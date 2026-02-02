アニメ『ガールズバンドクライ』トゲナシトゲアリ「ファティーグジャケット」「120cmビッグタオル 「for you」Ver.」など新グッズが二次元コスパから登場！一部イベント先行販売【株式会社コスパ】

コスパグループ株式会社【公式キャラクターアパレル・グッズ／二次元コスパ】アニメ『ガールズバンドクライ』商品情報【公式キャラクターアパレル・グッズ／二次元コスパ】アニメ『ガールズバンドクライ』商品情報【公式キャラクターアパレル・グッズ／二次元コスパ】アニメ『ガールズバンドクライ』商品情報

アニメ『ガールズバンドクライ』より、「トゲナシトゲアリ ファティーグジャケット」や桃香の「中指立ててけ！」 Tシャツ、プレゼント交換を楽しむトゲナシトゲアリメンバーをデザインした「120cmビッグタオル 「for you」Ver.」など新グッズが二次元コスパから登場です。

・トゲナシトゲアリ ファティーグジャケット (M/L/XL)

・トゲナシトゲアリ Tシャツ (M/L/XL)

・桃香の「中指立ててけ！」 Tシャツ (M/L/XL)

・桃香の「中指立ててけ！」 ラージトート

・桃香の「中指立ててけ！」 屋外対応ステッカー

・桃香の「中指立ててけ！」 ミニステッカーセット

・トゲナシトゲアリ 120cmビッグタオル 「for you」Ver.

これらは、2月8日(日)幕張メッセで開催の《ワンダーフェスティバル 2026［冬］》COSPA(コスパ)ブースにて先行販売も決定しました。

これらは通販を含むコスパオフィシャルショップほかにて一般販売のご予約を受付中です。

また、「トゲナシトゲアリ Tシャツ」「桃香の「中指立ててけ！」 Tシャツ」は、WEB予約とオフィシャルショップ店頭予約のみの限定サイズ＜XXL/3XL＞もラインナップ。〈コスパオフィシャルショップ〉〈ジーストア・ドット・コム〉でぜひご覧ください。

◆アニメ『ガールズバンドクライ』商品情報

トゲナシトゲアリ ファティーグジャケットトゲナシトゲアリ ファティーグジャケット

【先行販売情報】

■2026年2月8日(日)〈ワンダーフェスティバル2026［冬］〉COSPA(コスパ)ブース

一般販売：2026年4月中旬予定

サイズ：M/L/XL

カラー：BLACK/MOSS

価格：16,500円（税込）

3シーズン使える軽快でタフなミリタリージャケット。

4つの大容量ポケットで収納性も高く、デイリーに活躍。

シンプルなデザインで幅広い着こなしに対応。

・3シーズン活躍するミリタリーアイテム。

ジャケット感覚でもシャツ感覚でも羽織れる汎用性の高さが魅力です。

・4つのポケットにはマチを設け、スマホやガジェット、小物類の収納に困らない実用性を備えています。

・耐久性に優れ、軽量なリップストップ生地を採用。

日常で気兼ねなくタフに着られる仕様。

・袖口はボタンでフィット調整が可能。

※ファティーグジャケットとは……

正式名称は“コンバットトロピカルコート”。

“ジャングルファティーグ”とも呼ばれる。

1960年代のベトナム戦争時に採用された亜熱帯仕様のミリタリージャケット。

通気性が良く、軽い素材で作られていることが特徴。

実用性が高く軽快に羽織れるうえ、シンプルなデザインで幅広いコーデに馴染みます。

その扱いやすさから、現代でも定番アウターとして高い人気があります。

【基本予約受付期間】～2026年2月23日（月）

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

トゲナシトゲアリ Tシャツトゲナシトゲアリ Tシャツ

一般販売：2026年4月中旬予定

サイズ：S/M/L/XL ※Sサイズについては先行販売はございません。

カラー：BLACK/WHITE

価格：3,300円（税込）

通常よりも大きいXXL/3 XLサイズ

発売日：2026年4月中旬予定

サイズ：XXL/3XL

カラー：BLACK/WHITE

価格：3,300円（税込）

【完全予約限定品】

こちらの商品は、WEB予約とオフィシャルショップ店頭予約のみの限定サイズになります。

以下サイト、店舗にてご予約ができます。

〈コスパオフィシャルショップ〉

〈ジーストア・ドット・コム〉

【ご予約受付期間】

～2026年2月23日（月・祝）まで

※基本、年に数回程度実施いたします。

桃香の「中指立ててけ！」 Tシャツ桃香の「中指立ててけ！」 Tシャツ

一般販売：2026年4月中旬予定

サイズ：S/M/L/XL ※Sサイズについては先行販売はございません。

カラー：WHITE/ROYAL BLUE/BLACK

価格：3,300円（税込）

通常よりも大きいXXL/3 XLサイズ

発売日：2026年4月中旬予定

サイズ：XXL/3XL

カラー：WHITE/ROYAL BLUE/BLACK

価格：3,300円（税込）

【完全予約限定品】

こちらの商品は、WEB予約とオフィシャルショップ店頭予約のみの限定サイズになります。

以下サイト、店舗にてご予約ができます。

〈コスパオフィシャルショップ〉

〈ジーストア・ドット・コム〉

【ご予約受付期間】

～2026年2月23日（月・祝）まで

※基本、年に数回程度実施いたします。

桃香の「中指立ててけ！」 ラージトート桃香の「中指立ててけ！」 ラージトート

一般販売：2026年4月中旬予定

サイズ：（約）縦40×横48×マチ15cm

素材：綿100％

カラー：BLACK

価格：1,980円（税込）

桃香の「中指立ててけ！」 屋外対応ステッカー桃香の「中指立ててけ！」 屋外対応ステッカー

一般販売：2026年4月中旬予定

サイズ：（約）縦4.5×横13cm / 合成紙、PP

価格：770円（税込）

「中指立ててけ！」

・こちらは屋外での使用に適した商品となります。

・耐水・耐UV仕様なので乗り物（車・バイク・自転車など）やヘルメット、スノーボードなどにも最適です。

・別売のステッカーベース 吸盤タイプと合わせて使えば、貼った場所を汚さず、室内や車内で気軽にステッカーを取り付けられます。

■ステッカーベース 吸盤タイプ [COSPAオリジナル]

桃香の「中指立ててけ！」 ミニステッカーセット桃香の「中指立ててけ！」 ミニステッカーセット

一般販売：2026年4月中旬予定

サイズ：（約）6×6cm以内 4枚紙、PP

価格：770円（税込）

「中指立ててけ！」

複数枚セットで楽しみ方色々！

・身の回りのもののカスタムにオススメな、ミニサイズのステッカーセットです。

桃香の「中指立ててけ！」 ショルダートート桃香の「中指立ててけ！」 ショルダートート

発売日：2026年4月中旬予定

サイズ：（約）40×34×マチ13cm / 綿100％

カラー：BLACK

価格：2,200円（税込）

トゲナシトゲアリ 120cmビッグタオル 「for you」Ver.トゲナシトゲアリ 120cmビッグタオル 「for you」Ver.

一般販売：2026年3月下旬予定

サイズ：（約）120×60cm / 綿100％

価格：5,500円（税込）

プレゼント交換を楽しむトゲトゲメンバーたちのビッグタオル

・発色が良いフルカラープリントで、イラストの魅力をビッグサイズで楽しめる！

・天然素材（コットン）100％で肌にやさしい柔らかな肌触り。

・厚みがある生地なので吸水性も抜群。

バスタオルにもぴったり！

・タペストリーのように飾ったり、タオルケットとして使うのもオススメです。

・寒い季節を野外で過ごす時には防寒対策に！

◆関連リンク

◆権利表記

(C)東映アニメーション

発売元：株式会社コスパ

ブランド：二次元コスパ

┗ こだわり派のコアファンに向けて、作品やキャラクターへの深い愛情を表現できるグッズやアパレルを展開。マニアックなネタをデザインに取り入れたアイテムが特徴です。

※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。

※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。

