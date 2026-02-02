キトサン市場は、健康産業および食品産業における需要の高まりに牽引され、2035年までに86億米ドルに達する見込み。
世界のキトサン市場は、2025年に28億米ドルと推定され、2035年には86億米ドルに達すると予測されています。市場は2026年から2035年の予測期間中、年平均成長率（CAGR）11.8%で成長すると見込まれています。この成長は、キトサンの幅広い用途と健康効果により、食品、ヘルスケア、医薬品分野におけるキトサンの採用増加が主な要因です。
キトサン市場の成長を牽引する主な要因
キトサン市場の拡大は、主に以下の要因によるものです。
健康効果と栄養用途
天然由来のバイオポリマーであるキトサンは、減量、コレステロール値の改善、消化器系の健康増進に効果があることが知られています。消費者の健康意識が高まるにつれ、キトサンのような天然の機能性成分を配合したサプリメント、減量製品、機能性食品の需要が急速に高まっています。
食品における天然成分の需要増加
食品業界におけるクリーンラベル製品のトレンド拡大に伴い、天然食品添加物の需要が高まっています。キトサンは天然の保存料および脂肪代替剤として人気が高まっており、食品業界で広く使用されています。スナック菓子、飲料、ベーカリー製品など、様々な製品への使用が増えています。
環境持続可能性
甲殻類の外骨格に含まれるキチンから得られるキトサンは、合成化学物質の代替となる環境に優しい素材です。持続可能性と二酸化炭素排出量の削減への関心が高まる中、産業界では、農業や包装など、様々な用途において、生分解性の代替素材としてキトサンを採用しています。
医療・医薬品分野における用途拡大
医療分野では、キトサンは創傷ケア、薬物送達システム、医薬品製剤の賦形剤として使用されています。その生体適合性と薬物の徐放性を促進する能力が、医薬品分野での需要を促進しています。
市場セグメンテーション
キトサン市場は、用途、最終用途産業、地域に基づいてセグメント化できます。
用途別
栄養補助食品および機能性食品：キトサンは、コレステロール低下作用や減量作用を有することから、栄養補助食品に広く使用されています。
医薬品および化粧品：キトサンは、生体適合性と無毒性を有することから、創傷被覆材、薬物送達システム、化粧品に配合されています。
農業：キトサンは、農業において天然殺虫剤や植物成長促進剤としてますます利用されています。
最終用途産業別
食品・飲料：食品業界は依然としてキトサンの最大の消費産業であり、脂肪代替物や防腐剤として使用されています。
ヘルスケア：ヘルスケア分野では、創傷治癒製品、薬物送達システム、その他のバイオメディカル用途においてキトサンの使用が拡大しています。
農業：キトサンは環境に優しい特性を有するため、天然殺虫剤や肥料に最適な素材です。
地域別
北米：北米市場は、栄養補助食品や機能性食品の消費増加を背景に、大幅な成長が見込まれています。
欧州：欧州では、環境に優しい原料や製品への需要の高まりにより、キトサンが勢いを増しています。
アジア太平洋地域：中国やインドなどの国々が牽引するアジア太平洋地域は、海洋資源からのキトサンの大量生産と農業への利用拡大により、キトサン市場を牽引すると予想されています。
地域別インサイト
北米
北米は、健康・ウェルネス製品への注力度が高いことから、世界のキトサン市場で大きなシェアを獲得すると見込まれています。食品や栄養補助食品における天然の機能性成分への需要の高まりが、市場の成長を後押ししています。さらに、この地域の持続可能性への注力は、生分解性製品におけるキトサンの採用増加と合致しています。
