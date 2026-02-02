BEYOND AGE、一般社団法人日本ディープラーニング協会（JDLA）に賛助会員として入会

株式会社 BEYOND AGE

株式会社BEYOND AGE（本社：東京都中央区、代表取締役：市原 大和）は、ディープラーニングの産業活用と人材育成を推進する一般社団法人日本ディープラーニング協会（所在地：東京都千代田区、理事長：松尾 豊）に賛助会員として入会したことをお知らせいたします。

本入会を通じて、BEYOND AGEはシニア世代へのAIリテラシーの普及に尽力してまいります。

加入の背景

現在、日本は深刻な労働力不足に直面しており、その解決策として「シニアの活躍」と「AIの活用」は欠かせない両輪となっております。

BEYOND AGEはこれまで、シニアと企業をつなぐプラットフォームを運営してまいりましたが、シニアが持つ豊富な経験や知見を現代のビジネス環境で最大限に活かすためには、AI活用スキルの習得が不可欠であると考えております。

JDLAの「ディープラーニングを日本の産業競争力につなげる」というビジョンに賛同し、BEYOND AGEはシニア世代とAI技術の架け橋となるべく、このたび賛助会員への入会を決定いたしました。

入会を機に、シニア世代を対象としたAI活用教育を強化してまいります。生成AIなどの最新ツールを活用した業務効率化や付加価値向上のための教育コンテンツを拡充し、シニア世代のAI人材育成に貢献してまいります。

株式会社BEYOND AGE 代表取締役 市原 大和のコメント

シニアの方々が長年培ってきた専門性や判断力とAIを組み合わせることで、若手以上の成果を生み出せると確信しております。

このたびのJDLA入会を機に、より多くのシニアの方々がAIを「自分の武器」として活用できるよう、実践的な教育プログラムを展開してまいります。

一般社団法人日本ディープラーニング協会（JDLA）について

JDLAはディープラーニングを中心とする技術による日本の産業競争力の向上を目指し、産業活用促進、人材育成、公的機関や産業への提言、国際連携、社会との対話など、産業の健全な発展のために必要な活動を行っております。

- 理事長：松尾 豊（東京大学大学院工学系研究科 教授）- 所在地：〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目2番1号 新大手町ビル3F（xLINK内）- URL：https://www.jdla.org/株式会社BEYOND AGEについて

BEYOND AGEは、シニア世代が年齢に関係なく働き続けられるプラットフォームの運営や、独立支援アカデミーの提供等を通じ、人生100年時代の新しいワークスタイル設計を支援しております。「年齢なんて関係ない。やる気のある人が働き続けられる世界を作る。」をミッションに掲げております。

- 代表者：市原 大和- 本社：〒104-0061 東京都中央区銀座一丁目16番7号 銀座大栄ビル6階- URL：https://beyond-age.net/

事業内容

企業向け生成AIリスキリング研修

URL : https://ai-academy-beyond-age.studio.site/

シニアに対する独立伴走アカデミーの運営

URL : https://beyond-age.net/media/lp-independence-support-academy/

シニアの独立に関するオウンドメディア「シニア独立100万人」の運営

URL : https://beyond-age.net/media

シニア人材の審査制・有料のオンラインコミュニティの運営

URL : https://www.komon-salon.com/

シニアと企業のマッチングプラットフォームの運営

URL : https://beyond-age.net/agent/

シニアに特化した転職エージェントの運営

URL : https://lp.beyond-age.net/