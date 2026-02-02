Z世代を中心に愛される大人気 『ポメラニアンもち』 が、ぶるぶるマスコットになって新登場！
エイノバ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：安倍義人）がエージェント提携をしているクリエイター「mal」が描く人気キャラクター『ポメラニアンもち』。この度、ウルトラニュープランニング株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：西田純平）より新しいカプセルトイ商品が新登場！2026年1月31日（土）より順次展開されます。
■ぶるぶるマスコット
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340188/images/bodyimage1】
ハートを引くと「ぶるぶる」しながら前進！一生懸命な姿に癒やされる、ふわふわ愛くるしいマスコットは全４種！ぜひ、お家にお迎えください。
＜商品詳細＞
【商品名】：ポメラニアンもち ぶるぶるマスコット
【種類】：全4種
【時期】：2026年1月31日（土）～順次入荷予定
＜販売店舗一覧＞
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340188/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340188/images/bodyimage3】
※商品が入っている可能性が高いお店一覧です。導入がない可能性もございますので、あらかじめご了承くださいませ。
■「ポメラニアンもち」について
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340188/images/bodyimage4】
犬とおもちと人のあいだのいきもの。書籍『もちはポメラニアン』（星海社）を出版し、
コラボカフェや個展を開催、プライズ化、カプセルトイ化するなど多数実績あり！
▼X
https://x.com/PomeranianMochi
▼Instagram
https://www.instagram.com/pomeranianmochi_official/
■エイノバ(Anova,Inc.)について
エイノバ株式会社はTwitterやInstagramやLINEなどの「SNSで活躍中のクリエイター」350名と契約をしているキャラクターライセンスのプロデュース企業です。キャラクターライセンスビジネスに興味があるクリエイター様や、自社のPR、商品化利用、デジタルコンテンツ利用などをご希望の企業様はお気軽にお問い合わせください。また、エイノバ選りすぐりの契約クリエイターのキャラクターグッズを販売している自社公式ECショップも運営しております。
エイノバ株式会社： https://anova.co.jp/
エイノバ公式キャラクターグッズECショップ： https://anovachara.com/
《本件に関するお問い合わせ先》
エイノバ株式会社 井上
電話番号：03-5210-5816
Email：contact@anova.co.jp
ホームページ：https://anova.co.jp/
配信元企業：エイノバ株式会社
