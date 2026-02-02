創業48年の和漢の老舗「金沢すっぽん堂」が挑む新境地。 天然酵母×9種の和漢を凝縮した健康飲料『和漢酵房（わかんこうぼう）』2026年2月13日に誕生！「おなか」と「活力」を同時に整えるセルフケア習慣
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340582/images/bodyimage1】
48年にわたり素材本来の力を活かした健康食品を提供し続けている、株式会社金沢すっぽん堂本舗（本社：石川県金沢市、代表取締役：墨屋 太郎）は、2026年2月13日（金）より、天然酵母と厳選された9つの和漢素材を融合させた新発想の健康飲料『和漢酵房（わかんこうぼう）』を、「金沢治与門窯スッポン堂（略称：金沢すっぽん堂）」全店および本社通販と取扱店にて発売いたします。
■ 開発の背景：伝統の「和漢」に「発酵」の力をプラス
同社は、すっぽんをはじめとする素材を大切にする企業理念をそのままに、新社長のもと新境地へ取り組んでいます。近年、体内環境を整える「菌活」への関心が高まっています。当社は、長年培ってきた和漢の知見を活かし、人気の高い「酵母」と、希少な「和漢素材」を掛け合わせることで、現代人の美容と健康をトータルにサポートする飲料を開発しました。
■ 商品の特徴
1. 贅沢な9種の和漢素材を配合 看板素材である「すっぽん」に加え、紅参（こうじん）、高麗人参、冬虫夏草、霊芝、マカといった希少な素材を厳選。さらに、リラックス成分として知られるGABAや、ローズヒップ、乳酸菌を独自のバランスで配合しました。
2. 5種類の果実による天然酵母エキス りんご、みかん、白ぶどう、赤ぶどう、梅をベースとした発酵エキスを使用。和漢特有のクセを抑え、毎日続けたくなる美味しさを実現しました。
3. 1杯あたり約240円のコストパフォーマンス 1本（330ml）で約33杯分。1回10mlを水(湯)や炭酸で割るだけで、本格的な和漢ケアが手軽に、かつ経済的に取り入れられます。
4. 暮らしに馴染むスタイリッシュなデザイン 「発酵」と「和漢」の融合をモダンに表現。伝統を重んじる和のイメージを残しつつも、キッチンやダイニングに置きたくなるデザインに仕上げました。
________________________________________
【商品概要】
● 商品名： 和漢酵房（わかんこうぼう）
● 名称： 清涼飲料水（希釈用）
● 小売価格： 8,000円（税込）
● 容量： 330ml（10mlを希釈して約33回分）
● 酵母：260億個 乳酸菌：1000億個 /瓶
● 発売日： 2026年2月13日（金）
● 販売店： 金沢治与門窯スッポン堂 全店、および取扱店
● URL： http://suppondo.co.jp
【会社概要】
● 会社名： 株式会社金沢すっぽん堂本舗
● 代表者： 代表取締役 墨屋 太郎
● 所在地： 石川県金沢市問屋町二丁目87番地
● 事業内容： 健康食品・飲料の製造・販売
● URL： http://suppondo.co.jp
配信元企業：株式会社金沢すっぽん堂本舗
