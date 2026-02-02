世界の電池材料市場は2035年までに2168億米ドルに達し、年平均成長率10.4%で成長する見込み。
市場概要
2025年に806億米ドル規模に達すると予測される世界のバッテリー材料市場は、今後10年間で著しい成長が見込まれています。市場規模は2035年までに2,168億米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年までの予測期間における年平均成長率（CAGR）は10.4%と堅調な成長が見込まれています。この成長は、電気自動車（EV）、再生可能エネルギー貯蔵、家電製品など、様々な産業におけるバッテリー需要の増加によって牽引されています。
電気自動車と再生可能エネルギーへの需要の高まり
バッテリー材料市場の成長を促進する主要因の一つは、電気自動車（EV）の普及拡大です。世界各国の政府がより環境に優しく持続可能な交通手段への移行を推進する中、リチウムイオン電池や全固体電池といった高性能バッテリーへの需要は高まり続けています。再生可能エネルギーソリューションへの注目度の高まりや、太陽光発電や風力発電を補完する効率的なエネルギー貯蔵システムの必要性も、高度なバッテリー技術への需要をさらに押し上げています。
市場拡大を牽引する主要材料
バッテリー材料市場は、主にリチウム、コバルト、ニッケル、グラファイト、マンガンといった主要材料によって牽引されています。中でもリチウムは、EV市場や携帯電子機器市場で主流となっているリチウムイオン電池の製造に不可欠な役割を担っているため、最も著しい成長を遂げています。ニッケルとコバルトも、高容量バッテリーに使用されることでエネルギー密度と性能を向上させるため、需要が高まっています。
技術進歩とイノベーション
バッテリー技術における技術進歩も、市場成長の大きな要因となっています。エネルギー密度が高く安全性の高い全固体電池などのイノベーションは、今後10年間でバッテリー市場に革命をもたらすと期待されています。これらの技術進歩により、コスト削減とバッテリー効率の向上が実現し、幅広い産業分野でエネルギー貯蔵ソリューションがより手頃で利用しやすくなるでしょう。
地域別動向と市場シェア
地域別に見ると、アジア太平洋地域がバッテリー材料市場を牽引しており、中国、日本、韓国などがバッテリーおよび材料生産における主要プレーヤーとなっています。この地域における電気自動車メーカーやバッテリーメーカーの存在感の高まりが、市場成長に大きく貢献しています。北米とヨーロッパも、クリーンエネルギーイニシアチブに対する政府のインセンティブや電気自動車の普及拡大により、著しい成長を遂げています。持続可能性とリサイクルのトレンド
バッテリー材料市場の拡大に伴い、持続可能性への注目度も高まっています。リチウムやコバルトといった材料の採掘・抽出に伴う環境問題への懸念が高まる中、業界各社はバッテリー材料のリサイクルと再利用に注力しています。バッテリーリサイクル技術は市場において重要な分野となり、環境負荷の軽減に貢献すると同時に、将来の需要に対応するための原材料供給の確保にも役立つと期待されています。
電池材料市場の主要企業
● アルベマール・コーポレーション
● 旭化成株式会社
● BASF SE
● Entek International Ltd.
