こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
学習塾の京進、京都府公立中高一貫校（洛北高附属中・西京高附属中・南陽高附属中）入学者選抜で過去最高の106名合格、滋賀県立中（守山中・河瀬中・水口東中）では146名合格
京都・滋賀・愛知を中心に学習塾を展開する株式会社京進は、2026年1月10日に実施された滋賀県立中学校入学者選抜、および1月17日に実施された京都府公立中高一貫校入学者選抜の結果、京進グループの学習塾における合格者数を公開いたします。
■京進グループ学習塾の合格者数■ ※2026年1月28日時点
滋賀県立中3校 合格者数146名、京都府公立中高一貫校3校 合格者数106名
滋賀県立中3校 合格者数146名 塾別合格者数No.1（京進調べ）
京都府公立中高一貫校3校 合格者数106名 塾別合格者数No.1（京進調べ）・過去最高更新
＜合格者数詳細＞
【滋賀】
守山中50名、河瀬中51名、水口東中45名
県立中3校の合格者に占める割合はおよそ70％、塾別合格者数No.1（京進調べ）
【京都】
洛北高附属中31名、西京高附属中27名、南陽高附属中48名（いずれも過去最高）
上記3校合計の合格者数は初の100名突破、塾別合格者数No.1（京進調べ）
-------------------------------------------------------------
＜公立中高一貫校入試の状況＞
2026年度の滋賀県立中学校入学者選抜では、3校とも募集定員が昨年度の80名から70名に減少しました。県立守山中の受検倍率は昨年度より上がり3.6倍、3校合計では昨年度から微増し2.3倍でした。また京都府では、西京高附属中が2.9倍、洛北高附属中2.2倍、南陽高附属中1.5倍でした。公立中高一貫校への関心は引き続き堅調に推移しています。公立中高一貫校の入学者選抜は、教科の枠を越え、読解力・思考力・表現力を総合的に問う適性検査や面接が実施されている点が特徴です。小学校での学習だけでなく早期からの受検対策が合格の鍵となります。
※出展：
滋賀県教育委員会「令和8年度滋賀県立中学校入学者選抜に係る入学許可予定者について」2026年１月21日
京都府教育委員会「令和8年度 京都府立中学校入学者選抜合格状況について」2026年1月21日
京都市教育委員会「京都市立西京高等学校附属中学校の令和8年度入学者選考合格者について」2026年1月21日発表
-------------------------------------------------------------
京進の中学・高校受験TOPΣでは、長年にわたり蓄積してきた膨大な入試データと徹底した傾向分析に基づき、志望校合格へ直結する専用カリキュラムと模試を確立しています。来る2027年度以降の入試を控えた新学年の受験生や保護者の方に対しては対策講座などの設置に加えて、2月〜3月に最新の入試動向をいち早く共有する「入試報告会」を実施いたします。京進は今後も地域に根差した教育企業として、次世代の子どもたちの挑戦を力強くバックアップしてまいります。
＜京進の中学・高校受験TOPΣ 公立中高一貫校入試報告会（京滋エリア）＞
「滋賀県立中 入試報告会」「洛北・西京高附属中 入試報告会」を2月〜3月に予定しています。詳細は、近日ホームページにてお知らせいたします。
【京進の中学・高校受験TOPΣについて】https://tyuko.kyoshin.co.jp/
TOPΣは笑顔あふれる校舎。楽しい塾だから成績が伸びる！
「京進の中学・高校受験 TOPΣ」は、小中学生対象の集合クラス授業の学習塾です。小学校低学年からの学力創発、中学受験指導、中学生の定期テスト対策から高校受験指導まで、ひとりひとりの目標に合った授業を展開。独自の学習システムにより学力向上、第一志望校合格へ導きます。また、東京大学・池谷 裕二教授監修のもと、脳科学を活用した学習法と、「リーチング学習手帳」の活用により、目標に向けて自ら計画的に学ぶ力を育成します。
◆2026年度合格実績は、随時更新します。
中学受験：https://tyuko.kyoshin.co.jp/result-tyu/
高校受験：https://tyuko.kyoshin.co.jp/result-ko/（準備中）
【株式会社京進】
本社：600-8177京都市下京区烏丸通五条下る大坂町382-1
設立：1981年4月
代表取締役社長：立木 康之
事業内容：総合教育サービス（集合学習塾、個別指導、英会話、日本語教育）、保育、介護、フードサービス、キャリア支援
従業員数：2,081名（連結2025年5月末現在）
サービス事業所数：497カ所（保育園運営の社会福祉法人含む）
ホームページ：https://group.kyoshin.co.jp/
【京進グループについて】
京進グループは1975年に学習塾として創業。現在は、学習塾のほか、語学、キャリア支援、保育、介護、フードサービスなど、人の一生を支援する事業を展開しています。グループビジョンは「ステキな大人が増える未来をつくる」。教育と、人の一生を支える事業で社会に貢献し続ける企業を目指しています。
関連リンク
京進の中学・高校受験TOPΣ
https://tyuko.kyoshin.co.jp/
