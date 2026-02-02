演歌歌手「伍代夏子」の音楽人生を振り返る「ＳＴＯＲＩＥＳ～歌に刻まれし物語～ 「伍代夏子」」

株式会社ジャパネットブロードキャスティング

株式会社ジャパネットブロードキャスティングが運営する総合エンターテイメント放送局「BS10プレミアム（読み：ビーエステンプレミアム）」では2026年もたくさんのプレミアムな映画・音楽コンテンツをお届けします。

アーティストの音楽人生と楽曲を、人生折れ線グラフで紹介し、楽曲の生歌をお届けする音楽番組『ＳＴＯＲＩＥＳ～歌に刻まれし物語～』。じっくりと音楽を深掘りするBS10プレミアムでしか観られないオリジナル音楽番組となっています！第5回のゲストには、演歌歌手の伍代夏子が登場！1987年に、「戻り川」でデビューし、同曲は35万枚を超えるロングセラーとなった。翌年1988年には、「第21回日本有線大賞」と「第21回全日本有線放送大賞」の最優秀新人賞を受賞したが、両賞の同時受賞は演歌の分野では初の快挙であった。

そんな伍代夏子からコメント動画が到着！見どころについて「結婚の時の杉さんとの出会いとか。歌もたくさん歌わせていただいて、八代亜紀さんのあの名曲も歌ったのでぜひ聴いてください」と語った。番組では、伍代夏子の音楽人生を振り返りながら、彼女が名曲の数々を披露します。【STORIES～歌に刻まれし物語～「伍代夏子」】、ぜひお楽しみに！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=PU20DeSjFQk ]

ＳＴＯＲＩＥＳ～歌に刻まれし物語～ 「伍代夏子」

【放送日時】

[前編]2月3日(火)よる7：00／2月17日(火)よる7：00／2月20日(金)午後1：00

[後編]2月10日(火)よる7：00／2月24日(火)よる7：00／2月27日(金)午後1：00

