個別相談会開催中！｜東京都カーボンクレジットマーケット普及啓発事業
東京都では、2050年にCO?実質ゼロに貢献する「ゼロエミッション東京」の実現に向けて、都内中小企業等の脱炭素化に向けた様々な取組を進めています。
中小企業等が脱炭素化を進めるに当たっては、省エネ設備の導入等による自社の温室効果ガスの排出量を削減する取組に加え、カーボンクレジットの活用も効果的です。
そこで、東京都では、2025年3月、国内外のカーボンクレジットを容易に取引できる独自システム「東京都カーボンクレジットマーケット」の運用を開始しました。
「東京都カーボンクレジットマーケット普及啓発事業」では、都内中小企業等を対象に、
● CO?排出量可視化ツールの提供
● 専門家によるマンツーマンの支援
を無料で提供し、カーボンクレジットの活用を含む脱炭素経営の普及を目指します。
さらに、個別相談会も開催中です。
「事業へ申し込む前に事業の内容をもっと詳しく知りたい」という企業の皆様に、運営事務局からオンラインで事業内容を丁寧にご説明いたします。
個別相談会を申し込む→https://forms.office.com/e/sJcibtC7mP
ぜひこの機会に本事業をご活用いただき、継続的な脱炭素経営に向けた一助となれば幸いです。
事業期間：2025年11月20日～2026年3月31日
申込期限：2026年2月28日まで（定員に達し次第受付終了）
事業詳細はこちらからhttps://try.offset.now.metro.tokyo.lg.jp/
▼東京都カーボンクレジットマーケット
複雑な手続きなしで手軽に国内外のカーボンクレジットの購入が可能！
東京都が提供する信頼性の高いカーボンクレジットの取引システム（登録料・システム利用料無料）
https://carbon-market.metro.tokyo.lg.jp/
【本件に関するお問い合わせ】
東京都カーボンクレジット普及啓発事業 運営事務局
TEL：03-4550-0931（平日10:00～17:00／年末年始を除く）
E-mail：ade.jp.carbon-market@jp.adecco.com
※当事業は東京都より委託を受け、アデコ株式会社が運営しています。
