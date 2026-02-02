真冬の船を暑くする！ あのビーチボーイが久々降臨!! レイザーラモンRG『あるあるクルーズ in 神戸 2026真冬』で関西の電車あるあるフィーバー！

ぴあ株式会社

1月31日（土）、レイザーラモンRGの大好評イベント『あるあるクルーズ in 神戸 2026真冬』が神戸クルーズ・コンチェルトにて開催されました。

フレディ・アーキュリーを囲んで神戸クルーズ・コンチェルト『あるあるクルーズ in 神戸 2026真冬』の記念撮影

神戸であるあるクルーズが開催されるのは2024年10月のルミナス神戸2『あるあるクルーズ in 神戸』以来。関東では、昨年2025年12月に横浜で行われた「マリーンルージュであるあるクルーズ2025冬～」にて、話題の“RG井風” “かわうそ君” “羽生結づぁる”が登場しあるあるクルーズを盛り上げたとあって、今回、関西のあるあるファンにとって待ちに待った開催となりました。

今回も参加者たちは、コンチェルトのランチクルーズによく合う上品な装いで乗船。コートやファーなど、冬ならではのシックなコーディネートが目を引きます。ところが、現れたのは真冬のクルーズにはラフすぎるタンクトップ＆ビーチサンダル姿の“R町（ある町）隆史”。登場曲はもちろん、反町隆史 with リッチー・サンボラ『Forever』。カラオケ音源は第一興商の協力によりDAMを使用。ある町が登場するのは、2015年の『RGのあるあるビーチボーイズ～RGはやっぱり海にいた！フェスと野鳥とあるある！6月の石垣島大冒険！～』以来、なんと約10年ぶり。当時参加していた参加者たちはもちろん、ある町を初めて生で見た参加者たちも、このレアなキャラに大喜び。「今日あっついね！」と言いながら、舞台に立つと、「神戸あるある」を「ぼっかけはほぼこんにゃくさ」と、クルーズ一発目のあるあるを響かせます。

夏の暑さに負けないファンの熱気に思わず照れるある町隆史曲の途中でもヒロスエを探すある町隆史

続いて『POISON ～言いたい事も言えないこんな世の中は～』で「反町隆史あるある」を歌った際には、サビの「POISOSN」を参加者たちが大声でレスポンス。オープニングから最高の盛り上がりを見せる船内に「暑いね、夏かな」とはにかむある町。参加者たちの期待に応えようと、このクルーズ中にたっぷりファンサをすることを宣言し、出航の乾杯で会場はさらに一体となります。

この乾杯後、ある町の撮影を優先するため、大急ぎで食事をとることになる参加者たち

舞台袖に置かれたグランドピアノを見つけると「Xを歌うしかない」と、ピアノの前に座り、X JAPAN『ENDLESS RAIN』を奏でているかのような雰囲気を醸すある町。「グランドピアノあるある」を「黒いから埃目立つ」と情感たっぷりに歌い上げます。少しセンチメンタルになったのか、石垣島ツアーの思い出を語りだすと、石垣島のあるあるが降臨。ピアノと言えばということで、KAN『愛は勝つ』を選曲し、「ここでしか言えない石垣島あるある」で参加者たちを爆笑させました。

※特別な許可を得てグランドピアノに触っています（通常は触れてはいけません）潜水艦を発見し「KAN歌って潜水KANって、奇跡や！」と、あるあるどころではなくなってしまうある町隆史

「みんなは寒いと思うけど、俺は寒くないから、デッキで待ってる」と、タンクトップのまま、デッキでの撮影タイムへ。しっかり防寒した参加者たちに「暑くないのかよ～」「自分の海、見つけろよ」など話しかけ、真冬のデッキは常夏のビーチに様変わり。ツーショット撮影では、参加者たちも、真冬とは思えないハイテンションで、ある町と自分だけの特別なひとときを楽しんでいました。

ある町隆史を激写する手が止まらない参加者たち真冬と感じさせないほど海が似合うある町隆史。足の指先は寒さで真っ赤

後半は、泳いで帰ったらしいある町隆史に代わって、フレディ・Rーキュリー（アーキュリー）が登場。「普通に歌いたい」と『I Was Born To Love You』を本当に普通に熱唱すると、NOあるあるでも参加者たちは大盛り上がり。この勢いで、得意の『Bohemian Rhapsody』を歌いながら、5分55秒かけてサイン入りブロマイドを一人一人手渡し。最後はブロマイドの撮影場所となっている阪急電車にちなんで、『鉄オタ選手権』（NHK）で話題となった名作「阪急電車あるある」の「シートがフカフカすぎて指で字が書ける」で船内は拍手喝采に包まれます。

「QUEEN以外で今一番俺が『Bohemian Rhapsody』を歌っていると思う」と語ったフレディ・アーキュリー阪急電車の車内で撮影したフレディ・アーキュリーお気に入りの一枚をブロマイドに『Bohemian Rhapsody』を歌いながらブロマイドを渡し記念撮影にも応じる器用なフレディ・アーキュリー

これをきっかけに、「京阪電車も阪神電車もあるある歌っていくわ！」と、関西の電車あるあるタイムに突入。まずは、名作があるという「南海電鉄あるある」から。曲は渡辺美里『My Revolution』。しかし、ここにきて「声、出るかな」と口にしたアーキュリー。XやQUEENなど高難度の曲で声を張り上げてきたうえ、『My Revolution』といえばイントロの「フ～ウ～」という高音ボイスが特徴なだけに、参加者たちも心配そうに見守ります。ところが、まったく音を外すことなく完璧にイントロ歌い上げると、「きっと本当のあるあるなんて 自分ひとりで言うものさ」「わかりはじめた南海電鉄 たやすく言っちゃだめさ」とノリノリで替え歌。「今宮戎でゆっくりしがち」と締めると、立て続けに「京阪電車あるある」の「傾いてるホームある」、「近鉄あるある」の「八尾市、行こうとするけど通り過ぎがち」で爆笑の連続に。

OASIS『Don't Look Back in Anger』で歌い始めた「阪神電車あるある」は、阪神電車をリクエストした参加者にあるあるを聞き込み調査。「車内でごはん食べてる人いがち」で盛り上がると、参加者との見事な連携プレーで生まれたあるあるにアーキュリーも大満足の様子。その後も、参加者たちに託されたあるあるを元に、BOØWY『Dreamin'』 で、「JR四国あるある」の「特急が1時間に1本」、「山陽電車あるある」の「S特急どこに止まるかわからない」、「ポートライナーあるある」の「寝過ごしたら三ノ宮まで一周しがち」と歌い、爆笑と拍手が止みません。

フレディ・マーキュリーの見た目でリアム・ギャラガーの歌い方フレディ・マーキュリーの見た目で氷室京介の歌い方

本クルーズ最後のあるあるは、矢沢永吉『止まらないHa～Ha～』にのせた「JR湖西線あるある」。「言ってくれ あ～るある」というサビのたびに、参加者特典の赤いバンダナを全員が真上に投げ、盛り上がりは最高潮に。「風吹いたらすぐに止まりがち」というあるあるに大きな共感の笑いが起き、この船内に巻き起こった真冬のサマータイムは終わりを迎えました。

たまたま赤だった特典のバンダナが矢沢永吉にベストマッチ

フレディ・アーキュリー×矢沢永吉×電車あるあるという奇跡のトリプルコラボで最高の盛り上がりをみせた神戸クルーズ

下船後もファンサは止まらず、再び撮影タイムに突入。参加者たちは別れを惜しみながら、フレディ・アーキュリーとの最後の撮影タイムをたっぷり堪能していました。

船の出航に敬礼ポーズをとるフレディ・アーキュリー

『あるあるクルーズ in 神戸 2026真冬』の模様は過去のあるあるツアー同様に、Xのハッシュタグ「#あるあるクルーズ神戸2026真冬」で参加者の方々が多数ポストしていますので、そちらもぜひチェックしてください。

今後のイベントは決定次第、公式サイトおよびXにて発表。ぜひお楽しみに。

参加者特典のバンダナはこぶしたかし記念品はのサイン入りブロマイドはフレディ・アーキュリー

