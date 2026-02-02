拡大する“体験型エンタメ”市場を牽引。マーダーミステリー・ボードゲームカフェ「JOLDEENO」が、都内3店舗目となる吉祥寺マチナカ店をオープン【物語の主人公になれる没入空間へようこそ】

写真拡大 (全5枚)

株式会社これからミステリー




株式会社これからミステリー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：飯田祐基）と資本業務提携をしている、マーダーミステリー・ボードゲームカフェ『JOLDEENO（ジョルディーノ）』（運営：福永裕介）が、2026年3月1日、都内3店舗目となる新店舗『JOLDEENO 吉祥寺マチナカ店』(24時間営業)をオープンいたします。



本店舗は、JR吉祥寺駅北口から徒歩3分。老舗から最新トレンドショップまでが立ち並ぶ吉祥寺のメインストリートに位置する大型商業ビルの地下2階に誕生します。階段を下りた先に広がるのは、まるで“秘密基地”のような非日常空間。日常から切り離された没入体験を提供します。


ご予約フォーム :
https://joldeeno.com/contact.html
2月中に予約した方へ特別なキャンペーンを開催中

■ オープンの背景

「一生に一度しか体験できない」物語体験を提供するJOLDEENOは、マーダーミステリー市場の拡大と、「予約が取りづらい」という多くのお客様の声を受け、3店舗目となる吉祥寺マチナカ店の出店を決定しました。
本店舗では、2部屋同時公演が可能な構成を採用。初心者から熟練プレイヤーまで、より多くの方が物語に没入できる環境を整えています。



また、エンターテインメントの街として注目度が高まる吉祥寺の中心立地を活かし、街全体で物語を楽しめる新たな仕掛けの展開も予定しています。


マーダーミステリーとは


参加者が物語の登場人物になりきって、発生した事件の謎を解き明かす“体験型の推理ゲーム”です。あらかじめ与えられた設定に基づき、真相を追求しながら自分に課せられた目的の達成を目指します。物語への没入感や、他の参加者との対話によって進行するライブ感が特徴で、20代～40代を中心に、学生から社会人まで幅広い層に支持されています。



■ 『吉祥寺マチナカ店』の特徴

物語への入り口と出口をテーマに、


吉祥寺の「マチナカ」に存在する秘密基地空間。


１.都内最大級のラインナップ「全60作品」シナリオ体験が可能。

3店舗の中で最大となる全60作品。


少人数シナリオから多人数シナリオまで幅広く、


「マーダーミステリー」「ストーリープレイング」「パンドラ式正体隠匿ゲーム」など、


多彩なジャンルのシナリオ体験が可能です。


作品ラインナップ :
https://joldeeno.com/murdermystery/
「マチナカ店」を選択すると一覧が表示されます

２.個性の異なる二つの部屋「デグチ」と「イリグチ」　


【デグチ】幅広い作品が体験できるルーム（完成イメージ）
「デグチ」

ゆったりとした広さを持つ空間で、落ち着いた雰囲気の中、マーダーミステリーを体験していただけます。ここでは、最高級の非日常に没入し、物語を終えた後、「デグチ」を通って日常へとお戻りいただきます。






【イリグチ】SNE作品も公演可能（完成イメージ）
「イリグチ」

少人数向けマーダーミステリーの公演や、オリジナル作品の物販、周遊型マーダーミステリーの購入ができるスペースです。


初めてマーダーミステリーに触れる方にとっての“入口”として、より多くの人が物語の世界に踏み出せる場所になっています。





「デグチ」と「イリグチ」この二つの空間を活かし、20名以上が同時に参加できるマーダーミステリー公演やエンターテインメント体験も開催予定です。


３. 「24時間いつでも物語の世界へ」

都内のマーダーミステリー専門店としては稀少な24時間営業を導入。終電後の深夜帯や早朝など、ライフスタイルに合わせていつでも本格的なミステリー体験や没入体験が可能となり、新たなエンターテインメント拠点を目指します。


■ 先行予約キャンペーン

2026年2月中に「吉祥寺マチナカ店」を予約した方へ、特別なキャンペーンを実施いたします。



１.先行予約者 全員特典（1回限り）


・JOLDEENOスタンプカードのポイント5倍付与


　通常は、1公演につき２ポイント付与。20ポイント貯まると公演割引 or オリジナルグッズと交換が可能


・対象予約期間：


　2026年3月1日～2026年6月30日



２.再来店 特典


対象期間に「吉祥寺マチナカ店」を再来した方へ


来店回数に応じてオリジナルグッズプレゼント



・来店2回　「吉祥寺マチナカ店」ボールペン


・来店3回　「JOLDEENO」オリジナルバッグ　　


・対象期間：


　2026年3月1日～2026年5月10日まで


ご予約の問い合わせ先 :
https://joldeeno.com/contact.html
JOLDEENO・吉祥寺マチナカ店の公式XのDMでも受付中

【先行予約キャンペーン詳細】


先行予約期間：


2026年2月2日～2026年2月28日



ポイント５倍付与 対象条件


１.先行予約期間に先行予約していること


２.2026年3月1日～6月30日の期間中、


「吉祥寺マチナカ店」での初回予約であること
※立川店・吉祥寺店での予約は対象外
※実際に来店された方のみ有効
※ポイント付与は1回限り



再来プレゼント 対象期間


来店回数 対象期間：


2026年3月1日～2026年5月10日



■ 新店舗概要

店舗名： JOLDEENO 吉祥寺マチナカ店


所在地： 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-10-1 いなりやビルBM2階


営業時間： 24時間営業


アクセス： JR中央線・井の頭線「吉祥寺駅」徒歩３分


オープン予定日： 2026年3月1日（日曜日）



吉祥寺マチナカ店 X：https://x.com/joldeeno3


公式サイト：https://joldeeno.com/


■ JOLDEENO代表：福永裕介（ジョル）メッセージ

最高の立地で、マーダーミステリーの新店舗をお届けできることを、大変嬉しく思っています。


「すでに吉祥寺にお店があるのに、なぜもう一店舗？」そう思われる方も、きっといらっしゃると思います。それでもこの場所を選んだ理由は、マーダーミステリーだけでなく、さまざまなエンターテインメントに触れられる街として、吉祥寺をもっと面白くしたい、そう強く思ったからです。吉祥寺で、たくさんの方に最高のエンターテインメントを。



吉祥寺は、私自身にとって学生時代の思い出が詰まった街でもあります。


だからこそ、この街が更に盛り上がり、地域の活性化に繋がる場所をつくりたいと考えました。



『物語を通して、人と向き合い、考え、感情を動かす体験を知ってもらいたい』


そんな想いも、この店舗には込められています。



初めてマーダーミステリーに触れる方も、何度も遊んでくださっている方も、それぞれにとって新しい物語との出会いが生まれる場所になることを願っています。


ぜひ、ジョルディーノ吉祥寺マチナカ店を楽しみにしていてください。



■ JOLDEENO(ジョルディーノ)について

JOLDEENOは、物語の登場人物となって事件の解決（あるいは隠蔽）を目指す「マーダーミステリー」・ボードゲームカフェの専門店です。緻密なシナリオと重厚な世界観の物語体験を通して、多くのミステリーファンに支持されています。



JOLDEENO 立川店

アンティークカフェのような空間でマダミス・ボードゲームが楽しめる。



所在地：立川市錦町2-1-8 グリーンビル2階


営業時間： 平日12:00-23:00


休日9:00-23:00


定休日なし



JOLDEENO公式X: https://x.com/joldeeno







JOLDEENO 吉祥寺店

マダミス専門店。プロジェクションマッピングにより圧倒的没入感でマダミスのシナリオを楽しめる。


所在地：東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目32-11 キムラビル4階


営業時間： 平日12:00-23:00


休日9:00-23:00


定休日なし



吉祥寺店公式X: https://x.com/joldeeno2





■ご予約受付について

ご予約受付先


・予約問い合わせフォーム　https://joldeeno.com/contact.html


・JOLDEENOメール　


　joldeeno@gmail.com


・各店舗公式XのDM　



下記内容を記載してお問い合わせください。


１.お名前


２.連絡先（メールアドレス、電話番号）


３.問い合わせ内容


・希望作品（あれば）


・希望日時


・希望店舗（あれば）


・その他希望事項



取り扱い作品一覧 :
https://joldeeno.com/murdermystery/

「株式会社これからミステリー」会社概要


[表: https://prtimes.jp/data/corp/135539/table/36_1_0bdd2d5b8e9bb2c5f3dd9722ce19ff14.jpg?v=202602021251 ]

本件に関するお問い合わせ先


JOLDEENO　広報　


Email：joldeeno@gmail.com