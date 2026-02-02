最新情報追加！渋谷の街を舞台に展開する都市型ゲームフェス「SHIBUYA GAMES WEEK 2026」

株式会社Skeleton Crew Studio

株式会社Skeleton Crew Studio（本社：京都市中京区）は、「SHIBUYA GAMES WEEK Project」として、PARCO GAMES・東急不動産株式会社・神ゲー創造主エボリューション（株式会社NHKエンタープライズ）・404 Not Found（一般社団法人渋谷あそびば制作委員）・株式会社tokenとともに、ゲームの魅力と可能性を体験・共有する都市型ゲームフェス「SHIBUYA GAMES WEEK 2026」（略称：SGW2026）を初開催いたします。

本リリースでは既報に加え、最新の追加情報をお知らせいたします。

■追加コンテンツ

参加店舗/スポット/コンテンツ

新たに6店舗/スポット/コンテンツ を追加し、28拠点が参加決定！

スタンプラリー詳細

スポット数や買上金額に応じた参加賞や、抽選で当たる賞品が決定。特賞はPlayStation5(R)（デジタル・エディション 日本語専用）！

SGW Opening Talk / SGW Closing Talk @ 404 Not Found

イシイジロウ氏、吉田修平氏らと共にインディーゲームの最前線と未来を提示するオープニング＆クロージングトークを開催！

SHIBUYA GAMES WEEK Projectは、国内最大級のインディーゲームイベント主催、ゲームコンテスト主催、インディーゲームのパブリッシング・開発支援、インディークリエイター支援施設の運営、ゲーム関連番組の制作など「ゲームクリエイターのインキュベーション」を信念に活動する様々なメンバーが集結。才能ある人材や作品を見出し、育て、世に届けることに情熱を注いでいます。それぞれの専門性を掛け合わせ、次世代のカルチャーを創り出すプロジェクトチームとして発足しました。

SGW2026では、多様な人々や文化が交わり、新たな流行を生み出し続ける街・渋谷を舞台に、ジャンルや世代の垣根を超えて「ゲームとの新しい出会い」を提供していきます。ゲームをただの娯楽ではなくカルチャーとして、コミュニケーションツールとして、そして創造の源としてとらえ「プレイする」「見る」だけにとどまらない「感じる、考える、つながる、作る、集まる」といった、ゲームが本来持つ多様な魅力と可能性を、遊ぶ人も、作る人も、一緒になって体験し共有するイベントです。多層的なゲームの価値を発信する取り組みを目指し、この度2026年2月に初開催いたします。

『SHIBUYA GAMES WEEK 2026（シブヤゲームズウィーク 2026）』

■開催期間 ：2026年 2月 6日（金）～2月 15日（日）

■開催エリア ：渋谷エリア

■入場料 ：無料 ※一部イベントは有料

■特設サイト ：https://shibuya-games-week.com

■公式SNS ：（X） @sgw_shibuya （Instagram）@sgw_shibuya

■主催 ：SHIBUYA GAMES WEEK Project

■後援・協賛 ：文化庁（後援）、株式会社大丸松坂屋百貨店（協賛）、株式会社Luup（協賛）

※内容は予告なく変更となる場合がございます。

■参加店舗/スポット/コンテンツ：

【渋谷サクラステージ】01: エキマエゲームパーク 02: CATARATAS BOTTLE SHOP 03: SQUARE ENIX GARDEN 04: 高田村交易所 05: CHEEAT TOKYO 06: TSUTAYA BOOKSTORE 07: 404 ゲームセンター

【渋谷ストリームホール】08: 神エボ・アラカルト 09: 神ゲー創造主エボリューション×ゲームクリエイター甲子園 合同発表展示会 10: FORTNITE SHIBUYAでなにして遊ぶ？

【渋谷PARCO】11: PARCO GAME CENTER 12: ROMEO IS A PARCO MAN

13: アニメイト渋谷 14: AndGAMER渋谷 15: イマーシブ試験「恣験」＠カラオケ館 渋谷本店 16: 裏・伝説の途中 17: GAME BOY with COFFEE@Coffee Supreme 18: JELLY JELLY CAFE渋谷本店 19: JELLY JELLY CAFE渋谷宮益坂店 20: SHIBUHACHI BOX 21: shibuya-san 22: SCARZ OPEN OFFICE in Shibuya 23: DIG SHIBUYA 2026 24: ヘッドホン向け立体音響Sound xR Core実装アプリ体験 25: REAL [UN]REAL ESTATE@FabCafe 26: リアル脱出ゲーム渋谷店 27: 勝利の女神：NIKKE～春探しの旅～ 28: タイトーステーション ...and more!

【追加】まわって集めて、賞品が当たるチャンス！スタンプラリー

期間中、対象スポットを巡り、3スタンプを集めた先着5,000名様に SHIBUYA GAMES WEEK オリジナルステッカーをプレゼント！

さらに10スタンプ以上＋スタンプラリースポットの店舗で税込3,000円

以上お買上げで、PlayStation5(R)などが当たる抽選に応募いただけます。

■開催期間：2月 6日（金）～ 2月 15日（日）

※時間は各対象スポットの営業時間等に準じる

■参加方法：

各対象スポットに設置されたスタンプ台紙にスタンプを集め、抽選応募受付

までお持ちください。台紙と引き換えに参加賞・抽選用紙をお渡しします。

集めたスタンプ数やお買上げ金額に応じて抽選にご参加いただけます。

■抽選応募受付：

・PARCO MUSEUM TOKYO（渋谷PARCO 4F）

・404 Not Found（渋谷サクラステージ4F）

賞品：

【特賞】PlayStation5(R)（デジタル・エディション 日本語専用）3名様

【PARCO GAMES】PARCO GAME CENTER グッズ 20名様

【東急不動産】「渋谷リアル・イカゲーム」入場チケット 20名様

【Skeleton Crew Studio】BitSummit Tシャツ（過去開催内容・ランダム予定）20名様

【神エボ】グッズ 20名様 ...and more!

※対象スポットは、一部を除く参加店舗やイベント開催拠点となります。詳細・最新情報はSHIBUYA GAMES WEEK 公式HP・SNSをご確認ください。

※同じイベントで複数回スタンプを押すことはできません。※常設拠点のほか、イベント開催時のみスタンプが設置される拠点もございます。

※参加賞のオリジナルステッカーは無くなり次第配布終了となります。 ※賞品の当選は発送をもってかえさせていただきます。

【追加】【EVENT】SGW Opening Talk / SGW Closing Talk

再開発が進む渋谷から世界へ。イシイジロウ氏、吉田修平氏らと共にインディーゲームの最前線と未来を提示するオープニング＆クロージングトークを開催！

2030年の再開発完了を目前に控え、日々変貌を遂げる街・渋谷。

この地を舞台に、ゲームという文化を「都市体験」として再構築する周遊型イベントが始動します。

本イベントの開催を記念し、豪華ゲストを招いた4つのトークプログラムを実施。イシイジロウ氏が語る渋谷を舞台にしたゲーム制作の秘話から、吉田修平氏と共に深掘りするインディーゲームシーンの今、さらにAIや教育が描く未来まで。

変わりゆく渋谷の風景の中で、ゲームの系譜と進化を多角的に発信する特別な体験をお届けします。

■開催日時：2026年 2月 6日（金）・2月 15日（日）

■開催場所：404 Not Found (渋谷区桜丘町1－4 渋谷サクラステージ SHIBUYA SIDE４F）

■参加方法・費用：事前申込制／入場無料、ワンドリンク制

■お申し込みURL：Peatix https://sgw-404-arsobit-talkevent.peatix.com(https://sgw-404-arsobit-talkevent.peatix.com)

■特設サイト ：https://www.404shibuya.tokyo/event/sgw2025-404gamecenter/(https://www.404shibuya.tokyo/event/sgw2025-404gamecenter/)

SGW Opening Talk： 2月6日（金） 開催時間：14:00～15:00

#1 街に広がるゲーム、その可能性

『428 ～封鎖された渋谷で～』など、渋谷を舞台にセンセーショナルな作品を送り出してきたイシイジロウ氏が登壇。自身が手掛ける新たなプロジェクトと共に、街とゲームの親和性を語ります。

イシイジロウ

ゲームデザイナー／原作脚本家／シブヤスクランブルストーリーズ

総監督

代表作に『428～封鎖された渋谷で～』『タイムトラベラーズ』

『シブヤスクランブルストーリーズ』『文豪とアルケミスト』がある。

村上雅彦（モデレーター）

株式会社Skeleton Crew Studio

代表取締役、一般社団法人 日本インディペンデント・ゲーム協会（JIGA）

理事、一般社団法人 渋谷あそびば制作委員会代表理事

米国での学びと制作現場経験を経て、日本のインディー／XR領域で開発・コミュニティ・場づくりを横断し、BitSummit運営などを通じて発表機会やエコシステム形成に関わっている。

SGW Opening Talk： 2月6日（金）開催時間： 15:30～16:30

#2 世界のインディーゲームの現在

国内外のシーンを熟知する吉田修平氏を筆頭に、西岡美道氏（KADOKAWA Game Linkage）、Layer Q氏が登壇。今のインディーゲームシーンの爆発的な熱量を、渋谷から世界に向けて発信します。

吉田修平

株式会社yosp 代表取締役

インディーゲームパブリッシャー／ディベロッパーのアドバイザーとして活動している。

X ： https://x.com/yosp?s=21(https://x.com/yosp?s=21)

LayerQ

Indie Freaks株式会社 CEO

インディーゲームを中心に、動画制作やライブ配信をYouTubeで発信するストリーマー。架け橋ゲームズにて約5年半勤務したのち、自身が代表を務めるIndie Freaksを設立し、インディーゲームファンを支援する活動を行っている。

https://www.indie-freaks.com/

X ： https://x.com/Indie_FreaksJP(https://x.com/Indie_FreaksJP)

西岡美道

KADOKAWA Game Linkage

（株）電撃ゲームメディア 総編集長

ゲームメディアに30年以上携わり、『電撃PlayStation』では編集長を約10年間務めた。タイトルの魅力を“言葉と構造”で届け続け、インディーシーンの動きも継続的に取材・発信。現在はインディーゲームのプロデューサーとしても活動している。

https://kadokawagamelinkage.jp/

X ：https://x.com/moo_DENGEKI

■モデレーター : 村上雅彦

SGW Closing Talk ： 2月15日（日） 開催時間： 18:00～19:00

#1 ゲームと教育の今

八谷和彦氏（東京藝術大学教授）、宮田大介氏、小野憲史氏が登壇。ゲーム専攻の設立や学生クリエイターの育成を通じ、次世代の才能をどう育むかを論じます。

八谷和彦

東京藝術大学先端芸術表現科 教授

九州芸術工科大学(現九州大学芸術工学部)画像設計学科卒。《ポストペット》の原案、開発ディレクションをつとめそのチームで1998年に(株)PetWORKsを設立。現在は東京藝術大学 先端芸術表現科教授。2026年4月より映像研究科ゲーム・インタラクティブアート専攻に着任予定。作品に《視聴覚交換マシン》やメーヴェの実機を作ってみるプロジェクト《オープンスカイ》など機能をもった装置を作っている。

ポートレート：羽鳥好美

https://www.petworks.co.jp/opensky/

X ：https://x.com/hachiya

宮田大介

株式会社ゲームクリエイターズギルド代表取締役。2011年にゲーム会社へエンジニア兼企画として入社し、開発の中核を担い東証一部上場に貢献。その後、執行役員として企業アライアンスや新規事業を統括。クリエイターが生涯活躍できる世界を目指し同社を創業し、共創コミュニティ「ゲームクリエイターズギルド」を運営。育成型コンテスト「ゲームクリエイター甲子園」を主催し、約3400名が参加する規模へ成長させ、若手クリエイターの可能性拡大に取り組んでいる。

https://game.creators-guild.com/gck/

X：https://x.com/gcg_miyata

小野憲史

東京国際工科専門職大学講師

雑誌『ゲーム批評』編集長、ゲーム教育ジャーナリストなどを経て2020年より現職。工科学部デジタルエンタテインメント学科でゲームデザインとマーケティングの講義を担当するほか、東京藝術大学大学院映像研究科ゲームコースでも非常勤講師をつとめる。他にNPO法人国際ゲーム開発者協会日本（IGDA日本）名誉理事・事務局長など。著書に『シリアスゲーム』（コロナ社、共著）などがある。

https://researchmap.jp/kono3478

X： https://x.com/kono3478

Instagram：https://www.instagram.com/kenji_ono/

Facebook：https://www.facebook.com/kenji.ono1

■モデレーター ： 石川武志

SGW Closing Talk ： 2月15日（日） 開催時間： 19:00～20:00

#2 進化するテクノロジーによるゲーム拡大の可能性

Oculus Japan （現Meta社）日本1号社員であり、AIリサーチの第一人者であるナル先生こと近藤義仁氏とAIゲーム生成プラットフォーム「DreamCore」展開するノトフ氏が登壇。忖度なしの視点で、AIとゲームが到達する「テクノロジーの極北」をレポートします。

近藤義仁（ナル先生）

テレ東AIアカデミーレギュラー・AIエージェント Manus 日本初のManus Fellow・HHKB エバンジェリスト

ゲーム業界でコンシューマーゲームプログラマー出身。今は無職の傍ら、最新のAI情報を日々追っかけている。日本初のManus Fellow(最近Meta社に買収)もしている。

X ： https://x.com/GOROman

ノトフ

株式会社NEIGHBOR 代表取締役社長

アニメ＆IT領域のフリーライターとしてキャリアを開始。コンテンツ制作とコミュニティ設計を強みにライブ運営「東京アイドル劇場」を立ち上げ、企画から運営までを統括。その後、UGCゲーム開発企業NEIGHBORを創業しCEOに就任。Fortnite向けUGC制作でEpicに複数回特集され、国内外のクリエイターコミュニティを形成。現在はAIゲーム生成プラットフォーム「DreamCore」を展開し、チャットで誰もがゲームを創れる環境を提供。日本発の創作体験を世界へ届けるべく、グローバル展開を進めている。

https://www.dreamcore.gg/

X ：https://x.com/notf

■モデレーター : 村上雅彦

お申し込みはPeatixから：https://sgw-404-arsobit-talkevent.peatix.com

【EVENT】PARCO GAMES「PARCO GAME CENTER」

パルコのゲームレーベル・PARCO GAMESがプロデュースする、“ゲームカルチャーを遊べる”

ゲームセンターが 期間限定で渋谷PARCOにオープン！

■開催期間：2月 6日（金）～ 3月 2日（月）11:00～21:00 ※最終日は18:00閉場

■開催場所：PARCO MUSEUM TOKYO（渋谷PARCO 4F）

■入場料 ：無料

■コンテンツ：

ゲーム試遊／ゲームアート・レトロゲームの展示／ゲームグッズ販売／ライブイベント／カードゲーム大会／限定商品・コラボアイテム販売 ...and more!

※詳細は特設サイトおよび個別リリースをご覧ください。

限定商品・コラボアイテム販売

PARCO GAME CENTERの開催を記念し、PARCO GAMES コラボアイテムを販売！

■PARCO GAMES（PARCO GAME CENTER）× KID ROSE

Long Sleeve T-shirt 7,700円、T-shirt 6,600円、Cap 7,150円、Sticker Pack 1,650円※前回発表時より価格修正

■PARCO GAMES（パブリッシングタイトル）

「南極計画」、「Constance」、「The Berlin Apartment」

サイトから：https://games.parco.jp/page/pgc

Long Sleeve T-shirt 各7,150円、Tote Bag 各2,750円

※税込価格 ※画像はイメージです。※内容は予告なく変更となる場合がございます。

【EVENT】404ゲームセンター／これはゲームなのか？展／トークイベント

■開催期間：

１.404ゲームセンター：2月 6日（金）～ 2月 15日（日）11:00～19:00

２.これはゲームなのか？展3：2月 11日（水祝）～2月 14日（土）

３.トークイベント：2月 6日（金）、8日（日）、15日（日）

※２.３.の開催時間は各日異なる

■開催場所：404 Not Found（渋谷サクラステージ SHIBUYA SIDE 4F）

■入場料 ：無料 ※一部ドリンク購入必須

■コンテンツ：

※詳細は公式HPおよび個別リリースをご覧ください。

■公式HP：https://www.404shibuya.tokyo/event/sgw2025-404gamecenter/

【EVENT】神ゲー創造主エボリューション×ゲームクリエイター甲子園 合同発表展示会

■開催期間：2月 10日（火）～2月 11日（水祝）

■開催場所：渋谷ストリームホール

■入場料 ：無料

■コンテンツ：

※詳細は公式HPおよび個別リリースをご覧ください。

■神ゲー創造主エボリューション公式HP：https://kamigame-evo.com/

■ゲームクリエイター甲子園公式HP： https://game.creators-guild.com/gck/

■無料チケットはこちら：https://peatix.com/event/4595288

【EVENT】エキマエゲームパーク

■開催期間：

2月 6日（金）13:00～18:00

2月 7日（土）10:00～19:00

2月 8日（日）10:00～17:00

■開催場所：渋谷サクラステージ SHIBUYA SIDE 3F ブルームゲートzoneA,B

■入場料 ：無料

■コンテンツ：

※詳細は公式HPおよび個別リリースをご覧ください。

■公式HP：https://www.404shibuya.tokyo/event/sgw2025-ekimaegamepark/

SHIBUYA GAMES WEEK Project メンバーについて

《 本件に関するお問い合わせ 》

