株式会社トミザワが展開する 「トミーバイクパーキング」が、足立区に4カ所目、東京都へ93カ所目の出店となるガレージタイプのバイクパーキングを新たにオープン！!
オフィス家具や家電、ビジネスホンなどのリユース事業を中心に、トランクルーム事業やバイク駐車場事業まで幅広く展開する株式会社トミザワ（本社：東京都江戸川区、代表取締役社長：池島 隆）が運営する、月極バイク駐車場 「トミーバイクパーキング（https://tomybikepark.com/）」 は出店を拡大、124カ所目となる新たなバイクパーキングを2月2日（月）にオープンいたします。今回の出店で、東京都では92カ所目の出店となります。
屋内拠点の近隣に、ニーズの高い「ガレージタイプ」を新設
今回オープンする「東綾瀬公園2」は、2025年12月に開設した屋内タイプの「東綾瀬公園1」から徒歩2分の場所に位置するガレージタイプの月極バイク駐車場です。
雨風を防ぎ、外部からの視線を遮るガレージタイプは、愛車を安全・快適に保管したいライダーから特に支持の高い駐車タイプです。屋内タイプとあわせて選択肢を広げることで、周辺エリアのバイク駐車ニーズにより柔軟に応えてまいります。
都市部で高まる「バイク専用駐車場」不足という課題
都市部や賃貸マンションが多いエリアを中心に、バイク専用の月極駐車場に対する需要は年々高まっています。一方で、首都圏では供給が追いついておらず、「停める場所が見つからない」という声も少なくありません。
新たにバイクを購入された方や、現在の保管場所に不安を感じている方に向けて、トミーバイクパーキングは安心して預けられる保管環境を提供します。
【土地の有効活用をお考えの皆様へ】
狭小地や変形地、住宅脇の空きスペースなども、バイク月極駐車場として有効活用することが可能です。
バイク1台分のスペースがあれば、比較的低コストで安定した収益化が見込めます。
使われていない土地やデッドスペースの活用をご検討の方は、ぜひお気軽にご相談ください。
【 新規オープン 】
・ トミーバイクパーキング東綾瀬公園2（2/2open）
・住所：東京都足立区谷中1-4-3高架下 (屋外)
・駐車タイプ：ガレージタイプ
・車室数：12車室
・車室サイズ：W1370*D2630*H2080mm
・月額料金：\15,400 (税込み)
・設備：照明・スロープ付
※セコム、電源コンセントの設置はありません
※詳細については、株式会社トミザワ（0120-86-8585／9:00-17:00 日祝除く）にお問合せください。



■ トミーバイクパーキングについて
株式会社トミザワが、関東エリアを中心に1,000台以上の駐車スペースで展開する、“敷金・礼金・更新料0円” の月極バイクパーキング。原付から大型バイクまでサイズに合わせたパーキングに、屋内、屋外、ガレージ、コンテナなど様々なタイプをご用意。さらに、セキュリティの導入やロッカー、洗車スペース、電源コンセントなどを設置したタイプもラインナップするなど、時代に合ったバイクパーキングのあり方を日々追求しています。
展開エリア： 全124カ所（東京：92カ所、千葉：19カ所、神奈川：13カ所）
公式サイト： https://tomybikepark.com/
■ 株式会社トミザワについて
株式会社トミザワは、関東エリアを中心にオフィス家具や家電、ビジネスホンなどのリユース事業やオフィスプランニング事業、トランクルーム事業やバイク駐車場事業などを展開する企業です。“誰かの不要と、誰かの必要をつなげる“を企業理念に、社会の様々なつながりを創ることで、資源を循環させ、ムダを無くし、人びとの快適な生活や職場環境を実現するために、様々なサービスを提供しています。
社 名： 株式会社トミザワ（Tomizawa Co.Ltd.）
所在地： 〒134-0084 東京都江戸川区東葛西6-47-16
設 立： 1981年4月9日
資本金： 1,000万円
代表者： 代表取締役社長 池島 隆
URL： https://www.tomizawa.net

【本件に関する問い合わせ先】
株式会社トミザワ 総務部 堀井（広報）
T： 03-3688-7511 M： horii@tomizawa.net
配信元企業：株式会社トミザワ
