K-POP多国籍ガールズグループtripleS(トリプルエス)のYooYeon(ユヨン)&Mayu(マユ)がカラコンブランド『OOHA（オハ）』のミューズに就任！

株式会社ANW（本社:東京都港区 代表取締役：清水 正 、以下ANW）は、韓国発カラーコンタクトレンズブランド『OOHA（オハ）』のブランドミューズに、K-POP最多となる24人組での多国籍ガールズグループとして注目されているtripleS（トリプルエス）のYooYeon（ユヨン）&Mayu（マユ）が就任致しました。

『OOHA（オハ）』は若年層の感性に寄り添いながら、日常のワンシーンを特別な時間へと引き上げることを目指す韓国発のカラーコンタクトブランドです。

毎日使いたくなる可愛さと、安心して選べる品質、どちらも妥協しないアイビューティーとしての価値を大切にしています。

tripleS(トリプルエス)のYooYeon(ユヨン)&Mayu(マユ)の可愛らしさと大人っぽさ両方の魅力を引き出し、レンズごとに異なる世界観を“アイドルらしい表情”で表現。各色の魅力たっぷりなビジュアルもお楽しみください。

一人ひとりの毎日に寄り添いながら、一日の始まりに少しのときめきを。日常の中にアイドルのような輝きを。

毎日を主役にしてくれる瞳を『OOHA（オハ）』がお届けします。

● BRAND CONCEPT

【OOHA（オハ）】公式SNS

■公式Instagram：https://www.instagram.com/ooha_official

■日本公式Instagram：https://www.instagram.com/ooha_jp

● COLOR LINEUP

Dew e Dew（デューイデュ）

◆Choco (チョコ)

DIA：14.2mm｜着色直径：13.5mm｜BC：8.6mm

ウォームトーン×チョコが

立体感を与えてくれる抜け感たっぷりの

うるうるモテカラーで瞳をくりっと演出

◆Charcoal (チャコール)

DIA：14.2mm｜着色直径：13.5mm｜BC：8.6mm

今っぽチャコールカラーと

馴染みの良い青みグレーが

大優勝の褒められ瞳

Coco Mio（ココミオ）

◆Pink (ピンク)

DIA：14.2mm｜着色直径：13.5mm｜BC：8.6mm

子猫のようにきゅるんとした

愛されツヤっぽピンクの

あざと可愛いモテeye

◆Gray (グレー)

DIA：14.2mm｜着色直径：13.5mm｜BC：8.6mm

宝石のように輝く

ミステリアスな色っぽグレーが

アンニュイで神秘的なまなざし

◆Beige (ベージュ)

DIA：14.2mm｜着色直径：13.5mm｜BC：8.6mm

水彩画のようにじゅわっと溶け込む

クリーミーなベージュと

ブラウンフチで清楚eye

◆Roze Brown (ロゼブラウン)

DIA：14.2mm｜着色直径：13.5mm｜BC：8.6mm

繊細な薔薇のような

甘かわロゼ×王道ブラウンが

ふわっと発色する愛らしい瞳

◆OOHAレンズラインナップ

● ミューズ就任記念キャンペーン

tripleS(トリプルエス)のYooYeon(ユヨン)&Mayu(マユ)のミューズ就任を記念して、期間限定で実質20％OFFキャンペーンを実施いたします。

■キャンペーン実施期間

～2月9日(月) 23:59まで

■キャンペーン価格・内容

キャンペーンは、各販売店舗によって異なりますが、いずれも実質20％OFFでお買い求めいただけます。

【Qoo10】

Qoo10 MEGA POINT期間中、メガポクーポン利用&ポイント還元で実質最大20％OFF

【Amazon】

ポイントDEAL対象商品として、20％ポイント還元

【楽天/Yahooショッピング/PONPISH本店】

20％OFFクーポンを配布

通常価格 1箱1,738円(税込)→クーポン適用後価格 1箱1,391円(税込)

※他クーポンと併用不可

※お1人様1回限り。

■ 実施店舗

・PONPISH本店： https://ponpish.jp/brand/ooha-1day

・PONPISH Qoo10店： https://www.qoo10.jp/g/1133020083

・PONPISH Amazon店： https://www.amazon.co.jp/dp/B0DN5H4NZC

・PONPISH 楽天店：https://item.rakuten.co.jp/jpcontacts/ooha1d10

・PONPISH Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/colorpara/ooha1d10.html

● tripleS（トリプルエス）YooYeon（ユヨン）&Mayu（マユ）PROFILE

日本人4人を含む総勢24人の多国籍ガールズグループtripleS(トリプルエス)のメンバーとして活動する、YooYeon(ユヨン)&Mayu(マユ)。

tripleS(トリプルエス)はこれまでになかった、ファン参加型アイドルとして所属事務所MODHAUSが開発したアプリCOSMOを通じて’Gravity’と呼ばれるファン投票システムでユニットメンバーやタイトル曲決めなどの投票に参加できるほか、’Objekt’（デジタルトレーディングカード）の販売など独自のサービスやコンテンツを提供しており注目を集めている。

また、YooYeon(ユヨン)&Mayu(マユ)は、共に日本選抜ユニットtripleS ∞!（トリプルエスハッチ！）として、2025年10月にファーストEPをリリースしたことで大きな話題となった。

YooYeon(ユヨン)

2001年2月9日生まれ。tripleS(トリプルエス)の韓国出身メンバーで、2021年にオーディション番組『放課後のときめき』に出演後、2022年にtripleSのメンバーとしてデビュー。

大人びた雰囲気と洗練されたビジュアルで韓国のみならずグローバルファンから支持を集めています。

Mayu(マユ)

2002年5月12日生まれ。tripleS(トリプルエス)の日本出身メンバーとして、2023年にデビュー。

日本活動のために作られたユニットtripleS ∞!（トリプルエスハッチ！）ではリーダーを務めた。ドールライクな見た目で名門大学に通った経歴を持つ。ピュアで親しみやすい雰囲気と柔らかな表情で、国境を越えて多くのファンを魅了しています。

● 製品概要

■販売名：ANWワンデー イブ

■一般的名称：単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ

■承認番号：22700BZX00143A02

■使用期間：1日

■取り扱い度数：0.00、-0.75～-5.00（0.25ステップ）、-5.50～-8.00（0.50ステップ）

■含水率：38.5%

■メーカー希望小売価格：1箱10枚入り 1,738円（税込）

■製造販売業者：株式会社ANW

● 会社概要

商号：株式会社ANW

代表取締役：清水 正

所在地：東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ森JPタワー27階

事業内容：医療機器の卸業及び販売業、商品企画、広告企画

URL：https://anwjapan.com/

2016年よりカラーコンタクトレンズ業界に参入し、自社ブランドの企画・制作を中心に事業を展開してきました。

中国市場で高い人気を誇る「envie（アンヴィ）」をはじめ、IVEのREIがイメージモデルを務める「rom’u（ロミュ）」、ENHYPENのHEESEUNGがイメージモデルを務める「Qrsessed（クラセスト）」、D2Cコンタクトブランド「OvE（オヴィ）」、みちょぱプロデュースの「GROVI（グロヴィー）」、RIEHATAプロデュースの「OH（オー）」、KIHOプロデュースの「Mifee（ミフェ）」など、多彩なブランドを展開しています。

また、韓国カラコンブランド「URIA（ユリア）」「OOHA（オハ）」を日本国内で独占販売するなど、海外ブランドの展開にも注力し、事業を拡大しています。

さらに、カラコンに特化したシェア買いECサイト『PONPISH（ポンピッシュ）』の運営や、日本国内ブランドとしては初となる単独常設店舗『envie GINZA』のオープンなど、オンライン・オフラインの両面で幅広く事業を展開。国内にとどまらず、韓国の人気ブランドも取り扱いながら、高い満足度を提供するサービスを実現してきました。

● お問い合わせ先

【報道関係者様お問い合わせ先】

株式会社ANW（担当：金）

TEL：03-6407-1669（平日10:00~19:00）

E-mail：toiawase@anwjapan.com