エクアドル産 田辺農園バナナ「日本発売20周年ありがとうキャンペーン」第一弾は、2/2から開催！
ANAフーズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：田中久敬）は、南米エクアドルから独占輸入販売している「田辺農園バナナ」の日本発売20周年を記念し、お客様への感謝の気持ちを込めて、抽選でプレゼントが当たる「田辺農園バナナ日本発売20周年ありがとうキャンペーン」の第一弾を2026年2月2日（月）から2026年2月28日（土）まで実施いたします。
「田辺農園バナナ日本発売20周年ありがとうキャンペーン」は、どなたでも応募できるオープンキャンペーンとご購入者限定のマストバイキャンペーンを同時開催。オープンキャンペーンでは、昨シーズンに続き、2025-26シーズンもクラブサプライヤーを務めるラグビーチーム「東京サントリーサンゴリアス」の観戦ペアチケットやANAフーズの選べるグルメギフト「ANA’sフレッシュセレクション（5,000円相当）」などをご用意しました。マストバイキャンペーンは、何度でも応募が可能で、購入総額に応じて当選確率がUP、ここでしか手に入らない「田辺農園バナナ日本発売20周年オリジナル保冷バッグ」や「田辺農園オリジナルポロシャツ」などが抽選で当たります。
さらにキャンペーン期間中は、感謝の気持ちを込めた「ありがとうラベル」のパッケージで販売（※）。メッセージが書き込める「ありがとうラベル」をきっかけに身近な人へ感謝の気持ちを伝えてみませんか。
田辺農園からの20周年ありがとうCMも(https://ana.ms/4q6M32m）も公開中です。
※一部量販店を除く
■ キャンペーン概要
応募期間： 2026年2月2日（月）10:00～2026年2月28日（土）23:59まで
★どなたでも応募可能！オープンキャンペーン★
◆応募方法：
キャンぺーンサイト https://tanabefarm-20th.jp/ より応募
★「田辺農園バナナ」購入者限定キャンペーン★
◆応募方法：
(1)期間中に対象店舗※で、田辺農園バナナを128円（税別）以上購入。
※一部コンビニエンスストアを除く量販店及び宅配など
(2)レシートや納品書、商品パッケージの「ありがとうラベル」へメッセージを記入し、撮影。
(3)キャンぺーンサイト https://tanabefarm-20th.jp/ より、希望の賞品を選択し、
必要事項と(2)※をアップロードして応募。
※ありがとうラベルのアップロードの代わりに、ありがとうコメントの入力も可
【会社概要】
ANAフーズは、1955年からバナナを扱っており、現在はバナナを中心とした生鮮食品事業、プルーンやレーズン、アーモンドやクルミなどのドライフルーツやナッツを輸入・販売している加工食品事業、日本国内の食材を海外へ発信する海外事業や食品のカタログギフトを企画・仕入・販売をしている企画食品事業など、国内外へ幅広く食品の事業を展開しています。生鮮食品事業の輸入バナナでは、エクアドル産の「田辺農園」、フィリピン産の「フレスカーナ」、ラオス産の「あまみ」の3ブランドを輸入し、全国で販売しています。
[社 名] ANAフーズ株式会社
[代表者] 田中久敬（たなか・ひさよし）
[所在地] 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター
[株 主] 全日空商事株式会社
[U R L ] 田辺農園バナナ https://www.ana-foods.co.jp/products/tanabe_farm/
ANAフーズ https://www.ana-foods.co.jp/
＜本件に関するお問合せは下記までお願いいたします＞
全日空商事株式会社 マーケティング＆プロモーション室 広報担当 森川・込山 TEL：03-6735-5090
