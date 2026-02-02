【コミプレ新連載】『夢見る街で会いましょう』2月2日連載スタート！この街は、夢か現(うつつ)か。記憶を無くした少女とパンダが織りなす、異郷のノスタルジック・ファンタジー！
株式会社ヒーローズ（所在地：東京都千代田区、代表取締役：白井勝也）は、弊社が運営するマンガ配信サイト「HERO’S Web」にて、本日2026年2月2日（月）より、新連載『夢見る街で会いましょう』（著：朝和）を公開いたします。
【作品情報】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340354/images/bodyimage1】
(C)朝和 / ヒーローズ
『夢見る街で会いましょう』
著：朝和
2022年「アフタヌーン」にてデビュー。四季賞2023夏のコンテストで四季大賞を受賞。本作が連載デビューとなる。
掲載URL：https://viewer.heros-web.com/episode/2551460910059654470
【あらすじ】
主人公・フェインには記憶がない。彼女は「夢」を見ることで、失われた記憶を取り戻そうとしている。だが、彼女の住む街にはそもそも「夢」という概念が存在せず、フェインは“異人”として扱われていた。相棒のパンダさんとともに、彼女は今日も、夢に現れたどこか懐かしく不思議な街を巡る。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340354/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340354/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340354/images/bodyimage4】
◆HERO’S Web（https://viewer.heros-web.com）について
ヒーローズ、ふらっとヒーローズ、わいるどヒーローズというそれぞれ特色の違う3つのレーベルがおくる毎日12時更新のWebマンガサイト。
ヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/heros）
『ULTRAMAN』、『仮面ライダークウガ』、『機動戦士ガンダム フラナガン・ブーン戦記』をはじめとしたレジェンドヒーローから、アニメ化が話題の『ニワトリ・ファイター』、『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』など新世代の救世主まで。最強ヒーローが集う、世界仕様のエンタメをお届け！
ふらっとヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/flat）
恋愛、友情、食といった日常からSFなどの非日常までを描く、大人のエンタメ空間。文化庁メディア芸術祭 マンガ部門優秀賞を受賞した『ダブル』、ブロスコミックアワード大賞の『転がる姉弟』、「このマンガがすごい！2022」にランクインした『ブランクスペース』など、各漫画賞で話題の作品が続々登場。きっとあなたの“面白い”が見つかる！
わいるどヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/wild）
俳優・佐藤二朗原作の『名無し』や、『キリングバイツ』、『神無き世界のカミサマ活動』といったアニメ化作品、『beautiful place』、『ローゼンガーテン・サーガ』、『死に戻り王女は生き延びるために百合ハーレムを作ることにした』などの異色作まで。バイオレンス、アクション、セクシー、異世界など飢えた本能を呼び覚ます、刺激満点のエンタメ体験！
配信元企業：株式会社ヒーローズ
