猫に触れない健康管理。LIXILの非接触型呼吸計測デバイス「neamo」がMakuakeで数量限定販売開始
〜愛猫の“いつもどおり”を見守る新習慣を〜
株式会社LIXIL（以下LIXIL）は、猫の体に触れることなく、安静時の呼吸数を計測できるIoTデバイス「neamo（ニアモ）」を開発しました。本製品は、2026年2月9日（月）より、アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」にてプロジェクトを開始します。
プロジェクト概要はこちら（https://www.makuake.com/project/neamo/）
猫は本能的に体調不良を隠す習性があるため、飼い主が微細な変化を早期に察知することは困難です。
また、従来のペット用健康管理デバイスは装着型が多く、警戒心の強い猫や首輪が苦手な猫への使用はストレスになるケースも少なくありません。
「neamo」は、ミリ波センサーを搭載しています。猫のお気に入りの場所に設置するだけで、安静時の呼吸数を非接触で自動計測します。計測データは専用アプリでグラフ化され、見た目では気づきにくい変化も分かりやすく可視化し、お知らせします。
これまで、LIXILはマグネット脱着式キャットウォーク「猫壁（にゃんぺき）」を販売するなど、「人とペットが末永く幸せに共生できる暮らし」の実現に向けて活動してきました。 その知見を活かし、いつもの暮らしを変えることなく、猫と飼い主の大切な日々をそっと見守る新しいペットテックの形を提案します。
今回、テストマーケティングの場として「Makuake」を活用します。応援購入者の皆様の反応や声をもとに、一般販売に向けた市場検証を行います。
■「neamo」の主な特長
1. 猫に触れない「非接触型」計測
デバイスに搭載されたミリ波センサーにより、非接触で安静時の呼吸数を計測します。首輪やウェアラブルデバイスが苦手な猫でも、普段どおりの生活の中で自然に健康状態を把握できます。
2. お気に入りの場所に簡単設置
猫が毎日寝たりリラックスして過ごすお気に入りの場所（ペットベッド、ケージ、棚など）の上部に設置します。石膏ボード壁へのピン留めや、マグネットによる「猫壁」への取り付けもできます。また、工事不要なので賃貸住宅でも設置が可能です。
3. “いつもどおり”かわかる専用アプリ
計測した呼吸数は、アプリのグラフでひと目で確認できます。日々の計測結果をもとに、その子固有の「いつもの呼吸数」を毎月算出。 1日1回のレポート通知で、「いつもどおり」か「変化があったか」を分かりやすくお知らせします。
LIXILは、今後もイノベーションを取り入れた画期的な商品、サービスを通じ、豊かで快適な住まいの実現に向けて貢献していきます。
〈参考資料〉
■「neamo」の Makuake プロジェクト概要
・実行者：株式会社 LIXIL
・プロジェクト期間：2026年2月9日〜2026年5月1日
・プロジェクト実施方式：All in(オールイン)型※
※目標金額の達成・未達成に関わらず、プロジェクトが成立する仕組み
・ Makuake特別価格 17,800円〜（税、送料込み）※数量限定
・プロジェクトページ：https://www.makuake.com/project/neamo/
「neamo」プロモーションムービーはこちら（https://youtube.com/watch?v=8TBnnHdekcc）
■neamoに関するお問い合わせ：neamo@lixil.com
About LIXIL
LIXILは、世界中の誰もが願う豊かで快適な住まいを実現するために、日々の暮らしの課題を解決する先進的なトイレ、お風呂、キッチンなどの水まわり製品と窓、ドア、インテリア、エクステリアなどの建材製品を開発、提供しています。ものづくりの伝統を礎に、INAX、GROHE、American Standard、TOSTEMをはじめとする数々の製品ブランドを通して、世界をリードする技術やイノベーションで、人びとのより良い暮らしに貢献しています。現在約53,000人の従業員を擁し、世界150カ国以上で事業を展開するLIXILは、生活者の視点に立った製品を提供することで、毎日世界で10億人以上の人びとの暮らしを支えています。
株式会社LIXIL（証券コード: 5938）は、2025年3月期に1兆5,047億円の連結売上高を計上しています。
LIXILグローバルサイト：https://www.lixil.com/jp/
