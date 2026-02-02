2026年の運勢｜青森の神様・木村藤子が視抜く、あなたの総合運。公式占いサイトにて開運画像がもらえる「立春キャンペーン」を実施中

株式会社レンサ

株式会社レンサ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：武井哲也）は、2026年1月30日（金）より、運営する公式占いサイト「木村藤子◆幸せの条件」にて『立春キャンペーン』の提供を開始いたしました。

◆『木村藤子◆幸せの条件』URL：https://kimura-fujiko.jp/

立春キャンペーン

■キャンペーン概要

数々の透視的中などで一世を風靡した「青森の神様」木村藤子の公式サイト『木村藤子◆幸せの条件』では、本格的な春の訪れを前に、前向きな気持ちで過ごすことができるよう「立春キャンペーン」を開催中です。

キャンペーン期間中に対象の鑑定をご利用いただいた方には、「運気の切り替わり」と「再生」の意味を持つ「梅」をあしらった開運画像をプレゼントいたします。

運気が切り替わるこの「立春」の時期に、浄化と再生の力を宿した開運画像を通して、新しい運気を穏やかに迎え入れていただければ幸いです。

木村藤子が、心を込めて鑑定いたします。

※『立春キャンペーン』に参加するためには、公式占いサイト「木村藤子◆幸せの条件」（https://kimura-fujiko.jp/）への会員登録が必要です。

■キャンペーン期間

2026年1月30日（金）～2026年2月26日（木）17:00まで

■公式占いサイト「木村藤子◆幸せの条件」のご紹介

かつて透視的中で「青森の神様」と称され一世を風靡した『木村藤子』の監修する公式サイトです。霊視・透視能力を駆使した鑑定が話題になり、“青森の神様”と呼ばれる木村藤子。公式サイト「木村藤子◆幸せの条件」では、“気づき”を得られる開運鑑定がいつでもお楽しみいただけます。あなたの人生の転機や運命の出会い、その具体的な日付まで当たる驚異の透視鑑定を、あなた自身の身をもってご体感ください。

■監修者紹介

1947年、青森県生まれ。地元で有名な霊能者だった母親のもとで育つ。自身も30代のとき神の声を聞き、霊視・透視能力を授かったことで鑑定を開始。

以来、日々多くの人の悩みを救っている。全国的にその名が知れわたり、“青森の神様”といわれるきっかけになったのが、1990年の「ヘビ騒動」。地元で行方不明になったニシキヘビが現れる場所、時間を言い当てた。

著書に『幸せの絆』、『木村藤子の春夏秋冬診断 運命の気づき』（主婦と生活社）など、ベストセラー多数。有料メルマガ『あなたに幸福をもたらすメールマガジン』も大好評配信中。

■コンテンツ概要

・コンテンツ名称：木村藤子◆幸せの条件

・販売料金 ：月額550円（税込）

・提供URL ： https://kimura-fujiko.jp/

