径：13.5mm｜BC：8.6mm
今っぽチャコールカラーと
馴染みの良い青みグレーが
大優勝の褒められ瞳
Coco Mio（ココミオ）
◆Pink (ピンク)
DIA：14.2mm｜着色直径：13.5mm｜BC：8.6mm
子猫のようにきゅるんとした
愛されツヤっぽピンクの
あざと可愛いモテeye
◆Gray (グレー)
DIA：14.2mm｜着色直径：13.5mm｜BC：8.6mm
宝石のように輝く
ミステリアスな色っぽグレーが
アンニュイで神秘的なまなざし
◆Beige (ベージュ)
DIA：14.2mm｜着色直径：13.5mm｜BC：8.6mm
水彩画のようにじゅわっと溶け込む
クリーミーなベージュと
ブラウンフチで清楚eye
◆Roze Brown (ロゼブラウン)
DIA：14.2mm｜着色直径：13.5mm｜BC：8.6mm
繊細な薔薇のような
甘かわロゼ×王道ブラウンが
ふわっと発色する愛らしい瞳
◆OOHAレンズラインナップ
● ミューズ就任記念キャンペーン
tripleS(トリプルエス)のYooYeon(ユヨン)&Mayu(マユ)のミューズ就任を記念して、期間限定で実質20％OFFキャンペーンを実施いたします。
■キャンペーン実施期間
～2月9日(月) 23:59まで
■キャンペーン価格・内容
キャンペーンは、各販売店舗によって異なりますが、いずれも実質20％OFFでお買い求めいただけます。
【Qoo10】
Qoo10 MEGA POINT期間中、メガポクーポン利用&ポイント還元で実質最大20％OFF
【Amazon】
ポイントDEAL対象商品として、20％ポイント還元
【楽天/Yahooショッピング/PONPISH本店】
20％OFFクーポンを配布
通常価格 1箱1,738円(税込)→クーポン適用後価格 1箱1,391円(税込)
※他クーポンと併用不可
※お1人様1回限り。
■ 実施店舗
・PONPISH本店： https://ponpish.jp/brand/ooha-1day
・PONPISH Qoo10店： https://www.qoo10.jp/g/1133020083
・PONPISH Amazon店： https://www.amazon.co.jp/dp/B0DN5H4NZC
・PONPISH 楽天店：https://item.rakuten.co.jp/jpcontacts/ooha1d10
・PONPISH Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/colorpara/ooha1d10.html
● tripleS（トリプルエス）YooYeon（ユヨン）&Mayu（マユ）PROFILE
日本人4人を含む総勢24人の多国籍ガールズグループtripleS(トリプルエス)のメンバーとして活動する、YooYeon(ユヨン)&Mayu(マユ)。
tripleS(トリプルエス)はこれまでになかった、ファン参加型アイドルとして所属事務所MODHAUSが開発したアプリCOSMOを通じて’Gravity’と呼ばれるファン投票システムでユニットメンバーやタイトル曲決めなどの投票に参加できるほか、’Objekt’（デジタルトレーディングカード）の販売など独自のサービスやコンテンツを提供しており注目を集めている。
また、YooYeon(ユヨン)&Mayu(マユ)は、共に日本選抜ユニットtripleS ∞!（トリプルエスハッチ！）として、2025年10月にファーストEPをリリースしたことで大きな話題となった。
YooYeon(ユヨン)
2001年2月9日生まれ。tripleS(トリプルエス)の韓国出身メンバーで、2021年にオーディション番組『放課後のときめき』に出演後、2022年にtripleSのメンバーとしてデビュー。
大人びた雰囲気と洗練されたビジュアルで韓国のみならずグローバルファンから支持を集めています。
Mayu(マユ)
2002年5月12日生まれ。tripleS(トリプルエス)の日本出身メンバーとして、2023年にデビュー。
日本活動のために作られたユニットtripleS ∞!（トリプルエスハッチ！）ではリーダーを務めた。ドールライクな見た目で名門大学に通った経歴を持つ。ピュアで親しみやすい雰囲気と柔らかな表情で、国境を越えて多くのファンを魅了しています。
● 製品概要
■販売名：ANWワンデー イブ
■一般的名称：単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ
■承認番号：22700BZX00143A02
■使用期間：1日
■取り扱い度数：0.00、-0.75～-5.00（0.25ステップ）、-5.50～-8.00（0.50ステップ）
■含水率：38.5%
■メーカー希望小売価格：1箱10枚入り 1,738円（税込）
■製造販売業者：株式会社ANW
■販売チャネル
・PONPISH本店： https://ponpish.jp/brand/ooha-1day
・PONPISH Qoo10店： https://www.qoo10.jp/g/1133020083
・PONPISH Amazon店： https://www.amazon.co.jp/dp/B0DN5H4NZC
・PONPISH 楽天店：https://item.rakuten.co.jp/jpcontacts/ooha1d10
・PONPISH Yahoo!ショッピング店： https://store.shopping.yahoo.co.jp/colorpara/ooha1d10.html
・PONPISH Shoplist店： https://shop-list.com/women/ponpish/ooha1d10
・PONPISH ZOZOTOWN店：https://zozo.jp/brand/ooha/
・PONPISH メルカリShops店：https://jp.mercari.com/shops/profile/a9bbSJt8r52MTqfF8GSymR/section/2JKz9FbCvApEkAxwwfsxP2
● 会社概要
商号：株式会社ANW
代表取締役：清水 正
所在地：東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ森JPタワー27階
事業内容：医療機器の卸業及び販売業、商品企画、広告企画
URL：https://anwjapan.com/
2016年よりカラーコンタクトレンズ業界に参入し、自社ブランドの企画・制作を中心に事業を展開してきました。
中国市場で高い人気を誇る「envie（アンヴィ）」をはじめ、IVEのREIがイメージモデルを務める「rom’u（ロミュ）」、ENHYPENのHEESEUNGがイメージモデルを務める「Qrsessed（クラセスト）」、D2Cコンタクトブランド「OvE（オヴィ）」、みちょぱプロデュースの「GROVI（グロヴィー）」、RIEHATAプロデュースの「OH（オー）」、KIHOプロデュースの「Mifee（ミフェ）」など、多彩なブランドを展開しています。
また、韓国カラコンブランド「URIA（ユリア）」「OOHA（オハ）」を日本国内で独占販売するなど、海外ブランドの展開にも注力し、事業を拡大しています。
さらに、カラコンに特化したシェア買いECサイト『PONPISH（ポンピッシュ）』の運営や、日本国内ブランドとしては初となる単独常設店舗『envie GINZA』のオープンなど、オンライン・オフラインの両面で幅広く事業を展開。国内にとどまらず、韓国の人気ブランドも取り扱いながら、高い満足度を提供するサービスを実現してきました。
