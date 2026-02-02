弾けるかわいさ、全開なのだ！「ずんだもん」「四国めたん」など東北プロジェクトの5人が大集結！「Go!!Go!!ずんだガールズ!!」オンラインくじ販売開始のお知らせ
株式会社MAGES. （東京都渋谷区 代表取締役社長：浅田誠）は、MAGES.が運営するオンラインくじサイト「MAGICくじ ONLINE（通称：マジくじ ONLINE）」にて、ずんだもんなどの「東北ずん子・ずんだもんプロジェクト」のキャラクタービジュアルを使用した「Go!!Go!!ずんだガールズ!!」オンラインくじを2月2日12時より発売開始と、くじの概要および賞品ラインナップをお知らせいたします。
弾けるかわいさ、全開なのだ！「Go!!Go!!ずんだガールズ!!」オンラインくじ、販売スタート！
東日本大震災からの復興支援を目的としたプロジェクトとして誕生し、今ではYouTubeやスーパーのレジの読み上げ音声など、幅広い活躍をしている 「東北ずん子・ずんだもんプロジェクト」のキャラクターの描き下ろしイラストを使用した、オンラインくじが登場！
くじに登場するのは「ずんだもん」「東北ずん子」 「東北きりたん」 「東北イタコ」「四国めたん」の5名のキャラクターたち。
今にも動き出しそうなカートゥーン調のポップでキュートなイラストで、ダイカットクッションやアクリルキーホルダーなどがラインナップする限定グッズです。
フォロー＆RPキャンペーンや、期間別の10連セット購入特典も展開！
ここでしか会えないキュートなずんだもんたちをぜひお迎えください！
【「Go!!Go!!ずんだガールズ!!」オンラインくじ 概要】
販売価格：880円（税込）
販売期間：2026年2月2日（月）12:00～3月16日（月）16：00
発送時期：2026年5月下旬予定
販売ページURL： https://magic-kuji.jp/lp/zunda-girls/
■「Go!!Go!!ずんだガールズ!!」オンラインくじ 商品ラインナップ
【S賞】3Dパッケージパネル（全5種）
海外トイのパッケージデザイン風にデザインされた、特製アクリルパネルです！
サイズ：約H180mm×W90mm
【A賞】ふかふかダイカットクッション（全5種）
ぎゅっと抱きしめたい！ふかふか素材のダイカットクッションです！
サイズ：約H420mm×W350mm
【B賞】2連アクリルキーホルダー（全5種）
ゆらゆら揺れるネームロゴがキュート！ポップな2連アクリルキーホルダです！
サイズ：キャラクターチャーム:約H60×W38mm以内、名前チャーム:約H50×W13mm以内
【C賞】カラフルポップハンドタオル（全6種）
ストライプ柄がポップな、選べるハンドタオルです！
サイズ：約H200mm×W200mm 素材：コットン
【D賞】缶バッジ（全10種）
表情が異なるアップと全身の2デザイン！並べると違いが楽しい、57mmサイズの缶バッジです！
サイズ：約Φ57mm
■【特典】週ごとに替わる！10連セット購入特典 ゆらゆらアクリルスタンド（全5種）
指で押すとゆらゆら揺れる！動きが可愛い、癒やし度満点のアクリルスタンドです！
キャラクターごとに配布期間が異なりますので、お見逃しなく！
サイズ：約H90×W70mm（組み立て時）
特典配布期間：
【第1弾】2026年2月2日（月）12:00～2月9日（月）15:59
ゆらゆらアクリルスタンド ずんだもん
【第2弾】2026年2月9日（月）16:00～2月16日（月）15:59
ゆらゆらアクリルスタンド 四国めたん
【第3弾】2026年2月16日（月）16:00～2月23日（月）15:59
ゆらゆらアクリルスタンド 東北イタコ
【第4弾】2026年2月23日（月）16:00～3月2日（月）15:59
ゆらゆらアクリルスタンド 東北きりたん
【第5弾】2026年3月2日（月）16:00～3月9日（月）15:59
ゆらゆらアクリルスタンド 東北ずん子
【第6弾】2026年3月9日（月）16:00～3月16日（月）15:59
ゆらゆらアクリルスタンド ずんだもん
■【キャンペーン】B賞の2連アクリルキーホルダーが抽選で当たる！フォロー＆RPキャンペーン開催！
B賞の2連アクリルキーホルダー全種セットが抽選で3名に当たる、フォロー＆RPキャンペーンを開催！
【応募方法】
１.マジゲット/マジくじオンライン公式Xをフォロー
https://x.com/maji_get
２.対象の投稿をリポスト で応募完了！
応募期間：2026年2月2日（月）12:00～3月16日（月）23:59まで！
【会社概要】
会社名： 株式会社MAGES.（メージス）
所在地：〒150-6014 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号 恵比寿ガーデンプレイスタワー14階
代表取締役社長：浅田誠
設立 2006年7月
URL https://mages.co.jp/