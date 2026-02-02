産後女性のオンライン身体リカバリーSOCOを運営する株式会社CoNCa、理学療法士 山崎愛美氏、産婦人科医 蓬田裕氏の2名が取締役に就任、医療の専門知見を経営に反映し事業成長と事業拡張を加速

株式会社CoNCa

産後女性向け身体リカバリーサービス「SOCO（ソコ）」を運営する株式会社CoNCa（本社：東京都千代田区、代表取締役：伊藤博之）は、事業拡大および経営体制強化を目的として、

理学療法士の山崎愛美氏、産婦人科医の蓬田裕氏の2名を新たに取締役として選任したことをお知らせいたします。

本就任によりCoNCaは、医療・運動・リカバリー・予防の専門性を経営レベルで融合し、より質の高いサービス提供と持続的な事業成長を目指してまいります。

|取締役就任の背景

CoNCaはこれまで、産後女性の身体リカバリー支援を中心に、専門性の高いケアサービスを提供してまいりました。

一方で、女性のライフステージに伴う健康課題は、産後に限らず、プレコンセプションケア・妊娠期・更年期・働く世代全体へと広がっています。

こうした背景を受け、現場での豊富な実践経験と高い専門知見を持つ医療・運動療法のプロフェッショナルを経営に迎えることで、事業の質と社会的信頼性を一層高めることを目的に、今回の取締役就任に至りました。

|新任取締役プロフィール

取締役 山崎 愛美（やまさき かなみ）

1979年1月10日生まれ・宮崎県出身・宮崎大学教育学部卒業

2005年：理学療法士免許取得

総合病院リハビリテーション外来勤務

2014年：Women’s Body Labo設立

さんごのからだプロジェクトで運動器の健康日本賞を受賞

2016年：よしかた産婦人科 産前産後リハビリテーション外来勤務

2017年：田園調布オリーブレディースクリニック骨盤底リハビリテーション外来勤務

産前産後リハビリテーションを日本に広めるために、

2012年から各地で医療職向け講座を開催、医学書等の執筆を数多く担当。

2022年 ：SOCOアドバイザリーに着任。

取締役 蓬田 裕(よもぎた ひろし)

2010年 ：埼玉医科大学医学部 卒業

2012年 ：東京医科歯科大学 産婦人科 入局

大・中・小規模の医療機関にて、1,500件以上の分娩、延べ1万人以上の患者の診療に携わる

2023年 ：東京医科歯科大学大学院（現：東京科学大学）修了（博士〈医学〉取得）

2024年 ：株式会社産燈堂 設立

日本産科婦人科学会専門医 日本周産期・新生児医学会専門医 臨床遺伝専門医

妊娠・出産・産後の女性の健康課題を専門とし、臨床経験と医学的エビデンスに基づいた情報発信を行う。 X（旧Twitter）およびYouTubeにて産婦人科領域の情報発信を行い、フォロワー総数は約10,000人以上。2024年 Tokyo Startup Gateway セミファイナリスト。2023年より産後女性向けリカバリーサービス「SOCO」のアドバイザーとして参画。

｜取締役 山崎 愛美より

このたび、株式会社CoNCaの取締役に就任いたしました。

これまで理学療法士として女性の健康に携わる中で、妊娠・出産・産後、更年期といった女性のライフコースにおいて、健康課題が途切れることなく連続して存在していることを強く実感してきました。同時に、医療制度のみでは十分に支えきれない領域があることも、現場に立つ中で感じてきました。

CoNCaが提供するサービスは、専門性と安全性を重視しながら、女性一人ひとりの人生に寄り添うことを大切にしており、その姿勢に強く共感しています。一人の女性を支える仕組みを包括的に整えていくことは、理学療法士が大切にしてきた「生活を支える視点」とも重なるものです。

理学療法士という専門的立場から、CoNCaが目指す未来の実現に微力ながら貢献し、女性が自分らしく健やかに生き続けられる社会づくりに関わっていきたいと考えています。

｜取締役 蓬田 裕より

このたび、株式会社CoNCaの取締役に就任いたしました、産婦人科医の蓬田 裕です。

これまで臨床医として、妊娠・出産・産後という女性のライフステージに寄り添い、多くの方々の身体的・精神的な変化と向き合ってきました。その中で強く感じてきたのは、「医療」と「日常を支えるケア」の間に存在する大きなギャップです。

CoNCaが提供する産後リカバリーの取り組みは、医療の知見を土台としながらも、生活に根ざした形で継続可能な支援を実現している点に大きな価値があると感じています。今回、経営の立場から関わることで、エビデンスに基づいた安全性と、現場で本当に求められる実用性の両立をより一層推進していきたいと考えています。

今後は、サービスの質の担保や開発プロセスへの専門的視点の導入を通じて、女性の健康課題に対する新しい選択肢を社会に広げていくことに貢献してまいります。

｜代表取締役 伊藤博之より

理学療法士の山崎愛美氏、産婦人科医の蓬田裕氏を取締役として迎えることで、CoNCaの経営体制は大きく強化されました。

当社が取り組む身体機能の回復は、専門性と安全性が事業成長の前提条件となる市場です。現場経験とエビデンスに基づく判断を、経営レベルで迅速に意思決定へ反映できる体制を構築することは、事業の持続的成長に不可欠だと考えています。

今後は、サービス開発・品質管理など、より高い再現性と拡張性を持った事業運営が可能になります。CoNCaは医療・運動・リカバリー・予防の知見を基盤とした強固な経営基盤のもと、社会的意義と事業性の両立を実現し、長期的な企業価値向上を目指してまいります。

｜会社概要

社名：株式会社CoNCa

代表：代表取締役 伊藤 博之

所在地：〒100-0006 東京都千代田区有楽町2丁目10-1 東京交通会館6F

設立：2024年6月18日

事業内容：

１.産後女性向けのオンラインリカバリーとボディメイクサービス「SOCO（https://soco-official.jp/）」の運営

２.産後リカバリーガイド検定講座(https://socoashdddvskjdsd.my.canva.site/soco)の運営

３.女性従業員のライフステージ別健康支援ソリューション

ホームページ：https://CoNCa.jp/

メール：info@CoNCa.jp