民間宇宙開拓時代到来！代表TAICHIがバイキングエデン「1/4東京横浜発着 グランドアジアクルーズ 2026」に乗船し「民間宇宙旅行時代の到来 地球人から未来人へのパスポート」第8回目の講演を実施！
世界中の人々の夢を宇宙で実現させる民間宇宙サービスプラットフォームを提供する宇宙ベンチャー企業株式会社ASTRAX（アストラックス、以下 ASTRAX、本社：神奈川県鎌倉市、代表：代表取締役・民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地））の代表TAICHIが、2026年1月31日に、クルーズ船「バイキング・エデン」での特別講演「民間宇宙旅行時代の到来 地球人から未来人へのパスポート」の最終となる第8回目の講演として、「太陽系経済圏構築計画」と題して講演を行いました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340585/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340585/images/bodyimage2】
当日は、「太陽系経済圏構築計画」と題して、約45分の講演を行いました。
【講演後の感想＆質問】
●全部の講義を通して全て良かったけど、今日の講義が1番よかったです！ありがとうございました！
●こんなに勉強したことはありませんでした。すごく学びが多くて、学生に戻った気分でした。
●宇宙旅行や無重力体験を孫に勧めたいと思います。
●日本の情報統制があまりにひどくて利権の怖さを感じました。そんなことやってたら日本はますます遅れていきますね。
●30分で世界中を移動することができると、意識もだいぶ変わるでしょうね。もう戦争も防衛力もいらなくなりますね。
●8回の講演、本当に素晴らしかったです。アンケート用紙に宇宙講義はよかったといっぱい書きます。
●本当にありがとうございました！ぜひ宇宙に行きたくなりました。宇宙で会いましょう！
【第8回講演概要】
演題 「太陽系経済圏構築計画」
内容 スペースX社の「スターシップ」で広がる太陽系経済圏構想。地球上は30分で移動できるようになり、月周回旅行から火星移住計画まで実現しようとしています。民間宇宙時代のライフプランを共に描いてみませんか？
日時 2026年2月1日（日） 10時00分～10時45分
場所 クルーズ船バイキング・エデン船内「ザ・スター・シアター」
対象 乗船者
■講演スケジュール（以前のスケジュールから時間変更あり）
第1回（1/5 16:00-）地球の成り立ちから宇宙旅行時代へ
第2回（1/9 10:00-）飛行機型宇宙船ユニティで空港から宇宙へ
第3回（1/20 17:00-）わずか10分の宇宙体験旅行で人生が変わる！
第4回（1/23 10:00-）最新鋭宇宙船クルードラゴンで行く地上400kmの宇宙旅行
第5回（1/27 10:00-）気球型宇宙船で優雅で快適な成層圏宇宙旅行はいかが？
第6回（1/28 11:00-）ジェット機による無重力飛行の利用と応用
第7回（1/31 10:00-）新たな天動説から地動説へ
第8回（2/1 10:00-）太陽系経済圏構築計画
ASTRAXでは、対面・オンラインに関わらず、学校や塾などの教育機関をはじめ、企業・団体、自治体などからの宇宙教育講座や講演の依頼を随時受け付けています。
また、テーマについても、今回のように宇宙旅行や宇宙ビジネスだけでなく、夢の実現思考法、うつ病やいじめの悩みの克服、男女共同参画関連など、さまざまなテーマで講演や講座を行っており、皆様から大変好評をいただいています。
ご依頼のご相談につきましては、お気軽にご連絡ください。
講演やイベントなどの依頼の詳細については、以下のリンクをご参照ください。
https://www.astrax-lecture.space
『宇宙といえばASTRAX！』
ASTRAXは、今後も人類全体の経済圏（生活圏）を宇宙に拡大させるとともに、地球上の平和と生活環境の改善や向上を目指し、民間の力で様々な宇宙サービスを提供してまいります。
【ASTRAX会社概要】
会社名：株式会社ASTRAX
代表者：代表取締役・民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地）
所在地：神奈川県鎌倉市
URL：https://astrax.space
事業内容：民間宇宙開拓事業全般及び宇宙サービスプラットフォームの提供
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：株式会社ASTRAX
担当者：CEO秘書・星エリカ
E-Mail：erica.hoshi@astrax.space
配信元企業：株式会社ASTRAX
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340585/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340585/images/bodyimage2】
当日は、「太陽系経済圏構築計画」と題して、約45分の講演を行いました。
【講演後の感想＆質問】
●全部の講義を通して全て良かったけど、今日の講義が1番よかったです！ありがとうございました！
●こんなに勉強したことはありませんでした。すごく学びが多くて、学生に戻った気分でした。
●宇宙旅行や無重力体験を孫に勧めたいと思います。
●日本の情報統制があまりにひどくて利権の怖さを感じました。そんなことやってたら日本はますます遅れていきますね。
●30分で世界中を移動することができると、意識もだいぶ変わるでしょうね。もう戦争も防衛力もいらなくなりますね。
●8回の講演、本当に素晴らしかったです。アンケート用紙に宇宙講義はよかったといっぱい書きます。
●本当にありがとうございました！ぜひ宇宙に行きたくなりました。宇宙で会いましょう！
【第8回講演概要】
演題 「太陽系経済圏構築計画」
内容 スペースX社の「スターシップ」で広がる太陽系経済圏構想。地球上は30分で移動できるようになり、月周回旅行から火星移住計画まで実現しようとしています。民間宇宙時代のライフプランを共に描いてみませんか？
日時 2026年2月1日（日） 10時00分～10時45分
場所 クルーズ船バイキング・エデン船内「ザ・スター・シアター」
対象 乗船者
■講演スケジュール（以前のスケジュールから時間変更あり）
第1回（1/5 16:00-）地球の成り立ちから宇宙旅行時代へ
第2回（1/9 10:00-）飛行機型宇宙船ユニティで空港から宇宙へ
第3回（1/20 17:00-）わずか10分の宇宙体験旅行で人生が変わる！
第4回（1/23 10:00-）最新鋭宇宙船クルードラゴンで行く地上400kmの宇宙旅行
第5回（1/27 10:00-）気球型宇宙船で優雅で快適な成層圏宇宙旅行はいかが？
第6回（1/28 11:00-）ジェット機による無重力飛行の利用と応用
第7回（1/31 10:00-）新たな天動説から地動説へ
第8回（2/1 10:00-）太陽系経済圏構築計画
ASTRAXでは、対面・オンラインに関わらず、学校や塾などの教育機関をはじめ、企業・団体、自治体などからの宇宙教育講座や講演の依頼を随時受け付けています。
また、テーマについても、今回のように宇宙旅行や宇宙ビジネスだけでなく、夢の実現思考法、うつ病やいじめの悩みの克服、男女共同参画関連など、さまざまなテーマで講演や講座を行っており、皆様から大変好評をいただいています。
ご依頼のご相談につきましては、お気軽にご連絡ください。
講演やイベントなどの依頼の詳細については、以下のリンクをご参照ください。
https://www.astrax-lecture.space
『宇宙といえばASTRAX！』
ASTRAXは、今後も人類全体の経済圏（生活圏）を宇宙に拡大させるとともに、地球上の平和と生活環境の改善や向上を目指し、民間の力で様々な宇宙サービスを提供してまいります。
【ASTRAX会社概要】
会社名：株式会社ASTRAX
代表者：代表取締役・民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地）
所在地：神奈川県鎌倉市
URL：https://astrax.space
事業内容：民間宇宙開拓事業全般及び宇宙サービスプラットフォームの提供
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：株式会社ASTRAX
担当者：CEO秘書・星エリカ
E-Mail：erica.hoshi@astrax.space
配信元企業：株式会社ASTRAX
プレスリリース詳細へ