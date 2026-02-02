カンリー、 執行役員CHRO就任のお知らせ

株式会社カンリー

株式会社カンリー（本社：東京都品川区、代表取締役：辰巳 衛 / 秋山 祐太朗、以下カンリー）は、当社で執行役員 カンリー事業本部長を務めてきた長谷川 拓也が2026年2月1日付けで新たにCHRO（最高人事責任者：Chief Human Resources Officer 以下、「CHRO」）に就任したことをお知らせします。

なお、長谷川は引き続きカンリー事業本部長を兼任し、経営と事業、そして人事を一体で推進することで、企業価値の最大化を目指してまいります。

CHRO設置の背景

当社は2025年11月のシリーズC1stクローズ資金調達を機にビジョンを「ヒトとAIの力で、店舗の集客力を上げる」に刷新し、現在は ”第2創業期” として中長期的な成長戦略を推進しております。

「店舗経営を支える、世界的なインフラを創る」というミッションの実現に向け、既存事業の垂直立ち上げに加え、M&Aを含む多角的な成長戦略を加速させています。

この高成長フェーズにおいて、最大の経営資源は「ヒト」に他なりません。事業領域が急拡大する今、個人の意志と会社のビジョンを高度に融合させ、多様な人材が自律的に価値を生み出せる組織へと進化させる必要があります。

こうした背景を踏まえ、事業成長と組織開発の双方に精通した長谷川がCHROを兼任することで、現場の事業スピードを維持しながら、経営戦略と連動した人事戦略を迅速かつ的確に実行できる体制を構築しました。新体制下では、ミッション・ビジョン・バリューの浸透、次世代リーダーの育成、そしてエンゲージメントの向上を軸に、事業成長を牽引する強固な組織基盤を築いてまいります。

就任コメント

「2024年の参画以来、事業責任者としてクライアントに向き合う中でカンリーの成長を支えているのは、間違いなく社員一人ひとりの存在であると確信してきました。

昨年11月の資金調達とビジョン刷新を経て、私たちは今、まさに "第2創業期" という大きな転換点に立っています。ビジョンを本気で達成し、事業を非連続に成長させていくには、現在の体制の延長線上の努力だけでは間に合わないと感じています。今こそ、個人としても組織としても一段ギアを上げ、より高い基準で「個の強度」を引き上げ、「組織の実行力」を最大化させていかなければならないフェーズです。

だからこそ、人事組織を「事業を成長させるための原動力」として経営戦略の中心に据え、カンリーが掲げる「チーム経営」をより高い次元で体現できるよう、組織をアップデートしていく必要があります。

事業本部長として現場のリアルな課題を吸い上げること、そしてCHROとして全社戦略の遂行に必要な人材・組織体制・仕組みを整え、やり切る強い組織をつくりあげること。この両輪を回すことで、ビジョン「ヒトとAIの力で、店舗の集客力を上げる」の達成、ならびに「店舗経営を支える、世界的なインフラを創る」というミッションの実現を最短距離で推進してまいります。」

長谷川 拓也（はせがわ たくや）プロフィール

関西学院大学卒業。三陽商会、全保連を経てリクルートに入社し営業、渉外、企画、マネジメント、組織統括等に従事。2018年にGAテクノロジーズへ入社し、2019年イタンジへ出向。 セールス、カスタマーサクセス責任者を経て執行役員に就任。2024年よりカンリー参画。

経営体制（2026年02月現在）

会社概要

会社名 ：株式会社カンリー

設立 ：2018年8月15日

共同代表者：代表取締役 Co-CEO 辰巳 衛 / 秋山 祐太朗

所在地 ：東京都品川区東品川二丁目2番20号

事業内容 ：・店舗アカウントの一括管理・分析SaaS「カンリー店舗集客」の開発・提供 ・マップで近隣の割引優待を探せる福利厚生サービス「カンリー福利厚生」の開発・提供

・SNS運用コンサル事業など

