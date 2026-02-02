「サクラまつり2026」開催決定！今年のテーマは【with】。パンマルシェやこども縁日、揚げ物&クラフト酒フェスなど春にぴったりの企画が満載！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛 以下 KADOKAW A）は、埼玉県所沢市の「ところざわサクラタウン」にて、季節イベント「サクラまつり2026」を2026年3月20日（金祝）～4月5日（日）に開催いたします。

春の恒例イベント、ところざわサクラタウン「サクラまつり」の今年のテーマは「with」。春の訪れとともに大切な「誰か」と過ごす時間や、定番コンテンツに新たな魅力を掛け合わせた「ペアリング（Food & Drink）」など、サクラタウンでさまざまな「with」をお楽しみ頂ける場をご用意しています。

本イベントは3週間にわたり、屋外オープンスペース「中央広場」を中心に、各週末ごとに多数のイベントを展開。

第1週目（3月20日（金祝） ～22日（日））は、「パンマルシェ with 珈琲セレクション～香る春のペアリング～」を開催。地元・埼玉県のベーカリーを中心に人気ベーカリーが大集結するほか、パンとのペアリングが楽しめるコーヒーも多数登場。

第2週目（3月28日（土） ・ 29日（日））、は「サクラマルシェ with 春のこども縁日2026～シェアして楽しむ春の休日～」を開催。大人からこどもまで、家族みんなで楽しめる企画を展開します。

第3週目（4月4日（土） ・ 5日（日））は、「揚げ物フェスwith 春のクラフト酒～気分もアゲよう！ 最高のCheers！～」を開催。バラエティ豊かな揚げ物を楽しめる「揚げ物フェス」に加え、この春サクラタウンで営業を開始する「秩父麦酒」のオープンを祝う「祝杯（Cheers）」イベントも同時開催。豊富なドリンクと揚げ物の相性抜群なペアリングをお楽しみいただけます。

同期間に開催する「キッズダンス」「よさこい」などのステージイベントが春のお祭りを盛り上げます。

さらに、「サクラまつり2026」開催を記念し、武蔵野坐令和神社にて桜をあしらった切り絵の御朱印の頒布も実施いたします。

各イベントの詳細およびスケジュールは、順次特設サイトにて発表してまいります。

■「サクラまつり2026」開催概要

開催日時：2026年3月20日（金祝）～4月5日（日）

場所：埼玉県所沢市東所沢和田3-31-3 ところざわサクラタウン 中央広場 ほか

主催：KADOKAWA

特設サイト: https://tokorozawa-sakuratown.com/event/sakurafes2026.html

ところざわサクラタウン公式X：https://x.com/sakuratownjp

※荒天 ・ 強風の場合は中止となる場合があります

※内容は変更となる場合があります

■「パンマルシェ with 珈琲セレクション～香る春のペアリング～」 概要

開催日時：2026年3月20日（金祝）～22日（日）

開催時間：11:00～16:00（予定）

＜内容＞

地元・埼玉の人気店をはじめ、埼玉県内外から毎日10店舗程度のベーカリーが集結！

毎年大好評の“パン好き”のためのイベントを開催いたします。

さらに、今年はパンとのペアリングを楽しめるコーヒーの販売も実施。

所沢周辺のこだわり焙煎所4～5店舗によるコーヒー＆豆販売も実施いたします。

■「サクラマルシェ with 春のこども縁日2026～シェアして楽しむ春の休日～」 概要

開催日時：2026年3月28日（土）・ 29日（日）

開催時間：11:00～17:00（予定）

＜内容＞

サクラまつり定番となった「サクラマルシェ」と「こども縁日」を同時開催いたします。

大人からこどもまで、家族みんなで「体験や食事を共有（シェア）」することで思い出に残る週末に。

縁日では親子で協力し楽しめるゲームや、キッチンカーや屋台では「家族でシェアできるフードメニューや親子で参加できるワークショップ」など豊富なラインナップをご用意します。

■「揚げ物フェス with 春のクラフト酒～気分もアゲよう！ 最高のCheers！～」 概要

開催日時：2026年4月4日（土）・ 5日（日）

開催時間：11:00～17:00（予定）

＜内容＞

からあげ、ポテト、串かつなど、バラエティ豊かな揚げ物を楽しめる「揚げ物フェス」を開催。

あわせて、この春サクラタウンで営業を開始する「秩父麦酒」のオープンを祝し、活気あふれる「祝杯（Cheers）」イベントも同時開催。春らしいクラフト酒（クラフトジン、クラフトウイスキー、春のリキュール）やノンアルコール（クラフトコーラ＆ジンジャエール）をご用意しています。揚げ物とお酒の相性抜群のペアリングを存分にお楽しみ頂けます。

■ダンスイベント

千人テラスにてダンスイベントを開催します。桜を背景に、可愛いキッズダンスや熱い演舞をお楽しみ ください。

3月21日（土）・22日（日）・28日（土）・29日(日)：KIDS DANCE テラス

4月4日（土）・5日（日）：サクラタウン よさこい2026

※写真はすべてイメージです。

■武蔵野坐令和神社 サクラまつり記念御朱印の頒布

「サクラまつり2026」会期中、武蔵野坐令和神社にて桜をあしらった切り絵の御朱印を期間限定で頒布いたします。

■頒布期間：2026年3月20日(金祝)～

※数量限定(無くなり次第終了となります)

■頒布時間：

3月：平日10:00～16:30／土日祝10:00～17:00

4月：平日10:00～17:00／土日祝10:00～18:00

■初穂料：1,500円

■閉所日：毎週火曜日

■「ところざわサクラタウン」について

2020年11月、日本最大級のポップカルチャーの発信拠点としてKADOKAWAが埼玉県所沢市に開業した大型文化複合施設。書籍製造・物流工場やKADOKAWAのオフィス、イベントスペース（ジャパンパビリオン、千人テラス）、ショップ（ダ ・ヴィンチストア）、レストラン（角川食堂）、商業施設のほか、角川文化振興財団運営の「角川武蔵野ミュージアム」も建設。また、KADOKAWAと所沢市が共同で進める「COOL JAPAN FOREST 構想」および、KADOKAWA・埼玉県・所沢市の三者で連携・協力する協定に基づき振興を図る「埼玉カルチャー観光共和国」の拠点施設にも位置づけられています。

https://tokorozawa-sakuratown.com/

■「武蔵野坐令和神社（むさしのにますうるわしきやまとのみやしろ）」について

2020年7月、ところざわサクラタウンに建立した神社です。通称「むさしのれいわじんじゃ」。

うるわしく輝く日本の文化が永久に継続発展していくことを願い、COOL JAPANの聖地における＜祈りの場＞、＜憩いの場＞、＜賑わいの場＞としての機能を果たします。

https://musashinoreiwa.jp/

住所：埼玉県所沢市東所沢和田3-31-3 ところざわサクラタウン

授与所閉所日（定休日）：毎週火曜日（祝日の場合は開所）

授与所開所時間：4～9月 10:00～17:00(土日祝は18:00まで)

10～3月10:００～16:30(土日祝は17:00まで)

■株式会社KADOKAWAについて

出版、アニメ・実写映像、ゲーム、Webサービス、教育・EdTechなどの事業を展開する総合エンターテインメント企業です。世界中から才能を発掘して多彩なIP（Intellectual Property）を創出し、さまざまなメディアで展開。創出したIPをテクノロジーの活用により世界に届ける「グローバル・メディアミックス with Technology」戦略を掲げ、IP価値の最大化を推進しています。

https://group.kadokawa.co.jp/