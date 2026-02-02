Microchip社、Arm(R) Cortex(R)-M0+製品ラインアップを拡充するPIC32CM PL10 MCUを発表
2026年2月2日[NASDAQ: MCHP] - 低消費電力、低価格、開発のしやすさが求められる組み込みアプリケーションにおいて数十年の実績を持つMicrochip Technology Incorporated(日本法人: 東京都港区浜松町、代表: 櫟晴彦 以下Microchip社)は本日、Arm(R) Cortex(R)-M0+コアデバイスのPIC32CファミリにPIC32CM PL10 MCU(https://www.microchip.com/en-us/products/microcontrollers/32-bit-mcus/pic32-sam/pic32cm-pl10)を追加した事を発表しました。PL10 MCUは、豊富なCIP(コアから独立した周辺モジュール)、5V動作、タッチ機能、統合ツールセット、安全規格への準拠を特長としています。このデバイスファミリは、産業用制御、ビルディング オートメーション、コンシューマ向け電化製品、電動工具、センサベースのシステム等の大量生産アプリケーションを対象としています。Microchip社の統合MCU戦略の一環として、PL10デバイスはAVR(R) MCUとのピン互換性を備えています。
内蔵のPTC(ペリフェラル タッチ コントローラ)と12ビットADC(アナログ/デジタル コンバータ)は、タッチ アプリケーションにおける優れた応答性と、アナログ信号測定のための強力なノイズ耐性を提供するよう設計されています。さらに、追加のオンチップCIPにより、時間的制約のある反復的かつ決定論的なタスクをCPUからオフロードし、リアルタイム性能と電力効率を向上させます。PL10はCMSIS(Cortex Microcontroller Software Interface Standard)をサポートしており、モジュール化された再利用可能なアプリケーション コードにより開発期間を短縮できます。
Microchip社のMPLAB(R)開発エコシステムによるサポートに加え、PL10ファミリは業界標準ツールおよびIDE(統合開発環境)に対応しており、開発者はソフトウェアの開発、デバッグ、デプロイの方法をより自由に選択できます。互換性のあるサードパーティ製ツールには、Microsoft(R) Visual Studio Code(R) (VS Code(R))、IAR TM Systems、Arm Keil(R)、SEGGER, Zephyr(R)、MikroElektronika等があります。MPLAB AIコーディング アシスタント等のAI活用リソースを使えば、コンテクストに応じたコード生成や、製品情報のリアルタイムの取得が可能になり、開発がよりスピーディーかつ簡単になります。
Microchip社MCU部門担当副社長のGreg Robinsonは次のように述べています。「PL10 MCUなら、実績ある8ビット ソリューションの開発しやすさ、電力効率、コスト構造はそのままに、エンジニアが高性能マイクロコントローラへスムーズに移行できます。Microchip社は今後12～18ヶ月の間にエントリレベルからAI対応デバイスまで幅広い新マイクロコントローラを投入し、進化する市場の需要に応える包括的なMCUポートフォリオをさらに充実させてまいります」
PL10ファミリは、自動車の電気および電子システムの機能安全に関するISO(国際標準化機構)26262を含む、様々な業界安全規格に準拠するように設計されています。動作電圧範囲は1.8～5.5Vで、車載、IoT、産業用オートメーション、民生用電気機器等、ノイズの多い環境でも安定した性能を発揮します。PL10 MCUファミリは、内蔵のMVIO(マルチ電圧I/O)を活用する事で、外付けのレベルシフタなしで異なる電圧レベルのデバイスに同時に接続できます。
Microchip社のMCUの全てのポートフォリオの詳細(https://www.microchip.com/en-us/products/microcontrollers)はウェブサイトをご覧ください。
内蔵のPTC(ペリフェラル タッチ コントローラ)と12ビットADC(アナログ/デジタル コンバータ)は、タッチ アプリケーションにおける優れた応答性と、アナログ信号測定のための強力なノイズ耐性を提供するよう設計されています。さらに、追加のオンチップCIPにより、時間的制約のある反復的かつ決定論的なタスクをCPUからオフロードし、リアルタイム性能と電力効率を向上させます。PL10はCMSIS(Cortex Microcontroller Software Interface Standard)をサポートしており、モジュール化された再利用可能なアプリケーション コードにより開発期間を短縮できます。
Microchip社のMPLAB(R)開発エコシステムによるサポートに加え、PL10ファミリは業界標準ツールおよびIDE(統合開発環境)に対応しており、開発者はソフトウェアの開発、デバッグ、デプロイの方法をより自由に選択できます。互換性のあるサードパーティ製ツールには、Microsoft(R) Visual Studio Code(R) (VS Code(R))、IAR TM Systems、Arm Keil(R)、SEGGER, Zephyr(R)、MikroElektronika等があります。MPLAB AIコーディング アシスタント等のAI活用リソースを使えば、コンテクストに応じたコード生成や、製品情報のリアルタイムの取得が可能になり、開発がよりスピーディーかつ簡単になります。
Microchip社MCU部門担当副社長のGreg Robinsonは次のように述べています。「PL10 MCUなら、実績ある8ビット ソリューションの開発しやすさ、電力効率、コスト構造はそのままに、エンジニアが高性能マイクロコントローラへスムーズに移行できます。Microchip社は今後12～18ヶ月の間にエントリレベルからAI対応デバイスまで幅広い新マイクロコントローラを投入し、進化する市場の需要に応える包括的なMCUポートフォリオをさらに充実させてまいります」
PL10ファミリは、自動車の電気および電子システムの機能安全に関するISO(国際標準化機構)26262を含む、様々な業界安全規格に準拠するように設計されています。動作電圧範囲は1.8～5.5Vで、車載、IoT、産業用オートメーション、民生用電気機器等、ノイズの多い環境でも安定した性能を発揮します。PL10 MCUファミリは、内蔵のMVIO(マルチ電圧I/O)を活用する事で、外付けのレベルシフタなしで異なる電圧レベルのデバイスに同時に接続できます。
Microchip社のMCUの全てのポートフォリオの詳細(https://www.microchip.com/en-us/products/microcontrollers)はウェブサイトをご覧ください。