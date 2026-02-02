自治体×企業の公民共創イベント「GOV会議 MEETUP 2026 in YOKOSUKA」に次世代型デジタルサイネージ付きガチャマシーンを提供

株式会社ゼロプレイスGOV会議 MEETUP 2026 in YOKOSUKA

株式会社ゼロプレイス（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役：成田優樹、以下「当社」）は、2026年に神奈川県横須賀市で開催される自治体・企業向け交流イベント「GOV会議 MEETUP 2026 in YOKOSUKA」において、次世代型デジタルサイネージ付きガチャマシーンの提供を行うことをお知らせします。

■GOV会議 MEETUPとは

「GOV会議 MEETUP」は、自治体の“リアルな課題”と企業のソリューションを直接つなぐことを目的とした公民共創イベントです。オンラインでの議論にとどまらず、オフラインでの対話・提案・交流を重視し、自治体ピッチやトークセッション、交流会などを通じて具体的な連携創出を目指しています。

◼️提供の狙い

本イベントに提供する当社のガチャマシーンは、映像放映が可能なデジタルサイネージを搭載し、キャッシュレス決済にも対応した次世代型筐体です。自治体・企業の取り組みやサービスを視覚的に訴求できるほか、来場者が体験を通じて情報に触れる導線を設計できる点が特長です。

会場では、来場者参加型のコミュニケーションツールとして活用され、自治体施策や企業サービスを“体験として届ける”新たな情報発信の形を創出します。当社は本取り組みを通じて、公民共創の現場における体験設計とコミュニケーションの高度化に貢献してまいります。

◼️イベント概要

GOV会議 MEETUP 2026 in YOKOSUKA

2026年2月12日（木）13:00～17:00（240分）

形式：ハイブリッド（オフライン＋オンライン視聴）

会場：ヴェルクよこすか ホール（横須賀市日の出町1丁目5／横須賀市役所から徒歩3分）

定員：

オフライン：120名（自治体50名／企業70名）

オンライン：100名（自治体40名／企業60名）



詳細は、公式サイト（ https://gov-meetup-2026.localhub.jp/）からご確認ください。

◼️今後の展望

今後は、本イベントでの活用を皮切りに、自治体イベントや公共施設、官民連携事業の現場において、来場者参加型の情報発信・施策実証ツールとして本ガチャマシーンの活用を広げていく予定です。施策認知、地域資源・行政サービスの周知など、従来の掲示・配布にとどまらない「体験を起点としたコミュニケーション設計」を通じて、自治体と企業双方にとって価値ある接点づくりを支援してまいります。

◼️ガチャマシンについて

ガチャ × 映像 × WEBで、貴社の販路拡大を。

関連記事：「株式会社ゼロプレイス、デジタルサイネージ搭載の次世代型ガチャマシーンを提供開始(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000166888.html)」

◼️本記事に関するお問い合わせ先

株式会社ゼロプレイス

営業部：090-7360-3750

Mail：gtchax@xeroplace.jp

HP : https://xeroplace.jp/

◼️その他サービス

GTCHA X Online

"世界で一番使われるガチャサイトへ"

URL : https://gtchaxonline.com/

WEBガチャでも貴社商材の販売が可能です。

ご希望の方はこちら(https://xeroplace.jp/gtchax-online)からお問い合わせください。