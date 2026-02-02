来場者全員に限定ノベルティを進呈 衆院選2026「その後」を読み解くトークイベント 『井川塾』2月13日（金）開催
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340556/images/bodyimage1】
2026年2月13日（金）に開催するトークイベント『井川塾』において、来場者全員を対象とした特別追加特典を緊急決定いたしました。
本イベントでは、会場にてチケットをご購入いただいた参加者全員に、「井川塾」特製オリジナルクリアファイルをプレゼントいたします。本ノベルティは本イベント限定の非売品であり、すでにチケットをご購入済みの方にも、当日会場にて進呈いたします。
今回の『井川塾』では、「衆院選2026“その後”を読む」をテーマに、選挙結果の数字の裏側、有権者心理の本質、今後の政界勢力図の変化などについて、井川意高氏ならではの視点で深く掘り下げます。
テレビや新聞、インターネットニュースでは語られることの少ない、政治・社会構造の本質に迫る内容となっており、さらに会場では参加者との双方向の質疑応答の時間も設けています。登壇者に直接質問できる貴重な機会として、毎回高い評価を得ている企画です。
政治の「結果」だけでなく、その背景や構造を理解したい方、今後の日本社会の動きを主体的に読み解きたい方に向けたトークイベントとなっています。
■イベント概要
イベント名：井川塾
テーマ：衆院選2026“その後”を読む スペシャルトークライブ
開催日時：2026年2月13日（土）19:00～21:00（18:30開場）
会場：LIVE STUDIO LODGE（渋谷）
所在地：東京都渋谷区代々木1丁目30-1 代々木パークビルB1
参加費：15,000円（税込・1ドリンク付）
■特別追加特典
内容：井川塾 特製オリジナルクリアファイル
対象：本イベント参加者全員（既存購入者含む）
■詳細・お申し込み
下記URLよりご確認ください。
https://cyzo.co.jp/ikawa_juku/
【本件に関するお問い合わせ先】
ikawa.cram.school@gmail.com
（株式会社サイゾー・井川塾運営事務局）
配信元企業：株式会社サイゾー
2026年2月13日（金）に開催するトークイベント『井川塾』において、来場者全員を対象とした特別追加特典を緊急決定いたしました。
本イベントでは、会場にてチケットをご購入いただいた参加者全員に、「井川塾」特製オリジナルクリアファイルをプレゼントいたします。本ノベルティは本イベント限定の非売品であり、すでにチケットをご購入済みの方にも、当日会場にて進呈いたします。
今回の『井川塾』では、「衆院選2026“その後”を読む」をテーマに、選挙結果の数字の裏側、有権者心理の本質、今後の政界勢力図の変化などについて、井川意高氏ならではの視点で深く掘り下げます。
テレビや新聞、インターネットニュースでは語られることの少ない、政治・社会構造の本質に迫る内容となっており、さらに会場では参加者との双方向の質疑応答の時間も設けています。登壇者に直接質問できる貴重な機会として、毎回高い評価を得ている企画です。
政治の「結果」だけでなく、その背景や構造を理解したい方、今後の日本社会の動きを主体的に読み解きたい方に向けたトークイベントとなっています。
■イベント概要
イベント名：井川塾
テーマ：衆院選2026“その後”を読む スペシャルトークライブ
開催日時：2026年2月13日（土）19:00～21:00（18:30開場）
会場：LIVE STUDIO LODGE（渋谷）
所在地：東京都渋谷区代々木1丁目30-1 代々木パークビルB1
参加費：15,000円（税込・1ドリンク付）
■特別追加特典
内容：井川塾 特製オリジナルクリアファイル
対象：本イベント参加者全員（既存購入者含む）
■詳細・お申し込み
下記URLよりご確認ください。
https://cyzo.co.jp/ikawa_juku/
【本件に関するお問い合わせ先】
ikawa.cram.school@gmail.com
（株式会社サイゾー・井川塾運営事務局）
配信元企業：株式会社サイゾー
プレスリリース詳細へ