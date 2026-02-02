12歳の世界大会優勝者が再び挑戦日本人アスリート・海翔くん、支援プロジェクト始動

海外大会挑戦に伴う支援の取り組み

BLENDED IN

世界大会への出場には、遠征費や滞在費、競技環境の維持など、継続的な費用負担が伴う。こうした課題を背景に、海翔くんの海外遠征および競技活動を支援するプロジェクトが立ち上がった。

本プロジェクトでは、支援の取り組みの一環としてオリジナルTシャツを制作・販売。

Tシャツの販売運営はピーストランポリンジム寒川およびMｒ.JUMP相模原店が担当し、

アートワークはデザイナーの磯野直人が手がけている。

Tシャツの売上は、ラスベガスで開催される国際大会への遠征費および活動資金として活用される。

現在、両施設の店頭にて販売を行っている。

ウォールトランポリン競技は壁面と床を使った高難度の跳躍と空中技が特徴で、世界大会では技術力と完成度が問われる。Mr.JUMP相模原店、ピーストランポリンジム寒川、アートワークを手がけるデザイナーの磯野直人による協業体制。競技・支援・表現が連携するプロジェクト。

今後の展開

海翔くんの世界挑戦をテーマに制作されたオリジナルTシャツ。売上は海外遠征費などの活動資金として活用される。

今後は、クラウドファンディングなども含め、より多くの人が支援に参加できる形へと展開していく予定。一人の中学生アスリートによる世界挑戦を、競技関係者だけでなく幅広い層と共有することを目指す。

海翔（かいと）プロフィール

海翔（かいと）は、ウォールトランポリン競技に取り組む日本人中学生アスリート。

ピーストランポリンジム寒川およびMｒ.JUMP相模原店を拠点に競技活動を行い、国内外の大会で実績を重ねてきた。

世界大会での優勝経験を持ち、若くして世界レベルでの評価を受けている。

2026年2月には、アメリカ・ラスベガスで開催される国際大会に出場し、前人未到となる2連覇に挑戦する。

オンラインショップで購入 :https://blendedin.base.shop/items/129898373

連リンク

■海翔 Instagram

https://www.instagram.com/kaito_9_k/

■ピーストランポリンジム寒川

https://ps-trampolinegym.com/

https://www.instagram.com/reel/DQd3tiwE69F/

■トランポリンパーク Mr.JUMP 相模原

https://mrjump.jp/sagamihara/newinfo/

■磯野直人（BLENDED IN,）

https://www.blendedin.net/

お問い合わせ

ピーストランポリンジム寒川

TEL:0467-38-6992

E-Mail:ps.trampoline.gym@gmail.com