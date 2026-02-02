ＣＢＣ開局７５周年プロジェクト （１）“最速王”決定！小学生スピードガンコンテスト （２）ドラゴンズＯＢが解説！プロ野球 パブリックビューイング （３）テレビスタジオの裏側へ！こども体験ツアー

株式会社CBCテレビ

■感謝の気持ちを込めて

１９５０年１２月１５日に創立したＣＢＣは、支えていただいた地域の皆様への感謝の気持ちを込めて、「ＣＢＣ開局７５周年プロジェクト」を展開しています。今年１２月１４日までの１年間、CBCテレビ・CBCラジオの番組やイベントを通じてＣＢＣならではのワクワクをお届け！１００年、さらにその先の未来へ皆様と共に感動を分かち合いながら歩み続けます。

日頃の感謝を直接お伝えしたく、皆様を新栄のCBCへとご招待するスペシャルな企画を３つご用意しました。

■イベント１

「野球少年たちの夢を実現！？小学生スピードガンコンテスト」

【概要】

一番速い球を投げられるのは誰だ!?小学生なら誰でも参加可能！「投球スピード」を計測し、その速さを競うイベントです。また、中日ドラゴンズOBをはじめ、毎週日曜放送の「サンデードラゴンズ」に携わる解説陣が、野球少年たちに投球スピードがアップする秘訣を伝授する貴重な機会も設けます。

「小学生スピードガンコンテスト」優勝者には豪華特典をご用意！“野球少年憧れの場所”へご招待予定です！

※イベントは年５回程度開催予定です。

※イベントごとに指導者となる元選手は異なる予定です。ご了承ください。

【開催場所】

ＣＢＣ本社（愛知県名古屋市中区新栄１-２-８）

【参加費用】

無料

※日時の詳細、応募方法は追ってお知らせいたします。

■イベント２

「し～び～し～でどらほ～！ サンドラ パブリックビューイング」

【概要】

ＣＢＣホールの巨大モニターでドラゴンズ戦を楽しみながら、ドラゴンズＯＢのトークも楽しめる有料パブリックビューイングを実施いたします。サンデードラゴンズのＭＣであるCBCの光山雄一朗アナ、中村彩賀アナも参加し、会場を盛り上げます。

イニング間には参加者のアンケートにＯＢが答え、アンケートが読まれた方にはドラゴンズＯＢのサインボールをプレゼントいたします。

【開催場所】

ＣＢＣ本社（愛知県名古屋市中区新栄１-２-８）

※シーズン中に数回開催予定。日時の詳細、入場料などは追ってお知らせいたします。

■イベント３

スタジオの裏側へ！CBCこども体験ツアー

【概要】

ラジオ・レポートキャストの誘導で、テレビニューススタジオや「花咲かタイムズ」の生放送スタジオ見学、ラジオスタジオ体験などを通じて「ＣＢＣ」をじっくり体験いただく企画です。

- テレビ放送スタジオ体験実際に放送で使われているニューススタジオへ入っていただき、実際の放送設備を使ったお天気キャスター体験、本物のテレビカメラを触ってカメラマン体験をしていただきます。また、テレビCMの収録体験もしていただきます。- テレビ生放送見学毎週土曜日放送の「花咲かタイムズ」の生放送中のスタジオに入り、現場の様子をご覧いただきます。- ラジオスタジオ体験スタジオに入って、ディレクターと会話する「トークバック」を体験いただきます。また、ラジオCMの収録体験もしていただきます。

※応募受付は２月１３日（金）正午からスタート予定です。詳しくは後日ホームページで発表します。

【参加資格】

開催時に東海３県の小学校に通っているお子様と、そのご家族

各回 ５組 １０～１５名を予定

【参加費用】

無料

＜公式HP＞

いずれの企画も、特設ホームページ上からご応募ください。

（https://hicbc.com/event/75th/）

