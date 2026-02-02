『Toxic-a-Holic』“過去編”制作決定を発表！カラ鉄コラボ、コミカライズ1巻発売情報などを一挙解禁！

株式会社アース・スター エンターテイメント

株式会社アース・スター エンターテイメント（本社：東京都品川区、代表取締役社長：幕内和博）と株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛）による「毒物男子×謎」をテーマにした侵食型プロジェクト『Toxic-a-Holic（トキシカホリック）』は、2026年2月1日（日）に開催された「『Toxic-a-Holic』Fan Party Vol.2」にて“過去編”の制作やカラ鉄コラボ、コミカライズ1巻発売決定などの情報を一挙解禁いたしました。

過去編の制作＆新キャストの追加が決定！

2026年2月1日に開催されたキャスト全員出演のリアルイベント「『Toxic-a-Holic』Fan Party Vol.2」にて『Toxic-a-Holic』“過去編”の制作決定を発表いたしました。

過去編では各キャラクターと支部長の出会いを描いたショートストーリーや、よひらにクローズアップするボイスドラマを展開します。

過去編ボイスドラマに登場するよひらの他、エチルが登場するボイスドラマも制作が決定いたしました。

あわせて、よひら・エチルの新キャストの追加を行います。新キャストの詳細はハーフアニバーサリー生配信にて発表予定となります。続報をお楽しみに！

カラオケの鉄人のコラボが決定！

『Toxic-a-Holic』と「カラオケの鉄人」コラボが3月に開催決定いたしました。

本イベントでは、「『Toxic-a-Holic』Fan Party vol.2」のキービジュアルを使用した新作グッズやノベルティ、コラボドリンクの発売を行います。

詳細は後日発表いたします。

コミカライズ第1巻が3月26日に発売決定！

『Toxic-a-Holic』コミカライズ第1巻が3月26日に発売決定しました。『Toxic-a-Holic』初のコミカライズとなり、作画はしんき氏、構成は佐々木禎子氏が担当し、本作ではこれまで語られてこなかったストーリーや、voidとの戦闘シーンなど新たな展開が描かれています。

漫画：しんき

構成：佐々木禎子

原作・監修：アース・スター エンターテイメント/KADOKAWA

キャラクター原案：藍川いち子、miyato

広報動画とは異なる角度から描かれる『Toxic-a-Holic』の世界を、ぜひお楽しみください。

その他情報

◼︎『Toxic-a-Holic』Fan Party vol.2 事後通販決定！

本イベントの事後通販が決定いたしました。後日公式ファンクラブサイトにて販売いたします。事後通販では特典が「ステッカー（全9種ランダム）」に変わります。

公式ファンクラブ（国際toxient対策機関 後方支援部）

https://fc.toxicaholic.com/

◼︎プレゼントキャンペーン開催中！

ファンクラブ有料会員限定で『Toxic-a-Holic』出演キャストのサイン入りパーカーが当たるプレゼントキャンペーンを実施中です。ここでしか入手できないレアグッズとなりますのでぜひご参加ください。

開催日時：2026年2月1日17:00～

※本キャンペーンの応募にはファンクラブへの加入が必要となります

『Toxic-a-Holic』作品概要

『Toxic-a-Holic』は「毒物男子×謎」をテーマにした侵食型プロジェクトです。

【イントロダクション】

人類にとって有害な「毒」を持つ「toxient（トキシエント）」と呼ばれる知的生命体

──通称「毒物男子」は、人類を脅かす謎の敵「void（ヴォイド）」に唯一対抗できる存在でもあった。

voidと戦うために設立された特別な機関によって、管理されている毒物男子たち。

有害と有益の狭間を生きる彼らのイメージアップを図ろうと、トーキョー支部の支部長は、広報動画を撮り始める。

トーキョー支部の採用募集も兼ねた動画だが、一癖も二癖もある毒物男子たちが集まって、そう平和に事が運ぶわけもなく──

「毒物男子を信じるな。やつらは全員人殺しで、有害な存在だ」

毒×謎をテーマにしたメディアミックスプロジェクト、開幕！

■公式サイト

https://www.toxicaholic.com

■公式X

https://x.com/Toxic_a_Holic

■公式YouTubeチャンネル

http://youtube.com/@Toxic-a-Holic

