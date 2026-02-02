【パーソル パ・リーグTV会員限定】12,000名様をオープン戦に無料ご招待！

パシフィックリーグマーケティング株式会社

パシフィックリーグマーケティング株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：新井 仁）は、6,000組12,000名様のパーソル パ・リーグTV会員の方をパ・リーグ3球場で開催されるオープン戦に無料でご招待することをご案内いたします。

3月末のプロ野球開幕に向けて、新戦力も加わりスタートした新チームの様子をいち早く球場でファンの皆様にご覧いただきたいとの想いから、パーソル パ・リーグTV会員の方（無料会員含む）を対象に、エスコンフィールドHOKKAIDO、ZOZOマリンスタジアム、みずほPayPayドーム福岡で開催されるオープン戦のペアチットを抽選で計6,000組12,000名様にプレゼントいたします。（要エントリー）。ぜひこの機会に、オープン戦ならではのチーム雰囲気や各球場のエンターテイメントを含めた球場での観戦体験をお楽しみください！

・エントリー期間：2026年2月2日(月)12:00～2月12日(木) 12:00まで

・対象：「パーソル パ・リーグTV」有料会員、もしくは無料会員の方

・エントリー方法：キャンペーン期間中にURLよりエントリー（https://pacificleague.com/contents/ptv202602_ticket）

・当選発表：2026年2月18日(水)12:00予定（ご当選者様のみ、メールおよびサイト内でご案内いたします）

・対象試合：2026年3月にエスコンフィールドHOKKAIDO、ZOZOマリンスタジアム、みずほPayPayドーム福岡で開催されるオープン戦の一部。

※詳細はエントリーページをご確認ください。