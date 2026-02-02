GROVE、次世代クリエイターを“根”から育てる新スクールレーベル「ROOTS by GROVE」を設立

GROVE株式会社

GROVE株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：北島惇起、以下GROVE）は、SNSを起点とした影響力を育て、次世代のスタークリエイターを発掘・育成する新スクールレーベル「ROOTS by GROVE（ルーツ バイ グローブ）」を、2026年2月2日（月）に立ち上げました。

インフルエンサーマネジメントやプロダクションレーベル「seju」等の運営を通して、数々の人気タレント・クリエイターを輩出してきたGROVEならではのノウハウを活かし、職業として成立する「本物の影響力」を身につける場を提供します。

■「ROOTS by GROVE」立ち上げの背景

近年、エンターテインメントの在り方は、テレビからSNSへ、そして「見る」ものから「参加し、体験する」ものへと変化を遂げ、個人の発信力そのものが経済を動かし、新たな価値を生み出す時代となりました。

しかし、一過性のトレンドを追いかけるだけの発信では、ファンと深い信頼を築き、持続的な影響力を持ち続けることは困難です。

GROVEはこれまで「seju」や「YUSŌ」といったレーベルを通じ、数々の個性を唯一無二の「個＝IP」と昇華させてきました。そしてそれらの運営経験により、表面的なテクニック以上に、その人の価値観や発信の背景にある根（ROOTS）を育てることこそが、一生モノの影響力を築くために不可欠であるということを確信しました。

そこで、SNS発の影響力を起点に新しいエンターテインメントを生み出し、インフルエンサーとしてだけではなく、ライブコマースなどの最先端領域でも活躍できる「個の力」を多角的に育成するため、新スクールレーベル「ROOTS by GROVE」を設立しました。

次世代のクリエイターが自分らしく深く根を張り、SNSを「一時の夢」ではなく「一生のキャリア」へと変えられる場所を提供してまいります。

■ROOTS by GROVE Statement

あなたの中にある「根」が、静かに伸び始める。

この情報と刺激に溢れた世界で、 あなたはまだ気づいていない価値や想いを、心の奥に抱えながら生きています。

誰かの発信に心を動かされたり、 自分も何かを伝えたいと感じたりする瞬間。

それは、あなたの中にある“起源”が目を覚まし始めた合図かもしれません。

ROOTS by GROVEは、その「根」に向き合います。

数字や流行の手前にある、あなた自身の価値観や視点、言葉の源流に。

表面的なテクニックだけでなく、 「なぜ発信したいのか」「何を伝えたいのか」。

その本質を見つめ、ノウハウという養分を吸収しながら、 揺るがない土台を育てていきます。

しっかりと根を張った表現は、やがて大きく枝を伸ばし、 多くの人の心に届く影響力へと育っていく。

ROOTS by GROVEは、 あなたのクリエイター人生の「原点（ルーツ）」となり、 新しいエンターテインメントが生まれる場所であり続けます。

■ROOTS by GROVEが提供する価値

１. 影響力の“ROOTS”に向き合う個別サポート

発信内容や数字だけでなく、その人自身の価値観・強み・目指す姿に寄り添った個別サポートを提供。

「なぜ発信するのか」「なにを伝えたいのか」という根本から設計し、戦略立案からブランディングまで、一人ひとりに合わせて伴走型で支援します。

２. SNS・ライブ配信のプロを育てる実践的カリキュラム

SNSでのコンテンツ制作やセルフブランディングに必要不可欠な「表現力」と、急成長するライブ配信やライブコマース市場などで活躍するための「売る力」を同時に習得できるプログラムを用意しています。

SNSを単なる趣味ではなく「仕事」や「エンターテインメント」として育てていくための知識と技術を学ぶことができる環境です。

３.在学中から「仕事」に挑戦できる現場提供

GROVEが提携する企業の広告案件やライブコマースプロジェクトへ、在学中から挑戦することができます。

スクール×プロダクションならではの、学びながら実績を作れる機会を提供します。

■募集概要

募集開始日

2026年2月2日（月）

応募サイト

https://rootsbygrove-audition.com

応募資格- 年齢/性別不問- 東京/大阪/福岡会場に参加可能な方（全国各地から所属可能です）- 国籍/経験不問（会話が可能な方のみ）- プロダクションに所属されていない方- バンド/グループ応募可能- 未成年の方は親権者のご同意が必要

＜GROVE株式会社について＞

インフルエンサーやモデル、女優など、幅広く多彩なクリエイターが所属するプロダクション。クリエイターを活用したメディアプロモーションを主業とし、Web動画制作、SNSアカウント運用、クリエイターマネジメント、ファンビジネス及びグッズ販売事業などを展開しています。

2020年1月よりAnyMind Groupの子会社となりました。

所在地 ：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー31階

代表者 ：代表取締役 北島 惇起

設立 ：2012年7月

事業内容：インフルエンサーマーケティング事業、タレントプロダクション事業 等

URL ：https://grove.tokyo/