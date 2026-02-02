大阪府警と『秘密結社 鷹の爪』がコラボ！吉田くんが「1日サイバーセキュリティ対策課長」に就任

株式会社ディー・エル・イー

株式会社ディー・エル・イー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 CEO・CCO：小野 亮、以下DLE）は、大阪府警察本部が実施するサイバーセキュリティ啓発キャンペーンにおいて、アニメ『秘密結社 鷹の爪』のキャラクター「吉田くん」を起用した広報啓発施策を行ったことをお知らせいたします。

本キャンペーンは、政府主導の「サイバーセキュリティ月間（2月1日～3月18日）」にあわせて実施されたものです。

1月30日（金）には、JR西日本大阪駅直結の大阪ステーションシティ アトリウム広場にて、啓発イベントが開催されました。

■「吉田くん」が1日サイバーセキュリティ対策課長に就任！

啓発イベントの冒頭で、大阪府警察本部から「吉田くん」へ、「1日サイバーセキュリティ対策課長」の委嘱状が交付されました。

会場には多くの通行人が足を止め、吉田くんの登場に大きな歓声が上がるなど、注目を集めるスタートとなりました。

その後、吉田くんと大阪府警サイバーセキュリティ対策課の警察官らが連携し、来場者や通行人に向けて啓発活動を実施しました。

「フィッシング詐欺に気をつけて！」などの声掛けとともに、オリジナルデザインの啓発グッズを配布し、サイバー犯罪被害防止への意識向上を呼びかけました。

■ 『秘密結社 鷹の爪』を活用した啓発コンテンツを制作

ポスター・チラシ・クリアファイルクリアファイル裏面アクリルスタンドイベントで配布したグッズ

本キャンペーンにおいて、親しみやすくユーモアのある『秘密結社 鷹の爪』ならではのキャラクター表現を通じて、フィッシング詐欺や不正アクセスなど、近年巧妙化するサイバー犯罪の脅威と、その対策の重要性を、幅広い世代にわかりやすく伝えています。

【主な制作・展開物】

啓発ポスター・チラシ：大阪府内各所に掲示

啓発グッズ：クリアファイル、アクリルスタンド等の配布

啓発動画：大阪府内公共施設などのデジタルサイネージで放映

DLEはこれまで、アニメーションやキャラクターIPを活用し、エンターテインメントの力で社会課題や公共メッセージをわかりやすく伝えるコンテンツ制作に取り組んできました。

今後も、長年親しまれてきたIPの世界観を大切にしながら、社会に寄り添うコンテンツ制作を推進してまいります。

■『秘密結社 鷹の爪』とは

世界征服をたくらむベンチャー秘密結社 鷹の爪。そして、彼らの野望を阻む正義の味方・デラックスファイター。何をやっても失敗ばかりの鷹の爪団と、正義なのかよくわからないヒーローとのやり取りを描いた世界征服コメディ。

2006年4月、テレビ朝日での深夜放送がスタート。全編Flashで制作されたアニメ作品として初となる地上波TV30分枠でのレギュラー放送が話題となり、2012年にはNHK Eテレ『ビットワールド』内で全国放送を開始。世界で初めての劇場映画公開、キャラクターとして初のラジオ冠番組、アメリカでの地上波放送などのほか、プロダクトプレイスメントやネーミングライツなどの斬新な手法で一般のファンのみならず、映画・広告業界にも衝撃を起こした。

様々な企業や自治体、キャラクターとのコラボレーション、グッズ展開など現在まで続く人気コンテンツで2026年に20周年を迎える。

■株式会社ディー・エル・イー とは

証券コード：3686（東証スタンダード）

代表者：代表取締役社長CEO・CCO 小野亮

所在地：東京都千代田区麹町3-3-4 KDX 麹町ビル７階

創立日：2001年12月27日

HP：https://www.dle.jp/jp/

秘密結社 鷹の爪をはじめとする IP（著作権等の知的財産権）の企画開発やアニメやキャラクター等のコンテンツ制作事業を軸に2014年に東証に上場。現在は、アジアを代表するエンターテインメントであるアニメとK-POPを中心に事業を展開している。2025年には、既存IPのAI Vtuber化やAIスタジオの開設など、AIとIPを融合した新たな取り組みを進め、事業をさらに加速させている。