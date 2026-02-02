「全農杯 2026年全日本卓球選手権大会（ダブルスの部）」 男女ダブルス・混合ダブルスの日本一が決定！
「全農杯 2026年全日本卓球選手権大会（ダブルスの部）」男女ダブルス・混合ダブルスの日本一が決定！～ＪＡ全農が副賞として「ニッポンの食」を贈呈～
ＪＡ全農は、１月２９日（木）から２月１日（日）にかけてスカイホール豊田（愛知県・豊田市）で開催された「全農杯 2026年全日本卓球選手権大会（ダブルスの部）」に特別協賛しました。２月１日（日）に行われた決勝戦では、混合ダブルスは松島輝空選手・張本美和選手（木下グループ）ペア、男子ダブルスでは篠塚大登選手・谷垣佑真選手（愛知工業大）ペア、女子ダブルスでは張本美和選手（木下グループ）・長粼美柚選手（木下アビエル神奈川）ペアが優勝し、日本一の座を掴み取りました。
混合ダブルスの部で優勝した
松島輝空選手・張本美和選手（木下グループ）ペア
男子ダブルスの部で優勝した
篠塚大登選手・谷垣佑真選手（愛知工業大）ペア
女子ダブルスの部で優勝した
張本美和選手（木下グループ）・
長粼美柚選手（木下アビエル神奈川）ペア
ＪＡ全農が協賛し「ニッポンの食」で出場選手らを応援！
全農は、優勝した選手へ副賞として国産黒毛和牛を各ペア１０ｋｇと全農直営・みのりみのるブランドの飲食店舗でご使用いただけるお食事券を贈呈しました。両選手は全農の参事 小池克佳からお肉とお食事券の大型パネルを笑顔で受け取りました。
【大会結果】
全農ブースで国産農畜産物の魅力をお届けする「知っトク！抽選会」を開催
１月３１日（土）・２月１日（日）は会場内の全農ブースで、国産農畜産物の魅力を知っていただく「全農 知っトク！抽選会」を開催しました。本企画は、卓球ボールのくじ引きで、「農協ごはん」、「みんなのやさい（調理用加熱済み野菜）」や「農協マヨネーズ」などの賞品が当たる抽選会です。参加者には賞品にまつわる「知っトク情報」が書かれたラケット型カードもプレゼントしました。
抽選会の様子
抽選会の賞品
「知っとく情報」が書かれた卓球ラケット型カード
副賞展示
来場メディアの皆さんも「ニッポンの食」で応援！
大会期間中、来場メディアの控室にも「全農ブース」を設置し、ゆでたまごなどの軽食の他、飲むヨーグルト、各地の果物を使用したジュースを提供しました。全農の商品ブランド「ニッポンエール」の国産果実を使用したご当地グミやドライフルーツを日替わりで提供し、作業の合間も楽しくエネルギー補給をしていただけるようにラインナップを更新しました。
メディア控室の様子
大会概要
（１）大会名称：全農杯 2026年全日本卓球選手権大会（ダブルスの部）
（２）日 程：2026年１月２９日（木）～２月１日（日）
（３）会 場：スカイホール豊田（愛知県豊田市八幡町１丁目２０）
（４）主 催：公益財団法人日本卓球協会
本会は特別協賛社として大会を応援しています。