TVアニメ『家庭教師ヒットマンREBORN!』POP UP SHOPが開催決定！ 新作グッズには“騎士”をテーマにした描き下ろし＆ミニキャライラストを使用
TVアニメ『家庭教師ヒットマンREBORN!』のPOP UP SHOPが、2026年3月5日(木)から新宿マーケットスペースで開催決定！ 開催にあわせて、描き下ろし＆ミニキャライラストを使用した新作グッズを販売します。
新作グッズは、2026年2月2日(月)まで通販サイト「eeo Store online」にて先行通販中！
今回の新作グッズには、“騎士”をテーマにした描き下ろし＆ミニキャライラストを使用しています。ツナたち6人の騎士姿＆ポーズ＆表情は凛々しさ抜群！ そんなイラストを使用したグッズをご紹介します。
▼通販でのご注文はこちらから！▼
eeo Store onlineへ
https://eeo.today/store/101/title/414?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1065(https://eeo.today/store/101/title/414?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1065)
「『家庭教師ヒットマンREBORN!』POP UP SHOP in 新宿マーケットスペース by eeo」開催情報
＜店舗＞
■販売期間：2026年3月5日(木)～3月18日(水)
■販売場所：JR新宿駅中央口改札外 新宿マーケットスペース
■営業時間：12:00～20:00 ※最終日のみ18:00まで
＜通販＞
■先行通販：2026年1月30日(金)～2月2日(月)
■店舗＆同時通販：2026年3月5日(木)～3月18日(水)
■販売場所：通販サイト「eeo Store online」(https://eeo.today/store/101/title/414?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1065)
グッズ一覧
【描き下ろしイラスト使用グッズ】
・缶バッジ（全6種）※ブラインド
・アクリルカード（全6種）※ブラインド
・アクリルスタンド（全5種）
・スライド式小物ケース（全5種）
・アクリルコースタースタンド（全5種）
【ミニキャライラスト使用グッズ】
・缶バッジ（全6種）※ブラインド
・アクリルぷちスタンド（全6種）※ブラインド
・キャラクリアケース（全1種）
・マグカップ（全1種）
＜グッズ登場キャラクター＞
リボーン、沢田綱吉、獄寺隼人、山本武、雲雀恭弥、六道骸
※ブラインド商品はランダムで1種が当たる単品と、BOX内全種ゲットできるコンプリートセットをご用意しています。
通販も対象！ 購入特典はポストカード
TVアニメ『家庭教師ヒットマンREBORN!』の新商品のみを2,200円（税込）お買い上げごとに、ポストカード（全6種）をランダムで1枚、プレゼントします！
描き下ろしイラストを使用したポストカードなので、グッズを買った記念にゲットをお忘れなく。
▼通販でのご注文はこちらから！▼
eeo Store onlineへ
https://eeo.today/store/101/title/414?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1065(https://eeo.today/store/101/title/414?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1065)
描き下ろし＆ミニキャライラスト共通グッズ
缶バッジ（描き下ろし：全6種／ミニキャライラスト：全6種）※ブラインド
描き下ろし＆ミニキャライラストをそれぞれ使用した缶バッジは、5.7cmのサイズ。カッコイイ姿をギュギュっと詰め込んだ定番アイテムです！
描き下ろしイラスト
アクリルカード（全6種）※ブラインド
アクリルカードは、およそ7cm×9cmのしっかりしたアクリル製のカードです。背景のステンドグラス風デザインもオシャレ！ コレクションしてお部屋で眺めたくなります。
アクリルスタンド（全5種）
※画像は一部グッズです。
アクリルスタンドは、描き下ろしイラストを縦横最大15cmのサイズの中に凝縮！
キャラクターの全身を描いているので、ツナたちの衣装や小物、表情を眺めるもよし、その躍動感やオーラを味わうもよし、のグッズです。
※アクリルスタンドのサイズは、デザインによって異なります。
スライド式小物ケース（全5種）
※画像は一部グッズです。
大きさおよそ縦4cm×横9cm×厚さ1.2cmと、ポケットにも入れられるスライド式小物ケースは全5種。
アクセサリーやサプリメントなどの小物を収納・持ち運びする際にもご使用いただけます！
アクリルコースタースタンド（全5種）
※画像は一部グッズです。
縦横最大8.8cmのアクリルコースタースタンドは、付属のアクリルぷちスタンドのほか、別売りのミニキャライラストを使用したアクリルぷちスタンドもさせるグッズです。
▼通販でのご注文はこちらから！▼
eeo Store onlineへ
https://eeo.today/store/101/title/414?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1065(https://eeo.today/store/101/title/414?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1065)
ミニキャライラスト
アクリルぷちスタンド（全6種）※ブラインド
大きさおよそ7cm×7cm以内のアクリルぷちスタンドは、デスクに飾りやすいサイズのグッズ！ お部屋のラックやテーブルにもツナたちをさりげなく飾ることができます。
※アクリルぷちスタンドのサイズは、デザインによって異なります。
キャラクリアケース（全1種）
キャラクリアケースは、イベントのチケットやポストカードなど、A5サイズ（およそ16 cm×22cm）以内の用紙をしまっておくのに役立つ硬質クリアケースです。
実用アイテムとしてはもちろん、飾って眺めるアイテムとしても魅力的！
マグカップ（全1種）
ミニキャライラストが全面にデザインされたマグカップもラインナップ！ 取っ手がゆったりしているので持ちやすく、容量も350mlとお好きな飲み物をたっぷり注げるサイズです。
▼通販でのご注文はこちらから！▼
eeo Store onlineへ
https://eeo.today/store/101/title/414?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1065(https://eeo.today/store/101/title/414?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1065)
(C)天野明／集英社・テレビ東京・リボーン製作委員会
株式会社A3
【会社概要】
社名：株式会社A3（エースリー）
設立：2012年9月27日
所在地：東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F
代表者：代表取締役 小澤隆史
HP：https://athree3.com/
お問い合わせ先：https://athree3.com/contact/
【事業内容】
IPリアルプラットフォーム事業
【各公式サイトURL】
eeo Store：https://eeo.today/store/101/
eeo Media：https://eeo.today/media/
eeo Stage：https://eeo.today/stage/
推し活最新情報（OSHI＋）：https://eeo.today/store/101/specialfeature/oshiplus